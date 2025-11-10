'शोले' नहीं, ये है धर्मेंद्र की सबसे बड़ी हिट फिल्म! 87 साल की उम्र में 'ही-मैन' ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड, कमाई के मामले में बनी नंबर 1!

Dharmendra highest earning movies: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म अब 'शोले' नहीं रही है. 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' से खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म ने भारत में अकेले 182.5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया, जिससे यह 'ही-मैन' के 60 साल से भी लंबे फिल्मी सफर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बन गई है.
Dharmendra top highest earning movies: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री का 'ही-मैन' कहा जाता है. उन्होंने अपने 60 साल से भी लंबे करियर में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस से भरी अनगिनत हिट फिल्में दी हैं. जब भी धर्मेंद्र की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में 1975 की ब्लॉकबस्टर 'शोले' का नाम आता है. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि 'शोले' नहीं, बल्कि उनकी एक दूसरी फिल्म ने कमाई के मामले में सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नंबर 1 पर अपनी जगह बना ली है.
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी - 2023
87 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने यह फिल्म की थी. इसमें उन्होंने रणवीर सिंह के दादा का किरदार निभाया था. करण जौहर के निर्देशन में बनी इस मॉडर्न लव स्टोरी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म ने भारत में लगभग 182.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई करके धर्मेंद्र के करियर की सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. धर्मेंद्र की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की यह मूवी लिस्ट में टॉप पर है.
तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया - 2024
पिछले साल रिलीज हुई इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में धर्मेंद्र ने शाहिद कपूर के दादा का रोल निभाया था. इस फिल्म ने भी भारत में 101.25 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया.
शोले (Sholay) - 1975
'शोले' आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है, लेकिन जब हम सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं (बिना महंगाई को एडजस्ट किए), तो यह पीछे रह जाती है. 'शोले' ने अपने समय में भारत में करीब 15.5 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 50 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी.
फैमिली फिल्म 'अपने' का भी जलवा
धर्मेंद्र की फैमिली फिल्म 'अपने' (Apne) - 2007 भी इस लिस्ट में शामिल है. इस फिल्म में धर्मेंद्र पहली बार अपने दोनों बेटों, सनी देओल और बॉबी देओल, के साथ एक ही फ्रेम में दिखे थे. इस फिल्म ने भारत में 21.9 करोड़ रुपये कमाए थे.