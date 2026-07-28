Add Zee Business As A Preferred Source
App

Prime Video पर आने वाली है K-Dramas की बाढ़! अगले 2 साल में 100 से ज्यादा सीरीज होंगी स्ट्रीम; हर दिन मिलेगा नया कंटेंट

100 K-Dramas Coming To Prime Vidoe: प्राइम वीडियो जल्द ही अपने इंडियन ऑडियंस के लिए ढेर सारे नए के-ड्रामा सीरीज लेकर आ रहा है, जिसके लिए कंपनी ने एंटरटेनमेंट जायंट CJ ENM के साथ कई सालों की पार्टनरशिप की है. इस डील के तहत अगले दो सालों में प्राइम वीडिया पर 100 से भी ज्यादा के-ड्रामा देखने को मिलेंगे. चलिए बताते हैं उनके नाम...

Written ByVandana Saini
Published: Jul 28, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:12 PM IST
Prime Video पर आने वाली है K-Dramas की बाढ़! अगले 2 साल में 100 से ज्यादा सीरीज होंगी स्ट्रीम; हर दिन मिलेगा नया कंटेंट
Image Credit: 100 Plus K-Dramas Coming To Prime Vidoe

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MCD स्टैंडिंग कमेटी की कमान फिर BJP के हाथ, सत्या शर्मा दोबारा बनीं अध्यक्ष
Delhi news43 min ago
2
government teacher jobs55 min ago
3
Taurus Monthly Horoscope58 min ago
4
UK1 hr ago
5
Delhi news1 hr ago