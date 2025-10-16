Advertisement
सबसे पहले इस एक्टर ने चार्ज की थी एक करोड़ की फीस, गिनीज बुक में शामिल है नाम

First Indian Actor To Charge 1 Crore Rupees: आज के समय मे सिनेमा में 1 करोड़ रुपये लेना कोई बड़ी बात नहीं हैं, लेकिन क्या आप उस हीरो के बारे में जानते हैं जिसने पहली बार 1 करोड़ रुपये लिए थे. गिनीज बुक में भी शामिल है नाम.

 

Oct 16, 2025, 05:23 PM IST
First Indian Actor To Charge 1 Crore Rupees: आजकल फिल्म इंडस्ट्री में 1 करोड़ या उससे ज्यादा फीस लेना कोई बड़ी बात नहीं है. सिनेमा की ​दुनिया में ऐसे सितारे हैं जो 200 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं, लेकिन क्या आप उस हीरो के बारे में जानते हैं जिसने सबसे पहले 1 करोड़ फीस मिली थी.
  
कौन थे वो हीरो?
कुछ हीरो सिनेमा की दुनिया में आते हैं, कुछ फिल्में करते हैं और फिर चले जाते हैं और दूसरी पारी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही स्टार ऐसे होते हैं जो दशकों तक इंडस्ट्री को सेवा देते हैं. आज हम आपको ऐसे हीरो के बारे में बता रहे हैं जिसने बिना किसी बैकग्राउंड के, अजनान की तरह आकर धूम मचाई. इसकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और डांंसिंग स्किल्स कमाल की है.
यह भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन भी हुए 'लबूबू 'डॉल के दिवाने! वीडियो शेयर कर दिखाई पहली झलक, फैंस बोले...

 

किस राच्य में जनमें थे चिरंजीवी?
सामान्य परिवार से आकर स्टार से सुपरस्टार चिरंजीवी का जन्म आंध्र प्रदेश के मोगलथुर में हुआ था. फिल्मों में रुचि के कारण मद्रास यानी चेन्नई की ट्रेन पकड़ी और मां की सलाह पर अपना नाम चिरंजीवी रख लिया.

बने पहले हीरो?
द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 1 करोड़ रुपये लेने वाले पहले एक्टर के रूप में चिरंजीवी ने रिकॉर्ड बनाया. चिरंजीवी 1990 के शुरुआत में सबसे प्रॉफिटेबल स्टार रहे चिरंजीवी. उस समय चिरंजीवी एक फिल्म के 1 करोड़ रुपये लेते थे. उस समय अमिताभ बच्चन भी 1 करोड़ नहीं लेते थे.
यह भी पढ़ें: 'रुस्तम' से लेकर 'बजरंगी भाईजान' तक इन मूवी को ना बोलकर पछताती ​हैं कंगना रनौत, सब की सब हुईं सुपरहिट

 

चिरंजीवी का टैलेंट
चिरंजीवी एक बेहतरीन डांसर हैं और कोई उनके डांस तुलन नहीं है. उन्होंने कई डांस कोरियोग्राफर्स को इंडस्ट्री से परिचित कराया. चिरंजीवी ने फिल्मों में डांस को इंपॉर्टेंस देकर कोरियोग्राफी को एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बना दिया. मिली जानकारी के ​अनुसार अपने करियर में उन्होंने 537 गानों में 24 हजार से अधिक डांस मूव्स किए हैं और ऐसा करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कर लिया.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

