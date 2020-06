नेपोटिज्म पर ट्रोल होने पर भड़के फिल्ममेकर हंसल मेहता, कह डाली ये बात

मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई है. इस बीच फिल्ममेकर हंसल मेहता (Hansal Mehta) को नेपोटिज्म को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. ट्रोलिंग से परेशान हंसल मेहता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

मेहता ने एक ट्वीट में लिखा- 'आप सभी मुझे और मेरे बेटे को नेपोटिज्म को लेकर ट्रोल कर रहे हैं. मैं यहां तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूं और मुझे गर्व है. मेरा बेटा काम के लिए मुझ पर निर्भर नहीं है. मैं उस पर निर्भर हूं. जैसे कि मैं राजकुमार राव और 50 से ज्यादा मेरे साथ करियर की शुरूआत करने वाले कलाकारों पर निर्भर हूं. वह सब अच्छा कर रहे हैं.'

All you idiots trolling me about nepotism and my son - I've come up the hard way and am proud of it. My son does not depend on me for his work. I depend on him. Like I depend on @RajkummarRao. And more than 50+ talents that began their careers with me and are doing very well.

— Hansal Mehta (@mehtahansal) June 24, 2020