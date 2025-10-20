Advertisement
trendingNow12968564
Hindi Newsमनोरंजन

धर्मेन्द्र से शादी के 10 साल बाद हुई थी हेमा और सनी की बातचीत, ये एक्ट्रेस बनी कारण..

Sunny Deol Hema Malini Connection: हेमा मालिनी और धर्मेन्द्र की शादी के 10 बाद हेमा की सनी देओल से बात हुई थी. हैरानी वाली बात ये है कि दोनों की बात करवाने की वजह डिंपल कपाड़िया बनीं. जानें पूरी कहानी..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 12:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धर्मेन्द्र से शादी के 10 साल बाद हुई थी हेमा और सनी की बातचीत, ये एक्ट्रेस बनी कारण..

Sunny Deol Hema Malini First Meeting: 1980 में हेमा मालिनी और धर्मेन्द्र की शादी हुई थी, लेकिन शुरुआत से ही ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा विवाद में रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मेन्द्र पहले से ही शादीशुदा थे और चार बच्चों के पिता थे. पहली पत्नी से धर्मेन्द्र के बच्चों में सनी देओल भी थे. हालांकि हेमा को इस रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था कि उनका धर्मेन्द्र के पहले परिवार के साथ दूरी बनी रहेगी. यही एक कारण था कि शादी के करीब 10 साल तक हेमा की सनी देओल से कोई बातचीत नहीं हुई.

 

डिंपल कपाड़िया बनी कारण
हेमा मालिनी और धर्मेन्द्र की शादी के करीब 10 साल बाद हेमा की सनी देओल से बातचीन हुई. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस बातचीत का कारण डिंपल कपाड़िया बनी. यह तब हुआ जब हेमा अपनी पहली फिल्म 'दिल आशना है' का निर्देशन कर रही थीं. फिल्म में डिंपल कपाड़िया एक जरूरी भूमिता में थीं और हेमा के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी. शूटिंग के दौरान एक स्टंट सीन में डिंपल को खतरा महसूस हुआ, जिसके चलते उन्होंने सनी देओल से मदद मांगी. सनी तुरंत मौके पर पहुंचे और अपनी चिंता के चलते हेमा मालिनी से पहली बार संवाद हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

 

काम की बातों से शुरू हुई बातचीत
हेमा मालिनी ने इस मुलाकात के बारे में ‘हेमा मालिनी- बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल’ में जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि यह बातचीत पूरी तरह प्रोफेशनल थी, जिसमें शूटिंग और सीन के बारे में बातें हुई थीं. हेमा ने बताया कि सनी की गंभीरता और व्यवहार ने दोनों के बीच एक सम्मानजनक रिश्ते की शुरुआत कर दी. 

 

इस सीन के बारे में हुई थी बातचीत
दोनों में फिल्म के एक सीन को लेकर बातचीत शुरू हुई. फिल्म में एक हवाई जहाज और पैराग्लाइडिंग सीन शूट करना था, लेकिन सीन के शूट होने से पहले ही पायलट का एक्सीडेंट हो गया था. इस हादसे के कारण डिंपल डरी हुई थीं और इस कारण ही उन्होंने सनी से संपर्क किया था, जिसके बाद उनकी पहली बार हेमा से बात हुई.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

sunny deol hema malini connectionsunny deol hema malini first time

Trending news

बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल