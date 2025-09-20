जुबिन गर्ग की मौत से टूटा परिवार, पत्नी का रो-रोकर हो रहा बुरा हाल, पेट डॉग को देख भर आएगा दिल

Zubeen Garg Family Broke Down: असम और बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग का अचानक निधन हो गया है. 52 साल की उम्र में उन्होंने सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते समय अपनी जान गंवा दी. ये हादसा उस दिन हुआ जब अगले ही दिन उन्हें 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करना था. उनके निधन की खबर सुनकर न सिर्फ संगीत जगत, बल्कि उनके लाखों चाहने वाले गहरे दुख में डूब गए हैं. जुबिन को हमेशा एक बेहतरीन सिंगर और दिलों के करीब रहने वाले इंसान के तौर पर याद किया जाएगा.

जुबिन गर्ग के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी गरिमा साइकिया गर्ग और परिवार की कुछ बेहद इमोशनल फोटो-वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनको देखने के बाद किसी का भी दिल टूट जाए. इन तस्वीरों में उनकी पत्नी और परिवार वाले रोते-बिलखते दिखाई दे रहे हैं. उनके चेहरों पर गहरा दुख और विश्वास न कर पाने वाली तकलीफ साफ नजर आ रही है. यही नहीं, ज़ुबिन के पेट डॉग का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत उदास नजर आ रहा है.

जुबिन गर्ग की मौत से टूटा परिवार

इन तस्वीरों और वीडियो को देखने के बाद किसी का भी दिल भर आए. गरिमा साइकिया गर्ग पेशे से एक फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने असमिया और भारतीय सिनेमा में खास योगदान दिया है. गरिमा ने कई फिल्मों में काम किया और अलग पहचान बनाई. वे असम से ताल्लुक रखती हैं और पढ़ाई के दिनों से ही आर्ट और क्रिएटिविटी में काफी दिलचस्पी रखती हैं. उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक की पढ़ाई की थी और आगे चलकर राइटिंग, ब्लॉगिंग और एडिटिंग में भी हाथ आजमाया.

क्या करती हैं जुबिन गर्ग की पत्नी?

फिल्मों की बात करें तो गरिमा साइकिया गर्ग ने 'कंचनजंघा' (2019), 'मिशन चाइना' (2017) और 'सिकार' (2024) जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई. उनके काम की सराहना असमिया फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हुई. 2002 में उनकी शादी जुबिन गर्ग से हुई थी. दोनों मिलकर असम की संस्कृति और कला के प्रतीक बन गए. गरिमा ने जुबिन के साथ उनकी विरासत को संभालते हुए अपना करियर भी मजबूत बनाया. हालांकि, उनके फैंस अभी भी जुबिन की मौत की खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

आयोजकों ने रद्द किया इवेंट

इस खबर के सामने आने के बाद ये बताया जा रहा है कि हादसे के तुरंत बाद उन्हें सिंगापुर पुलिस ने पानी से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. ये खबर सुनते ही पूरे देशभर के लोग हैरान रह गए. उनकी अचानक विदाई ने संगीत प्रेमियों को गहरा सदमा दिया है. जुबिन गर्ग सिंगापुर खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे. उनका शो 20 सितंबर 2025 को होना था. लेकिन उनके निधन के बाद आयोजकों ने इवेंट रद्द कर दिया है.