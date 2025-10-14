Advertisement
भाई, भतीजा और बेटा...एक ही नाम की दो फिल्मों में नजर आए परिवार के तीन शख्स, किसने मचाया बॉक्स ऑफिस में तहलका?

Bollywood News: बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी रहती है. ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं ऐसी दो फिल्मों से जिसमें एक में दो सगे भाई किरदार में दिखे थे जबकि दूसरी में चाचा के भतीजे ने किरदार निभाया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 14, 2025, 05:49 PM IST
भाई, भतीजा और बेटा...एक ही नाम की दो फिल्मों में नजर आए परिवार के तीन शख्स, किसने मचाया बॉक्स ऑफिस में तहलका?

Bollywood News: बॉलीवुड में दशकों से एक परंपरा चली आ रही है. अक्सर देखा जाता है कि फिल्मी सितारों के भाई-बहन और परिजनों का जुड़ा फिल्म जगत से ही रहता है. आपने एक नाम से दो फिल्में देखी होंगी लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब एक परिवार के कई लोग एक फिल्म में काम किए हों, हालांकि अब हम आपको अवगत कराने चल रहे हैं ऐसी दो फिल्मों से जिसमें एक में दो सगे भाई किरदार में दिखे थे जबकि दूसरी में चाचा के भतीजे दिखे थे. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

एक परिवार के तीन लोग
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये खानदान है देओल का, देओल के परिवार के तीन सदस्यों ने एक ही टाइटल की फिल्मों में काम किया, एक फिल्म में अपने जमाने के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र देओल उनके भाई अजित देओल और फिर उसी नाम की एक और फिल्म में धर्मेंद्र देओल के छोटे बेटे बॉबी देओल ने भी काम किया और उन्हें काफी ज्यादा सफलता मिली और जिस फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया उस फिल्म ने जमकर कमाई की. 

पहली फिल्म कब आई? 
इस फिल्म का नाम है 'सोल्जर एज ठाकुर दलेर सिंह'. बता दें कि इस फिल्म में पहले चाचा भतीजे ने काम किया और फिर 2 सगे भाईयों ने भी अपनी किस्मत अजमाई, इस नाम की एक फिल्म साल 1969 में आई थी जिसमें बॉबी देओल के चाचा अजित देओल और पापा धर्मेंद्र की जोड़ी नजर आई थी. बताया जाता है कि ये फिल्म परिवार में विवादों की वजह भी बन गई थी. 

दूसरी फिल्म कब आई? 
इसके बाद सोल्जर नाम की फिल्म 1998 में आई, इसी नाम की फिल्म में प्रीति जिंटा और बॉबी देओल की जोड़ी ने तहलका मचाया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसमें प्रीति जिंटा और बॉबी देओल के साथ-साथ राखी, फरीदा जलाल, सुरेश ओबेरॉय जैसे एक्टर भी नजर आए थे. जिन्होंने फिल्म जगत में तहलका मचा दिया था. साथ ही साथ बता दें कि 'सोल्जर' के लिए प्रीति जिंटा को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड मिला था. 

