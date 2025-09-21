'मेरी अस्थियां ब्रह्मपुत्र में बहा देना', जब सिंगर जुबिन ने बताई थी अंतिम इच्छा, वायरल हुआ पुराना बयान

जुबिन गर्ग की मौत उनके फैंस के लिए किसी गहरे सदमे की तरह बन गई है. वो उनके अचानक चले जाने से दुखी हैं. इसी बीच सिंगर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल है जिसमें वो मरने के बाद अपनी आखिरी इच्छा जाहिर कर रहे हैं.
Trending Photos
ब्लॉकबस्टर हिट गाने या अली से पॉपुलर हुए सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को अचानक निधन हो गया. इस निधन ने पूरे देश को शोक में डाल दिया खासतौर पर असाम में. सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग के दौरान दुर्घटनावश उनकी जान चली गई. फैंस जुबिन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच सिंगर का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में आया है जिसमें उन्होंने मरने के बाद अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी. जुबिन का कहना था कि मरने के बाद उनकी अस्थियों को ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दिया जाए.
सिंगर ने अपनी आखिरी इच्छा पर कहा, 'मैं पागल इंसान हूं, मैं अपना सबकुछ अपने लोगों को देना चाहता हूं. मेरे लिए नहीं. मैं यहां खुश हूं. मेरा अपना स्टूडियो है, यही मेरा घर है. मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल टिल्ला में बिताना चाहता हूं. ये एक जगह है जो महाबहू ब्रह्मपुत्र रिवर हेरीटेज सेंटर के अंदर आती है.' 'ये जगह मेरे दिल के बेहद करीब है. ये एक अच्छी जगह है. ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है. यहां एक छोटा सा बंगला होगा. मैं वहीं रहूंगा और वहीं मरूंगाय. जब मैं मरूं तो लोग मुझे वहीं जला दें या फिर मुझे ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दें. मैं एक सिपाही हूं. मैं एक रैम्बो जैसा हूं.'
असम में तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शनिवार को नई दिल्ली में लोकप्रिय गायक ज़ुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को प्राप्त करेंगे. असम सरकार ने 20 से 22 सितंबर तक तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान कोई भी सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन आयोजन या सरकारी भोज आयोजित नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंगापुर में गर्ग का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और उनका शरीर भारतीय राजदूत तथा गायक के एक करीबी मित्र को सौंपा गया.
सीएम सरमा ने कहा, “ज़ुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर आज नई दिल्ली पहुंचेगा और हम उसे रविवार सुबह 6 बजे गुवाहाटी लाएंगे. सबसे पहले उनके घर काहिलीपाड़ा ले जाया जाएगा.” उन्होंने बताया कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं ताकि परिवारजन अपने प्रिय जुबिन के साथ अंतिम बार कुछ निजी पल बिता सकें. इसके बाद पार्थिव शरीर को सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा, जहां आमजन उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सिंगापुर में हुई ज़ुबिन गर्ग की अचानक मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए सीआईडी को जांच सौंपी गई है. राज्य सरकार ने इस घटना से जुड़े सभी एफआईआर को सीआईडी के पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.
आज पहुंचेगा शव
52 वर्षीय ज़ुबिन गर्ग का शुक्रवार दोपहर सिंगापुर में निधन हो गया, जो बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर के मशहूर गीत ‘या अली’ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाते थे. वह यॉट पर तैराकी करते समय दौरे (सीज़र) से पीड़ित हो गए थे. बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़े. सीपीआर देने और अस्पताल ले जाने के बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें दोपहर लगभग 2.50 बजे मृत घोषित कर दिया. सिंगापुर में औपचारिक पोस्टमार्टम के बाद भारतीय दूतावास की मौजूदगी में उनका शव परिजनों को सौंपा गया. बता दें कि ज़ुबिन गर्ग के निधन से असम की सांस्कृतिक धरोहर को अपूरणीय क्षति पहुंची है. भारत और विदेशों से श्रद्धांजलि संदेश लगातार आ रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.