Satish Kaushik को याद करके इमोशनल हुए Darasing Khurana, मेंटल हैल्थ को लेकर कही ये बात Exclusive मिस्टर इंडिया रह चुके दारासिंग खुराना ने हाल ही में अपने और सतीश कौशिक के बारे में बात की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका और सतीश कौशिक का बॉन्ड कैसा था.

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