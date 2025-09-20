जुबिन गर्ग का आखिरी वीडियो, मौत से पहले का कुछ ऐसा था मंजर, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Zubeen Garg Death: जाने-माने बॉलीवुड और असमिया सिंगर जुबीन गर्ग का 52 साल की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया. वे 20 और 21 सितंबर को होने वाले नॉर्थईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे. लेकिन इवेंट शुरू होने से एक दिन पहले ही वे सिंगापुर के एक बीच पर स्कूबा डाइविंग करने गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी. डाइविंग के दौरान उन्हें परेशानी हुई और पुलिस ने समुद्र से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जुबीन गर्ग की मौत को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जबकि दूसरी ओर ये भी दावा है कि वे लंबे समय से स्कूबा डाइविंग करते आ रहे थे. उनकी अचानक हुई मौत से फैंस भी सदमे में हैं. इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार जुबीन गर्ग की मौत की पूरी जांच करवाएगी. इसी बीच सिंगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

#Watch | Viral video shows Zubeen Garg jumping off the yacht for a swim in Singapore.

वायरल हो रहा जुबीन का आखिरी वीडियो

जो उनका आखिरी वीडियो बताया जा रहा है. वीडियो में जुबीन को सिंगापुर में लाइफ जैकेट पहने हुए बोट से समंदर में कूदते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद वो स्विमिंग भी करते नजर आ रहे हैं. उनके आस-पास भी कुछ लोग उनके साथ स्विमिंग करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कई फैंस कई तरह के दावे भी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि स्कूबा डाइविंग करते समय जुबिन को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई.

जुबीन की मौत से सदमे में फैंस

ये खबर सामने आते ही पूरे असम में गहरा दुख छा गया और फैंस सदमे में आ गए. जुबिन को सिंगापुर पुलिस ने समंदर से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया था. वहां उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें भी उन्हें बचा नहीं सकीं. असम के कई हिस्सों में लोगों ने जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी. बिश्वनाथ में अखिल असम छात्र संघ (AASU) ने बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. लोग 'जुबिन दा अमर रहें' और 'जॉय जुबिन दा' जैसे नारे लगाते दिखे.

16,000 से ज्यादा गाने किए रिकॉर्ड

पूरे शहर की दुकानें बंद रहीं और लोग पोस्टर लेकर सड़कों पर उन्हें याद कर रोते दिखे. गोलाघाट में भी बड़ी संख्या में लोग जुबिन गर्ग को अलविदा कहने पहुंचे. बता दें, 18 नवंबर, 1972 को तुरा, मेघालय में जन्में जुबीन असम के जोरहाट में पले-बढ़े . उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 में असमिया एल्बम 'अनामिका' से की थी. उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं. अपने पूरे करियर में उन्होंने 16,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, जो उन्हें भारत के सबसे फेमस सिगर्स में एक बनाता है.