बहुत सस्ते में बनी थी भारत की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म! बजट से 11 गुना ज्यादा हुई थी कमाई; इस मूवी ने शुरू किया था डरावनी फिल्मों का दौर

First Indian Horror movie: बॉलीवुड में आज हॉरर फिल्में करोड़ों के बजट में बनती हैं, लेकिन एक समय था जब डर का कारोबार बहुत कम पैसों से शुरू हुआ था. हम आपको भारतीय सिनेमा की उस पहली हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने कम बजट में बनकर भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. यह फिल्म उस दौर की बाकी हॉरर फिल्मों के मुकाबले काफी महंगी भी मानी गई थी और इसने साबित किया कि दर्शकों को डराकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है.

बजट 9 लाख, कमाई करोड़ों में

यह फिल्म 1970 के दशक की है, जिसे बनाने में मेकर्स को सिर्फ 9 लाख रुपये का खर्च आया था. यह उस समय के हिसाब से भी बहुत कम बजट था. लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो इसने ताबड़तोड़ कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. इस तरह यह फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्लीपर हिट (Sleeper Hit) बन गई. इस फिल्म का नाम महल (Mahal) था, जो भारत की पहली हॉरर फिल्म है.

सबसे महंगी हॉरर फिल्म का टाइटल

आंकड़ों के हिसाब से भले ही यह फिल्म सिर्फ 9 लाख में बनी थी, लेकिन रिलीज के बाद इसका जो असर हुआ, उसके चलते इसे उस समय की सबसे महंगी हॉरर फिल्म कहा गया. इसका मतलब यह था कि इतनी कम लागत में इतनी बड़ी कमाई करने वाली और प्रोडक्शन के मामले में बी-ग्रेड फिल्मों से हटकर बनने वाली, यह पहली फिल्म थी जिसने हॉरर को कमर्शियल बना दिया. भारत की पहली हॉरर फिल्म में उस वक्त के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार के साथ ही खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला भी थीं. वहीं एम कुमार, कनु रॉय और लीला पांडे जैसे एक्टर्स ने भी शानदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीता था.

हॉरर फिल्मों के दौर की शुरुआत

इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद ही हिंदी सिनेमा में कम बजट वाली हॉरर फिल्मों का दौर शुरू हुआ. मेकर्स को समझ आया कि दर्शकों को डराकर भी सिनेमाघरों तक लाया जा सकता है. इस फिल्म ने कई मेकर्स को हॉरर जॉनर में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया.

आज भी कल्ट क्लासिक का दर्जा

आज यह फिल्म भले ही पुरानी हो चुकी हो, लेकिन इसे हॉरर फिल्मों के फैंस के बीच कल्ट क्लासिक (Cult Classic) का दर्जा प्राप्त है. कम बजट, दमदार कहानी और हॉरर के नए ट्रीटमेंट के कारण यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे हॉरर जॉनर का नींव का पत्थर माना जाता है.