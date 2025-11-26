Advertisement
trendingNow13018836
Hindi Newsमनोरंजन

बहुत सस्ते में बनी थी भारत की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म! बजट से 11 गुना ज्यादा हुई थी कमाई; इस मूवी ने शुरू किया था डरावनी फिल्मों का दौर

Bollywood first horror movie: क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म कौन सी थी? यह फिल्म सिर्फ 9 लाख रुपये में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. इस फिल्म ने हॉरर फिल्मों का नया दौर शुरू किया. इतने कम पैसों में भी इसे उस समय की सबसे महंगी हॉरर फिल्म कहा गया था.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बहुत सस्ते में बनी थी भारत की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म! बजट से 11 गुना ज्यादा हुई थी कमाई; इस मूवी ने शुरू किया था डरावनी फिल्मों का दौर

First Indian Horror movie: बॉलीवुड में आज हॉरर फिल्में करोड़ों के बजट में बनती हैं, लेकिन एक समय था जब डर का कारोबार बहुत कम पैसों से शुरू हुआ था. हम आपको भारतीय सिनेमा की उस पहली हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने कम बजट में बनकर भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. यह फिल्म उस दौर की बाकी हॉरर फिल्मों के मुकाबले काफी महंगी भी मानी गई थी और इसने साबित किया कि दर्शकों को डराकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है. 

बजट 9 लाख, कमाई करोड़ों में
यह फिल्म 1970 के दशक की है, जिसे बनाने में मेकर्स को सिर्फ 9 लाख रुपये का खर्च आया था. यह उस समय के हिसाब से भी बहुत कम बजट था. लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो इसने ताबड़तोड़ कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. इस तरह यह फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्लीपर हिट (Sleeper Hit) बन गई.  इस फिल्म का नाम महल (Mahal) था, जो भारत की पहली हॉरर फिल्म है. 

सबसे महंगी हॉरर फिल्म का टाइटल
आंकड़ों के हिसाब से भले ही यह फिल्म सिर्फ 9 लाख में बनी थी, लेकिन रिलीज के बाद इसका जो असर हुआ, उसके चलते इसे उस समय की सबसे महंगी हॉरर फिल्म कहा गया. इसका मतलब यह था कि इतनी कम लागत में इतनी बड़ी कमाई करने वाली और प्रोडक्शन के मामले में बी-ग्रेड फिल्मों से हटकर बनने वाली, यह पहली फिल्म थी जिसने हॉरर को कमर्शियल बना दिया. भारत की पहली हॉरर फिल्म में उस वक्त के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार के साथ ही खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला भी थीं. वहीं एम कुमार, कनु रॉय और लीला पांडे जैसे एक्टर्स ने भी शानदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

हॉरर फिल्मों के दौर की शुरुआत
इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद ही हिंदी सिनेमा में कम बजट वाली हॉरर फिल्मों का दौर शुरू हुआ. मेकर्स को समझ आया कि दर्शकों को डराकर भी सिनेमाघरों तक लाया जा सकता है. इस फिल्म ने कई मेकर्स को हॉरर जॉनर में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया.

आज भी कल्ट क्लासिक का दर्जा
आज यह फिल्म भले ही पुरानी हो चुकी हो, लेकिन इसे हॉरर फिल्मों के फैंस के बीच कल्ट क्लासिक (Cult Classic) का दर्जा प्राप्त है. कम बजट, दमदार कहानी और हॉरर के नए ट्रीटमेंट के कारण यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे हॉरर जॉनर का नींव का पत्थर माना जाता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

First Indian Horror movieBollywood first horror movieEntertainment News

Trending news

कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें