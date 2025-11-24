धर्मेंद्र का वो रिकॉर्ड जो सनी-बॉबी भी नहीं तोड़ पाए, 1966 से 2024 तक की टॉप 10 फिल्में, एक फिल्म आज भी है सबकी 'बाप'

Dharmendra top 10 movies: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र पिछले 6 दशकों से दर्शकों के फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. फैंस उनकी फिल्मों के दीवाने हैं. आज हम आपको धर्मेंद्र के करियर की 1966 से लेकर 2024 तक की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों (Highest Grossing Movies) के बारे में बताएंगे. बता दें कि धर्मेंद्र ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता का जो पहाड़ खड़ा किया है, उसे उनके बेटे (सनी देओल, बॉबी देओल) और पोते (करण, राजवीर) मिलकर भी नहीं छू पाए हैं. खास तौर पर उनकी एक फिल्म तो ऐसी है, जो कमाई और लोकप्रियता के मामले में आज भी हिंदी सिनेमा की 'सबसे बड़ी फिल्म' मानी जाती है.

'शोले' का रिकॉर्ड आज भी अमर

इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम 1975 की ऐतिहासिक फिल्म 'शोले' का आता है . अगर महंगाई (Inflation) को जोड़कर देखा जाए तो 'शोले' आज भी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. सनी देओल की 'गदर 2' और बॉबी देओल की 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बावजूद, कोई भी 'शोले' के फुटफॉल (दर्शकों की संख्या) और कमाई के रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं है.

बेटे और पोते रह गए पीछे

रिपोर्ट में तुलना की गई है कि भले ही सनी देओल ने 'गदर' और 'गदर 2' से इतिहास रचा हो और बॉबी ने 'एनिमल' से वापसी की हो, लेकिन अपने पिता धर्मेंद्र के स्टारडम के सामने वे अब भी फीके हैं. धर्मेंद्र के पोते करण देओल और राजवीर देओल तो अभी इस रेस में शामिल भी नहीं हो पाए हैं. धर्मेंद्र की निरंतरता (Consistency) का मुकाबला उनके परिवार में कोई नहीं कर पाया.

1966 से शुरू हुआ असली जादू

धर्मेंद्र के सुपरस्टार बनने की शुरुआत 1966 की फिल्म 'फूल और पत्थर' से हुई थी. यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इसके बाद 'आंखें' (1968), 'सीता और गीता' (1972), 'धन्वान', 'जुगनू' और 'धर्म-वीर' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह बना दिया. लिस्ट में 1987 की 'हुकूमत' का भी जिक्र है, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट थी.

2023-24 में भी जलवा बरकरार

हैरानी की बात यह है कि लिस्ट में 1960-70 के दशक की फिल्मों के साथ-साथ 2023 की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' और 2024 की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' भी शामिल हैं. 88 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र 100 करोड़ और 300 करोड़ के क्लब वाली फिल्मों का हिस्सा रहे, जो उनके लंबे और सफल करियर का सबूत है.

टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट

धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी फिल्में में शोले (1975) हमेशा टॉप पर रहती है. यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है. वहीं इसके अलावा उनकी फूल और पत्थर (1966), मेरा गांव मेरा देश (1971), धर्म-वीर (1977), सीता और गीता (1972), आंखें (1968), हुकूमत (1987) और प्रतिज्ञा (1975) के साथ ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (2023), यमला पगला दीवाना (2011) जैसी फिल्में भी फैंस को खूब पसंद आईं.