दर्द और संघर्ष से भरी रही चार्ली चैपलिन की जिंदगी, मरने के बाद कब्र से चुरा लिया गया शव; जानें कहानी

Charlie Chaplin: चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन में से एक हैं. लेकिन उनकी जिंदगी उनके फिल्मों से कम दिलचस्प नहीं है. इस खबर में हम कॉमेडियन की जिंदगी के बारे में आपको बताएंगे.

 

Nov 18, 2025, 08:00 PM IST
Charlie Chaplin: सिनेमा की दुनिया में कई ऐसे कलाकार हैं, जिनकी जिंदगी फिल्मों से कम दिलचस्प नहीं है. वहीं सिनेमा जगत के इतिहास में कई ऐसे राज और किस्से दफन हैं, जो मरने के बाद भी अभिनेताओं को जिंदी रखती है. उनमें से एक नाम है महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन. इनके बचपन के संघर्षों की कहानी, उनकी मौत के बाद भी लोग याद करते हैं. इस खबर में हम आपको कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की ऐसी ही कहानियों के बारे में बताएंगे. 

 

बचपन में सिर्फ संघर्ष मिला
चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था. बचपन में ही उनके माता-पिता अलग हो गए थे, जिसके कारण चार्ली को पिता का प्यार नहीं मिल सका. वहीं दूसरी ओर उनकी मां की मानसिक हालत धीरे-धीरे बिगड़ गई और वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गईं. ऐसे में चार्ली गरीबी और अकेलेपन में पले-बढ़े, लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें मजबूत बनाया. 

रंगमंच से फिल्मों तक का सफर
कठिनाइयों के बाद भी चार्ली ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा. रंगमंच से शुरुआत करके उन्होंने साइलेंट फिल्मों यानी की मूक फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई. वे बिना आवाज, सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और शानदार कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया. 19वीं सदी में वे एक बड़े सुपरस्टार बन गए. उनकी कॉमेडी स्टाइलइतनी फेमस थी कि बॉलीवुड के साथ कई देशों ने उनके लुक और अंदाज को कॉपी किया. 

 

मौत के बाद भी विवाद
चार्ली चैपलिन की फेम का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि उनकी निधन के बाद भी लोग उन्हें भूले नहीं है. उनकी मौत के कुछ समय बाद भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां कुछ लोगों ने उनके शव को कब्र से चुरा लिया था. जानकारी के मुताबिक, उन चोरों ने उनके परिवार से फिरौती मांगी थी. यह घटना दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई. यह खबर ये दिखाती है कि चार्ली चैपलिन की शोहरत कितनी बड़ी थी. 

 

Reetika Singh

Charlie Chaplin

