धर्मेन्द्र से शादी के 10 साल बाद हुई थी हेमा और सनी की बातचीत, ये एक्ट्रेस बनी कारण..

Sunny Deol Hema Malini Connection: हेमा मालिनी और धर्मेन्द्र की शादी के 10 बाद हेमा की सनी देओल से बात हुई थी. हैरानी वाली बात ये है कि दोनों की बात करवाने की वजह डिंपल कपाड़िया बनीं. जानें पूरी कहानी..
Sunny Deol Hema Malini First Meeting: 1980 में हेमा मालिनी और धर्मेन्द्र की शादी हुई थी, लेकिन शुरुआत से ही ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा विवाद में रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मेन्द्र पहले से ही शादीशुदा थे और चार बच्चों के पिता थे. पहली पत्नी से धर्मेन्द्र के बच्चों में सनी देओल भी थे. हालांकि हेमा को इस रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था कि उनका धर्मेन्द्र के पहले परिवार के साथ दूरी बनी रहेगी. यही एक कारण था कि शादी के करीब 10 साल तक हेमा की सनी देओल से कोई बातचीत नहीं हुई.
डिंपल कपाड़िया बनी कारण
हेमा मालिनी और धर्मेन्द्र की शादी के करीब 10 साल बाद हेमा की सनी देओल से बातचीन हुई. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस बातचीत का कारण डिंपल कपाड़िया बनी. यह तब हुआ जब हेमा अपनी पहली फिल्म 'दिल आशना है' का निर्देशन कर रही थीं. फिल्म में डिंपल कपाड़िया एक जरूरी भूमिता में थीं और हेमा के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी. शूटिंग के दौरान एक स्टंट सीन में डिंपल को खतरा महसूस हुआ, जिसके चलते उन्होंने सनी देओल से मदद मांगी. सनी तुरंत मौके पर पहुंचे और अपनी चिंता के चलते हेमा मालिनी से पहली बार संवाद हुआ.
काम की बातों से शुरू हुई बातचीत
हेमा मालिनी ने इस मुलाकात के बारे में ‘हेमा मालिनी- बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल’ में जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि यह बातचीत पूरी तरह प्रोफेशनल थी, जिसमें शूटिंग और सीन के बारे में बातें हुई थीं. हेमा ने बताया कि सनी की गंभीरता और व्यवहार ने दोनों के बीच एक सम्मानजनक रिश्ते की शुरुआत कर दी.
इस सीन के बारे में हुई थी बातचीत
दोनों में फिल्म के एक सीन को लेकर बातचीत शुरू हुई. फिल्म में एक हवाई जहाज और पैराग्लाइडिंग सीन शूट करना था, लेकिन सीन के शूट होने से पहले ही पायलट का एक्सीडेंट हो गया था. इस हादसे के कारण डिंपल डरी हुई थीं और इस कारण ही उन्होंने सनी से संपर्क किया था, जिसके बाद उनकी पहली बार हेमा से बात हुई.