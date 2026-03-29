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Satish Kaushik को याद करके इमोशनल हुए Darasing Khurana, मेंटल हैल्थ को लेकर कही ये बात Exclusive

मिस्टर इंडिया रह चुके दारासिंग खुराना ने हाल ही में अपने और सतीश कौशिक के बारे में बात की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका और सतीश कौशिक का बॉन्ड कैसा था. 

Written By  Shivani Duksh|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:35 PM IST
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Darasing Khurana on Satish Kaushik: मिस्टर इंडिया रह चुके दारासिंग खुराना ने हाल ही में अपने और सतीश कौशिक के बारे में बात की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका और सतीश कौशिक का बॉन्ड कैसा था. 

  1. मिस्टर इंडिया रह चुके दारासिंग खुराना इंडस्ट्री के उन गिनेचुने लोगों में से एक हैं जो कि खुलकर बात करना पसंद करते हैं. अक्सर दारासिंग खुराना क हैल्थ और फिटनेस के बारे में बात करते हुए देखा जाता है. हाल ही में दारासिंग खुराना ने टीवी और बॉलीवुड में अपनी धाक जमा चुके दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक को लेकर बड़ा बयान दिया है. दारासिंग खुराना ने बताया कि सतीश कौशिक उनके लिए क्या मायने रखते थे. दारासिंग खुराना ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा, सतीश कौशिक मेरे लिए एक कीमती इंसान थे. वो मेरे परिवार का एक सदस्य थे. मैं उनको अपना पिता मानता था. वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ आप अपनी खुशियां बांट सकते हो और दुख में सहारा ले सकते हो. हालांकि मैं उनसे थोड़ा डरता था, लेकिन यह डर सम्मान की वजह से आता था. उनका ऑरा कमाल था. वो कभी भी आपको यह महसूस नहीं होने देते थे कि वो बूढ़े हो रहे हैं. उनको देखकर लगता था कि अभी तो उन्होंने काम ही करना शुरू किया है. 
  2. दारासिंग खुराना ने आगे कहा, हम दोनों जब भी मिलते थे, उनके पास एक नई कहानी, या फिर एक नया आइडिया होता था. मुझे लगता है कि बहत म लोग उनकी तरह कहानी सुना सकते हैं. वो उन लोगों में से थे जो मुझे अच्छे से समझते थे. वो चाहते थे कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाऊं. वो कहते थे तुम्हारी बोली तुम्हारी ताकत है. उस समय मैं उनको नहीं समझ पाया. उनके जाने के बाद समझ आता है कि वो मुझ में क्या देखा करते थे. 
  3. इस दौरान दारासिंग खुराना ने मेंटल हैल्थ के बारे में भी बात की है. इस बारे में बात करते हुए दारासिंग खुराना ने कहा, एक टाइम था जब लोग मेंटल हैल्थ के बारे में बात ही नहीं करते थे. अच्छी चीज ये है कि हमने ये बात समझनी शुरू कर दी है. अब कम से कम लोग ये मान रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को समझना जरुरी है. डिप्रेशन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. लोग इसे भी मजाक समझते हैं. बहुत लोगों ने अपने करीबियों को डिप्रेशन से जूझते हुए देखा है. मुझे लगता है कि हमें इस बारे में खुलर बात करने की जरुरत है. सिर्फ जागरूकता ही नहीं, बल्कि ये भी समझना जरुरी है कि ऐसे लोगों की मदद कैसे की जाए. मदद करने वाले  ज्यादातर लोग विशेषज्ञ नहीं होते. वो केवल दोस्त, परिवार या आसपास के लोग ही होते हैं. बच्चों के ये सब किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि फिलहाल हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है.  
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Shivani Duksh

मैं शिवानी जी न्यूज में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम करती हूं. बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में होने वाली हलचल पर पैनी निगाह रखना मुझे पसंद है. टीवी और बॉलीवुड के इस कीड़े ने ही मुझे जर्नालिज्म में आ...और पढ़ें

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