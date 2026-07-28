Prime Video पर आने वाली है K-Dramas की बाढ़! अगले 2 साल में 100 से ज्यादा सीरीज होंगी स्ट्रीम; हर दिन मिलेगा नया कंटेंट

अगर आप भी के-ड्रामा यानी कोरियन सीरीज के शौकीन हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. भारत में प्राइम वीडियो अब ढेर सारे नए और धमाकेदार कोरियन सीरीज लेकर आ रहा है, जिसके लिए इस इसके लिए इस ओटीटी प्लेफॉर्म ने मशहूर कोरियन कंपनी 'सीजे ईएनएम' (CJ ENM) के साथ हाथ मिलाया है. इस नई डील के तहत अगले दो सालों में इंडियन ऑडियंस को 100 से भी ज्यादा नए और पुराने कोरियन शो देखने को मिलेंगे. इसमें 'लव इन कॉन्ट्रैक्ट' जैसी कई हिट सीरीज और नए शो शामिल होंगे.
हाल ही में हुई एक मीटिंग में भारत के अंदर के-ड्रामा के बढ़ते क्रेज की झलक साफ देखने को मिली. वहां मौजूद कई पत्रकारों ने कोरियन अधिकारियों का वेलकम कोरियन भाषा का शब्द ‘अन्नयोंघासेयो’ बोलकर किया, जिसका हिंदी में मतलब ‘नमस्ते’ होता है. सवाल-जवाब के दौरान जब भारतीय पत्रकारों ने कोरियन में बात की, तो बाहर से आए मेहमान पूरी तरह हैरान रह गए. उन्हें अंदाजा हो गया कि बीते कुछ सालों में भारत के लोगों ने कोरियन संस्कृति और उनके ड्रामे को कितना ज्यादा दिल से अपनाया है.
अब भारतीय फैंस को अपनी पसंद के के-ड्रामा शोज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा. इस बड़ी पार्टनरशिप के तहत अगले दो सालों में 26 बिल्कुल नए कोरियन ड्रामे रिलीज किए जाएंगे. इनके अलावा कंपनी के पुराने सुपरहिट ड्रामे भी देखने को मिलेंगे. सबसे खास बात ये है कि इंडियन ऑडियंस की सहूलियत के लिए हर शो में इंग्लिश सबटाइटल तो होंगे ही, साथ ही इन्हें हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में भी डब किया जाएगा. इससे उन लोगों को बहुत आसानी होगी जो अपनी भाषा में शो देखना पसंद करते हैं.
अब भाषा की वजह से किसी का मजा खराब नहीं होगा. इस पार्टनरशिप में सबसे पहले मशहूर शो ‘युमीज सेल्स सीजन 3’ रिलीज किया जाएगा. इस शो में किम गो यून और किम जे वॉन ने लीड रोल में है. ये कहानी यूमी नाम की लड़की की लव स्टोरी के आखिरी हिस्से को दिखाती है. इसके पुराने दोनों सीजन भी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए उपलब्ध रहेंगे. पिछले सीजनों में गो यून के साथ आन बो ह्यून और पार्क जिनयंग जैसे फेमस स्टार्स ने काम किया था. ये सीरीज लोगों को अपनी तरफ खींचने को पूरी तरह तैयार है.
अगर आप भी नए कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. आने वाले दिनों में प्राइम वीडियो पर कई शानदार सीरीज दस्तक देने वाली हैं. सबसे पहले बात करते हैं ‘फाइलिंग फॉर लव’ की. इस शो में शिन हे सन, गोंग म्योंग, किम जे वूक और होंग ह्वा योन जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. इसके बाद पार्क जी हून का नया शो ‘द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर’ भी रिलीज होने जा रहा है. इतना ही नहीं, 3 अगस्त से ‘माई बायस, माई बॉस’ नाम का एक और मजेदार सीरीज भी दस्तक देने वाली हैं.
इस शो में कांग हून, किम हे जून और चा वू मिन लीड रोल में हैं. लोग इन सभी शो का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. नई रिलीज के अलावा लोग कई पुराने पसंदीदा ड्रामे भी देख सकते हैं. इनमें किम यू जंग का ‘डियर एक्स’, ली जोंग सुक का वकीलों वाला ड्रामा ‘लॉ इन द सिटी’ और युवाओं का पसंदीदा ‘स्टडी ग्रुप’ शामिल हैं. इनके साथ ही दफ्तर की कहानी पर बना कॉमेडी शो ‘माई डियरस्ट नेमेसिस’ और महिलाओं की जिंदगी पर आधारित ‘सर्च: डब्लू डब्लू डब्लू’ भी देखने को मिलेगा, जो खूब देखी जाती हैं.