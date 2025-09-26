Advertisement
कौन हैं Shekhar Jyoti Goswami, जिनको सिंगर Zubeen Garg के डेथ केस में हिरासत में लिया?

सिंगर जुबीन गर्ग की डेथ केस में शेखर ज्योति गोस्वामी को हिरासत में लिया गया है. सिंगर की यह टीम मेंबर उनकी मौत के समय सिंगापुर में उनके साथ मौजूद था.

 

Sep 26, 2025
बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को स्वीमिंग पूल के हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद सिंगापुर में हुई इस घटना में असम पुलिस ने गायक के मैनेजर और शेखर ज्योति गोस्वामी को हिरासत में लिया है. जुबीन गर्ग सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक फेस्टिवल में भाग लेने के लिए गए थे, जहां कलाकार की पूरी टीम उनके साथ थी. खबरों की मानें तो जिस यॉच पर जुबीन गर्ग के साथ ये हादसा हुआ, वहां सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और शेखर ज्योति गोस्वामी भी मौजूद थे.

 

कौन हैं शेखर ज्योति गोस्वामी?
सिंगर जुबीन गर्ग के बैंड में काफी लंबे समय से शेखर ज्योति गोस्वामी ड्रमर के तौर पर काम कर रहे थे. वहीं वो साउंड इंजीनियर और म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं. शेखर सिंगर के आखिरी समय में उनके साथ सिंगापुर में ही मौजूद थे, जिसके बारे में उन्होंने भारत लौटने के बाद मीडिया के सामने पूरी घटना को विस्तार से बताया था.

कैसे हुआ हादसा
शेखर ने मीडिया से बात करते हुए बताया था  ‘जब जुबीन गर्ग स्विमिंग के लिए गए तो कुछ समय तक उनका चेहरा पानी के अंदर ही था. जिसके बाद वो उनकी ओर गए और उनका चेहरा अपनी ओर पलटा, तो उन्होंने नोटिस किया कि सिंगर के मुंह और नाक से सफेद रंग का कुछ लिक्विड निकल रहा है.’  शेखर ने आगे बात करते हुए बताया, ‘जब मैं जुबीन का सिर दाईं ओर ले जाते तो वो दाईं ओर झुक जाता, यदि वो बाईं ओर ले जाते तो वो बाईं ओर झुक जाता,’ जिसके बाद उन्होंने बताया कि मदद के लिए लोगों को बुलाया.

 

SIT 
वहीं असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, यदि SIT की जांच से वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो राज्य सरकार सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के केस को लेकर केंद्र सरकार से सीबीआई की जांच के लिए मांग करेगी.
  

 

