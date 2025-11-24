Advertisement
trendingNow13016670
Hindi Newsमनोरंजन

धर्मेंद्र का वो रिकॉर्ड जो सनी-बॉबी भी नहीं तोड़ पाए, 1966 से 2024 तक की टॉप 10 फिल्में, एक फिल्म आज भी है सबकी 'बाप'

Dharmendra top 10 movies: 'गदर 2' और 'एनिमल' की सफलता के बाद भी सनी और बॉबी अपने पिता धर्मेंद्र से कोसों दूर हैं. धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का रिकॉर्ड आज तक उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं तोड़ पाया है. 1966 की 'फूल और पत्थर' से लेकर 2024 की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' तक, धर्मेंद्र आज भी बॉक्स ऑफिस के असली राजा हैं. आइए जानते हैं उनकी टॉप 10 फिल्मों के बारे में...

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धर्मेंद्र का वो रिकॉर्ड जो सनी-बॉबी भी नहीं तोड़ पाए, 1966 से 2024 तक की टॉप 10 फिल्में, एक फिल्म आज भी है सबकी 'बाप'

Dharmendra top 10 movies: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र पिछले 6 दशकों से दर्शकों के फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. फैंस उनकी फिल्मों के दीवाने हैं. आज हम आपको धर्मेंद्र के करियर की 1966 से लेकर 2024 तक की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों (Highest Grossing Movies) के बारे में बताएंगे. बता दें कि धर्मेंद्र ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता का जो पहाड़ खड़ा किया है, उसे उनके बेटे (सनी देओल, बॉबी देओल) और पोते (करण, राजवीर) मिलकर भी नहीं छू पाए हैं. खास तौर पर उनकी एक फिल्म तो ऐसी है, जो कमाई और लोकप्रियता के मामले में आज भी हिंदी सिनेमा की 'सबसे बड़ी फिल्म' मानी जाती है.

'शोले' का रिकॉर्ड आज भी अमर
इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम 1975 की ऐतिहासिक फिल्म 'शोले' का आता है . अगर महंगाई (Inflation) को जोड़कर देखा जाए तो 'शोले' आज भी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. सनी देओल की 'गदर 2' और बॉबी देओल की 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बावजूद, कोई भी 'शोले' के फुटफॉल (दर्शकों की संख्या) और कमाई के रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं है.

बेटे और पोते रह गए पीछे
रिपोर्ट में तुलना की गई है कि भले ही सनी देओल ने 'गदर' और 'गदर 2' से इतिहास रचा हो और बॉबी ने 'एनिमल' से वापसी की हो, लेकिन अपने पिता धर्मेंद्र के स्टारडम के सामने वे अब भी फीके हैं. धर्मेंद्र के पोते करण देओल और राजवीर देओल तो अभी इस रेस में शामिल भी नहीं हो पाए हैं. धर्मेंद्र की निरंतरता (Consistency) का मुकाबला उनके परिवार में कोई नहीं कर पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

1966 से शुरू हुआ असली जादू
धर्मेंद्र के सुपरस्टार बनने की शुरुआत 1966 की फिल्म 'फूल और पत्थर' से हुई थी. यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इसके बाद 'आंखें' (1968), 'सीता और गीता' (1972), 'धन्वान', 'जुगनू' और 'धर्म-वीर' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह बना दिया. लिस्ट में 1987 की 'हुकूमत' का भी जिक्र है, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट थी.

2023-24 में भी जलवा बरकरार
हैरानी की बात यह है कि लिस्ट में 1960-70 के दशक की फिल्मों के साथ-साथ 2023 की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' और 2024 की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' भी शामिल हैं. 88 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र 100 करोड़ और 300 करोड़ के क्लब वाली फिल्मों का हिस्सा रहे, जो उनके लंबे और सफल करियर का सबूत है.

टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट
धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी फिल्में में शोले (1975) हमेशा टॉप पर रहती है. यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है. वहीं इसके अलावा उनकी फूल और पत्थर (1966), मेरा गांव मेरा देश (1971), धर्म-वीर (1977), सीता और गीता (1972), आंखें (1968), हुकूमत (1987) और प्रतिज्ञा (1975) के साथ ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (2023), यमला पगला दीवाना (2011) जैसी फिल्में भी फैंस को खूब पसंद आईं. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Dharmendra top 10 moviesEntertainment NewsBollywood news

Trending news

'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
Dharmendra
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी