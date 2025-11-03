Advertisement
'मैं इसे दुर्घटना नहीं कहूंगा', असम के सीएम हेमंता बिस्वा ने जुबीन गर्ग की मौत को बताया 'हत्या', CID कर रही मामले की जांच

Zubin Garg Death: सिंगर जुबिन गर्ग की मौत को लेकर बड़ा खुलासा. असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है. CID ने जांच तेज कर दी है और 8 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है. इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 03, 2025, 08:25 PM IST
मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग
मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग

Zubin Garg Death: 52 साल के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत ने हर किसी को अंदर तक तोड़कर रख दिया है. कोई सिंगर की मौत को हादसा बता रहा है तो कोई इसे मर्डर. ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिंगर की मौत को लेकर सरकार 8 दिसंबर को चार्जशीट फाइल करेगी. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सिंगर की मौत एक हत्या है दुर्घटना नहीं. हम 17 दिसंबर से पहले आरोपपत्र दाखिल कर देंगे. हमारा लक्ष्य 8 दिसंबर है. अपने बयान में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है. क्योंकि जांच में किस विदेशी देश से जुड़ी चीजें हैं. इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहले ही बातचीत हो गई है. 

पांच लोगों को किया गया गिरफ्तार 
असल पुलिस की एसआईटी आपराधिक षड़यंत्र, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत के आरोपों के तहत सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है. जिसमें हत्या के भी आरोप हैं. इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें उनके मैनेजर सिंगापुर फेस्टिवल के आयोजक, दो बैंडमेट्स और उनके चचेरे भाई, जो उनके साथ सिंगापुर गए थे शामिल है. इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया है.आपको बता दें, जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान तबीयत बिगड़ने की वजह से हुई. इसके बाद पुलिस ने उन्हें समुद्र से बेहोशी की हालत में बचाया.

17 दिसंबर से पहले दाखिल करनी हत्या की चार्जशीट 
उन्होंने कहा, 'मैं आज ज़ुबीन गर्ग की मौत को 'दुर्घटना' नहीं कहूंगा. हमें 17 दिसंबर से पहले ज़ुबीन गर्ग की हत्या की चार्जशीट दाखिल करनी है. मैंने इसे 8 दिसंबर तक दाखिल करने का लक्ष्य दिया है. हम हर तरफ से तैयार हैं. अगर विदेश में कुछ होता है, तो चार्जशीट दाखिल करने से पहले हमें गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी. कल मैंने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बारे में अवगत करा दिया है, ताकि मंज़ूरी जल्दी मिल सके. अगले कुछ दिनों में, एसआईटी गृह मंत्रालय को पत्र लिखेगी. मंजूरी मिलते ही, हम 8, 9 या 10 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल कर देंगे.'

सीआईडी कर रही मामले की जांच 
असम पुलिस की एसआईटी आपराधिक षड्यंत्र, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत के आरोपों के तहत सीआईडी ​​मामले की जांच कर रही है, जिसमें हत्या के आरोप भी जोड़े गए हैं. इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उनके मैनेजर, सिंगापुर फेस्टिवल के आयोजक, उनके दो बैंडमेट्स और उनके चचेरे भाई, जो उनके साथ सिंगापुर गए थे. गर्ग की मृत्यु के बाद, उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

जांच में लग सकता दो महीने से ज्यादा का समय 
सिंगापुर पुलिस भी सिंगापुर के कोरोनर्स एक्ट 2010 के तहत इस मौत की जांच कर रही है. पिछले महीने जारी एक बयान में, सिंगापुर पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच के आधार पर उन्हें 'किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है.' पुलिस ने कहा कि जांच में दो महीने से ज्यादा समय लग सकता है.

Zubin Garg

