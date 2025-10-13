₹300 करोड़ एक फिल्म के! न शाहरुख और न सलमान, ये है इंडिया का सबसे महंगा एक्टर, जिसकी फीस सुन रह जाएंगे हक्के-बक्के!

Indian actors net worth 2025: आजकल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री (बॉलीवुड और साउथ सिनेमा) का जलवा पूरी दुनिया में है. जब बात होती है फिल्मों की तो इंडियन सुपरस्टार्स की कमाई भी उतनी ही जबरदस्त होती है. ये सितारे न सिर्फ अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, बल्कि पैसे कमाने के मामले में भी बड़े-बड़े बिजनेसमैन को टक्कर देते हैं. इस मामले में बॉलीवुड का दबदबा रहा है, लेकिन अब साउथ की फिल्मों ने भी कमाल कर दिया है. 'बाहुबली' और 'पुष्पा' जैसी फिल्मों ने साउथ के एक्टर्स को पूरे देश का हीरो बना दिया है. यही वजह है कि 2025 में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले टॉप-10 एक्टर्स की लिस्ट में अब साउथ के स्टार्स भी बॉलीवुड के 'किंग खान' और 'दबंग' खान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. इस लिस्ट में कुछ एक्टर तो एक फिल्म के लिए 300 करोड़ रुपये तक चार्ज कर रहे हैं.

अल्लू अर्जुन

'पुष्पा' वाले अल्लू अर्जुन आज भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं. उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा: द रूल' के लिए 300 करोड़ रुपये की फीस ली है. हालांकि उनकी कुल संपत्ति (Net Worth) लगभग 350 करोड़ रुपये है, जो लिस्ट में बाकी कई एक्टर्स से कम है, लेकिन फीस के मामले में वो नंबर 1 हैं.

जोसेफ विजय

तमिल सिनेमा के 'थलापति विजय' कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. उनकी फीस 130 करोड़ से 275 करोड़ रुपये के बीच होती है और उनकी कुल संपत्ति 474 करोड़ रुपये है.

शाहरुख खान

'किंग खान' शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर एक्टर हैं. उनकी कुल संपत्ति (Net Worth) 6300 करोड़ रुपये है. फीस के मामले में वो 150 करोड़ से 250 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. 'पठान' और 'जवान' जैसी हिट फिल्मों से उन्होंने जबरदस्त वापसी की है.

रजनीकांत

साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत एक फिल्म के लिए 125 करोड़ से 275 करोड़ रुपये तक लेते हैं. उनकी कुल संपत्ति 430 करोड़ रुपये है.

आमिर खान

'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' कहे जाने वाले आमिर खान की कुल संपत्ति 1862 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 100 करोड़ से 275 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

प्रभास

'बाहुबली' से पैन-इंडिया स्टार बने प्रभास की फीस 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपये है. उनकी कुल संपत्ति लगभग 241 करोड़ रुपये है.

अजीत कुमार

साउथ के एक और बड़े नाम अजीत कुमार की अनुमानित फीस 105 करोड़ से 165 करोड़ रुपये के बीच है, और उनकी कुल संपत्ति 196 करोड़ रुपये है.

सलमान खान

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान की कुल संपत्ति 2900 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

कमल हासन

भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर कमल हासन की फीस 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपये है. उनकी कुल संपत्ति लगभग 150 करोड़ रुपये है.

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार, जो कॉमेडी से लेकर सामाजिक संदेश वाली फिल्मों तक सब करते हैं, उनकी कुल संपत्ति 2500 करोड़ रुपये है. उनकी फीस 60 करोड़ से 145 करोड़ रुपये के बीच होती है.