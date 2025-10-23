ये है इंडस्ट्री का सबसे महंगा गाना, जिसे 105 बार एडिट किया गया, मेकर्स ने पानी की तरह बहाया पैसा!

Mughal E Azam Song: क्या आप जानते हैं कि फिल्म 'मुगल-ए-आजम' का गाना "जब प्यार किया तो डरना क्या" बॉलीवुड का सबसे महंगा गाना था? इसे बनाने में करोड़ों खर्च हुए थे और 105 बार एडिट करना पड़ा था. मजेदार बात यह है कि आवाज में गूंज लाने के लिए महान गायिका लता मंगेशकर ने यह गाना स्टूडियो के बाथरूम में खड़े होकर गाया था.
Most expensive Bollywood song: बॉलीवुड फिल्मों में गाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ये फिल्मों की जान होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गाना ऐसा भी है जिसे बॉलीवुड का आज तक का सबसे महंगा गाना माना जाता है? यह गाना 1970 में रिलीज हुई महान फिल्म 'मुगल-ए-आजम' का मशहूर गीत "जब प्यार किया तो डरना क्या" है. इस गाने को बनने में इतनी मेहनत लगी थी कि इसे फाइनल होने से पहले 105 बार एडिट किया गया था. यही नहीं, इस गाने को एक ख़ास आवाज देने के लिए इसकी महान गायिका को स्टूडियो के बाथरूम में गाना पड़ा था. आइए जानते हैं इस गाने के पीछे की अनोखी कहानी...
करोड़ों का सेट, दो साल की मेहनत
फिल्म 'मुगल-ए-आजम' का 'जब प्यार किया तो डरना क्या' गाना आज भी प्रेम और विद्रोह का प्रतीक माना जाता है. इस गाने को पर्दे पर शानदार बनाने के लिए मेकर्स ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था. 1970 के दशक में, जब पूरी एक फिल्म कुछ लाख रुपये में बन जाया करती थी, तब इस अकेले गाने को शूट करने में एक करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट लगा था. आज के समय में यह रकम 55 करोड़ रुपये से भी ज्यादा होगी. गाने को मुंबई के मोहन स्टूडियो में शूट किया गया था. इसके लिए खासतौर पर शीशे और कांच का इस्तेमाल करके एक शानदार महल का सेट बनाया गया था. जिस बड़े हॉल में मधुबाला (अनारकली) ने डांस किया था, उस पूरे सभागार को बनाने में ही दो साल का समय लग गया था. यह सेट अपनी कारीगरी का कमाल था.
105 बार एडिट, तब जाकर हुआ फाइनल
गाने को सिर्फ बनाने में ही नहीं, बल्कि परफेक्ट बनाने में भी बहुत मेहनत लगी थी. इस शानदार गाने को कंपोज करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली थे और इसके बोल शकील बदायूंनी ने लिखे थे. कहते हैं कि नौशाद साहब ने इस गाने को इतना परफेक्ट बनाने की ठान रखी थी कि इसे 105 बार एडिट किया गया. इतनी बार बदलाव करने के बाद ही यह गाना फाइनल हुआ और दुनिया के सामने आया.
लता मंगेशकर और बाथरूम का राज
इस गाने को महान सिंगर लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी. उनकी आवाज में वह गूंज और भारीपन था, जो उस गाने की मांग थी. हालांकि पुराने समय में गानों में आवाज की गूंज (इको इफेक्ट) लाने के लिए आज की तरह एडवांस तकनीकें बहुत कम थीं. इसलिए आवाज में जरूरी गूंज और भारीपन लाने के लिए लता मंगेशकर ने इस गाने को स्टूडियो के बाथरूम में खड़े होकर गाया था. बाथरूम की खाली जगह और उसकी आवाज को लौटाने की खासियत ने उस समय के लिए एक बेहतरीन इको इफेक्ट पैदा किया, जिसने इस गाने को अमर बना दिया.