Highest Paid TV Actors: टीवी की दुनिया में स्मृति ईरानी को वापसी करते हुए कुछ महीने बीच चुके हैं. हालांकि उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में वापसी करते हुए फीस के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है. वह अपने सुपरहिट शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के लिए एक एपिसोड का 14 लाख रुपये चार्ज कर रही हैं. इतनी बड़ी फीस लेकर वह अब भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली टीवी एक्ट्रेस बन गई हैं. उन्होंने इस मामले में 'अनुपमा' की रूपाली गांगुली और दिलीप जोशी जैसे बड़े कलाकारों को भी पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 23, 2025, 03:32 PM IST
₹14 लाख प्रति एपिसोड... TV इंडस्ट्री की वो क्वीन, जिसने 'अनुपमा' और 'जेठालाल' को भी पछाड़ा; नाम जानकर उड़ जाएंगे होश!

Smriti Irani Fees: क्या आप जानते हैं कि छोटे पर्दे यानी टेलीविजन की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस कौन है? बता दें कि मशहूर एक्ट्रेस और राजनेता स्मृति ईरानी ने फिर से एक्टिंग की दुनिया में दमदार वापसी की है. वह अपने सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के नए सीजन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में 'तुलसी वीरानी' के रूप में लौटी हैं. उनकी वापसी सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने फीस के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना दिया है. खबरों के मुताबिक, स्मृति ईरानी अब टीवी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली कलाकार बन गई हैं. वह इस शो के एक एपिसोड के लिए 14 लाख रुपये तक चार्ज कर रही हैं! यह फीस टीवी के दूसरे बड़े कलाकारों जैसे रूपाली गांगुली ('अनुपमा') और दिलीप जोशी ('तारक मेहता का उल्टा चश्मा') की फीस से कहीं ज्यादा है, जिससे उन्होंने पूरे टेलीविजन जगत को चौंका दिया है.

स्मृति ईरानी ने बनाया नया रिकॉर्ड
स्मृति ईरानी, जिनकी उम्र अब 49 साल है, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थीं. लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर छोटे पर्दे पर अपनी पहचान वाली 'तुलसी' बनकर वापसी की है. उनकी यह वापसी सिर्फ फैंस के लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि टीवी इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा बदलाव है. रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मृति ईरानी अपने नए शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के हर एक एपिसोड के लिए पूरे 14 लाख रुपये ले रही हैं. इस भारी-भरकम फीस ने उन्हें भारतीय टेलीविजन का सबसे महंगी एक्ट्रेस बना दिया है.

बाकी बड़े सितारों से तुलना
स्मृति ईरानी की यह फीस टीवी इंडस्ट्री के दूसरे टॉप एक्टर्स की फीस से काफी ज्यादा है. अगर हम कुछ बड़े और लोकप्रिय कलाकारों की बात करें तो रूपाली गांगुली, जो टीवी के सबसे हिट सीरियल 'अनुपमा' की लीड रोल में हैं, उन्हें एक एपिसोड के लिए करीब 3 लाख रुपये मिलते हैं. वहीं'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'जेठालाल' का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी की फीस लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड बताई जाती है. टीवी की एक और मशहूर एक्ट्रेस हिना खान की फीस भी करीब 2 लाख रुपये प्रति एपिसोड के आसपास है. इन आंकड़ों को देखें तो स्मृति ईरानी की 14 लाख रुपये प्रति एपिसोड की फीस इन सभी बड़े सितारों से बहुत ज्यादा है. उन्होंने इन सबको पीछे छोड़ते हुए एक नया बेंचमार्क (नया पैमाना) सेट कर दिया है.

पूरी कमाई का अंदाजा
खबरों के मुताबिक, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के कुल 150 एपिसोड बनने तय हुए हैं. अगर स्मृति ईरानी 14 लाख रुपये प्रति एपिसोड के हिसाब से फीस लेती हैं तो वह इस पूरे प्रोजेक्ट से लगभग 21 करोड़ रुपये की बड़ी रकम कमाएंगी. यह कमाई न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री, बल्कि बॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर्स की फीस को भी टक्कर देती है.

स्मृति ईरानी ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात को बिना झिझक स्वीकार किया कि हां, वह टीवी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है. इस खबर ने साबित कर दिया है कि टीवी की दुनिया में भी अब कलाकारों को उनकी मेहनत और लोकप्रियता के हिसाब से बहुत बड़ी फीस मिल रही है और इस मामले में स्मृति ईरानी सबसे आगे निकल गई हैं.

