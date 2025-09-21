'मुझे वहीं जला दें या बहा दें...', ये थी सिंगर जुबीन की आखिरी इच्छा, अंतिम विदाई देने उमड़ी फैंस की भीड़, पार्थिव शरीर देख फटा पत्नी का कलेजा

Zubeen Garg Last Wish: पॉपुलर सिंगर जुबिन गर्ग के अचानक निधन की खबर ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है. सिंगर के निधन की खबर से उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है. 52 साल की उम्र में जुबीन ने हमेशा-हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनका जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है. जुबीन के निधन की खबर सुन हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

फैंस ने दी अंतिम विदाई

जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर देर रात सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा और असम के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचे पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. रविवार की सुबह सिंगर का पार्थिव शरीर को गुवाहाटी ले जाया गया, जहां उन्हें पहले पारिवारिक प्रार्थना के लिए उनके काहिलीपाड़ा स्थित आवास पर ले जाया गया और बाद में उन्हें अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया, ताकि उनके लाखों फैंस सिंगर की अंतिम विदाई का हिस्सा बन सके. उनकी अंतिम यात्रा में लाखों फैंस पहुंचे. हजारों फैंस की भीड़ में सिंगर की पत्नी गरिमा सैकिया ने ताकूब को गले से लगाकर रोना शुरू कर दिया. इस दृश्य को देख सिंगर के हर एक फैन की आंखें नम हो गई हैं और माहौल काफी गमगीन हो गया है.

क्या थी सिंगर की आखिरी इच्छा

सिंगर जुबीन गर्ग ने पॉप पेवेलोपीडिया को एक इंटरव्यू दिया था. उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपने निस्वार्थ स्वभाव और अंतिम दिनों को कैसे बिताना चाहते है. उन्होंने बताया था कि 'मैं पागल हूं, मैं अपना सब कुछ फैंस को देना चाहता हूं. अपने लिए नहीं. मैं यहां खुश हूं, मेरा अपना स्टूडियो है और यही मेरा घर है.'

उन्होंने आगे कहा कि 'मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल टिल्ला में बिताना चाहता हूं. यह जगह महाबहू ब्रह्मपुत्र नदी हेरीटेज सेंटर के अंदर आती है. मैं वहीं रहूंगा और वहीं मरूंगा. जब मैं मर जाऊं तो लोग मुझे वहीं जला दें या फिर मुझे ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दें. मैं एक सैनिक हूं और मैं एक रैम्बो जैसा हूं.'