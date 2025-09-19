आखिर कौन हैं सिंगर Zubeen Garg की पत्नी Garima Saikia? जानिए असम के सबसे मंहगे गायक की नेटवर्थ
आखिर कौन हैं सिंगर Zubeen Garg की पत्नी Garima Saikia? जानिए असम के सबसे मंहगे गायक की नेटवर्थ

सिंगर zubeen Garg के अचानक हुए निधन से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है और सभी शोक में डूबे हुए हैं. 52 साल के इस आसामी सिंगर की सिंगापुर में एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:04 PM IST
पॉपुलर आसामी सिंगर Zubeen Garg का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए एक हादसे में निधन हो गया है. महज 52 साल में सिंगर की मौत की खबर से भारतीय संगीत जगत में शोक फैल गया है, जुबीन गर्ग ने सिर्फ एक कमाल के सिंगर बल्कि असम के लोगों के लिए यूथ आइकन भी थे वो अपनी सुरीली आवाज और मिलनसार स्वभाव से हमेशा याद किए जाएंगे. उन्होंने अपने बेहतरीन आवाज से सॉन्ग 'या अली' और 'दिल तू ही बता' से ऑडियंस का दिल जीत लिया था.

 

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की वजह
सिंगर जुबीन गर्ग सिंगापुर में 20 सितंबर से होने वाले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे जो कि फ्राइडे यानी आज की रात से शुरू होने वाला है. लेकिन उससे पहले सिंगर के साथ एक हादसा हो गया, खबरों की मानें तो जुबीन जब डाइव करने वाले थे तभी उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी जिसके चलते उन्हें वहीं पर CPR दिया गया था. जिसके बाद उनकी हालत और बिगड़ती गई और उन्हें सिंगापुर के अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

सिंगर जुबीन गर्ग परिवार
बात करें सिंगर जुबीन गर्ग की फैमिली की तो वो अपने परिवार को मीडिया और चकाचौंध से काफी दूर रखते थे उनकी पत्नी गरिमा गर्ग फैंस की नजरों से दूर ही रहती हैं, जुबीन ने साल 2002 में फैशन डिजाइनर गरिमा गर्ग के साथ शादी की थी. वहीं इस कपल की शादी से पहले की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जो कि उनकी पत्नी गरिमा गर्ग द्वारा पोस्ट की गई थी.

 

सिंगर जुबीन गर्ग नेट वर्थ
सिंगर जुबीन गर्ग ने बॉलीवुड के अलावा कई भाषाओं में सुपरहिट सॉन्ग दिए थे खबरों की मानें तो, उन्हें असम का अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सिंगर माना जाता है. एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग, कॉन्सर्ट और म्यूजिक एल्बम से लगभग 70 करोड़ रुपए की नेटवर्थ खड़ी की थी. 

 

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Zubeen Garg deathsinger zubeen garg wife garima saikazubeen garg networth

