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1 घंटा 50 मिनट की खौफनाक कहानी... जिसे देख अपने ही घर में लगने लगेगा डर, बाहर भागने को छटपटाएगा दिल; 7 अगस्त को Netflix पर देखें

Netflix New Release Must Watch Movie: अगस्त के इस हफ्ते ओटीटी पर कई कमाल की फिल्में आ रही हैं. इनमें से एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक हिला देगी. जब एक परिवार अपने ही घर में कैद हो जाता है, जिसके बार डर की असली जंग शुरू होती है. खौफ और सस्पेंस से भरी इस कहानी को जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 04, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:45 AM IST
1 घंटा 50 मिनट की खौफनाक कहानी... जिसे देख अपने ही घर में लगने लगेगा डर, बाहर भागने को छटपटाएगा दिल; 7 अगस्त को Netflix पर देखें
Image Credit: Netflix New Release Must Watch Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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