1 घंटा 50 मिनट की खौफनाक कहानी... जिसे देख अपने ही घर में लगने लगेगा डर, बाहर भागने को छटपटाएगा दिल; 7 अगस्त को Netflix पर देखें

अगस्त का ये हफ्ता एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है. इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा, जिनमें कुछ कहानियां बचपन की यादें ताजा करेंगी, तो कुछ में अंतरिक्ष की सैर कराएंगी, लेकिन एक कहानी ऐसी होगी, जो आपके डर को चरम पर ले जाएगी. इस फिल्म को देखसे समय आपको अपने ही घर में रहने से डर लगेने लगेगा और मन करेगा कि आप किसी भी तरह घर से बाहर भाग जाए. अगर आप भी हॉरर मिस्ट्री और थ्रिल के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपको एक खौफनाक एक्सपीरियंस देगी.
इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नई फिल्में, सीरीज और डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीम होगीं. नेटफ्लिक्स पर भी काफी कुछ नया देखने को मिलेगा. लेकिन आज हम जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, वो बेहद खास है. इस फिल्म में आपको मिस्ट्री, थ्रिलर और खौफ का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा. फिल्म की कहानी में सस्पेंस इतना गहरा है कि आप एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा पाएंगे. अगर आप हॉरर थ्रिलर देखने के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपको आखिर तक बांधकर रखेगी. इस वीकेंड आप इसे अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
ये एक बहुत ही जबरदस्त साइंस-फिक्शन हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन लुई लेटरियर ने किया है और इसकी कहानी मैथ्यू रॉबिन्सन ने लिखी है. फिल्म में ग्रेटा ली, वैगनर मौरा, रिले चुंग, एम्मा हो, नोआ अलेक्जेंडर सोसनोव्स्की, गेब्रियल बारबोसा, सैम लर्नर, उड्रे एंडरसन और सिड एडवर्ड्स जैसे मंजे हुए कलाकारों ने काम किया है. इस फिल्म की कहानी काफी डिस्टर्ब करने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली है. कहानी में चार लोगों का एक परिवार अचानक अपने ही घर में कैद हो जाता है. इस फिल्म का नाम ‘द लास्ट हाउस’ है.
इस डरावनी फिल्म में एक हंसते-खेलते परिवार की जिंदगी तब अचानक बदल जाती है, जब उनका अपना ही घर एक खौफनाक कैदखाने जैसा बन जाता है. ग्रेटा ली और वैगनर मौरा ने इसमें ऐसे बेबस माता-पिता का किरदार निभाया है, जिन्हें एक सस्पीसियस और मिस्टीरियस ताकत घर में कैद कर देती है. शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये परेशानी जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन देखते ही देखते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगते हैं. धीरे-धीरे उनका राशन खत्म होने लगता है और डर के बीच अपनों का ही भरोसा टूटने लगता है.
जिंदगी बचाने की ये लड़ाई अब बहुत भारी पड़ने लगी है. जब बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता, तो घर का हर सख्स अपनी मन-घड़न कहानी बनाने लगता है. बाहर निकलने का कोई जरिया न मिलने से घर में बंद रहने की घुटन और बढ़ जाती है. किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस अचानक आई मुसीबत का सामना कैसे किया जाए. जैसे-जैसे वक्त निकल रहा है, लोगों का संयम जवाब देने लगता है. आपस की बातचीत में चिड़चिड़ापन आने लगा है और एक-दूसरे से तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया है. हर गुजरते पल के साथ मन में बैठा डर और बड़ा होता जा रहा है.
ऐसा लग रहा है मानो ये अनजान आफत घर के माहौल को निगल रही है. ये हॉरर थ्रिलर फिल्म कैद के जरिए इंसानी डर, माता-पिता की जिम्मेदारी और अनिश्चितता के खतरनाक असर को गहराई से दिखाती है. चूंकि सामने लड़ने के लिए कोई दिखने वाला दुश्मन नहीं है, इसलिए परिवार के लोग धीरे-धीरे आपस में ही उलझने लगते हैं. इससे ये डर और गहरा हो जाता है कि शायद उन्हें फंसाने वाली बाहरी ताकत ही अकेली आफत नहीं है, बल्कि असली खतरा अब उनके अपने घर के अंदर ही धीरे-धीरे जन्म ले रहा है. ये फिल्म 7 अगस्त को नेटफ्लिक्ट पर रिलीज होगी.