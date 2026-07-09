/NCT 127 की 2 साल बाद धमाकेदार वापसी! कुछ ऐसे मनाएंगे 10 साल का जश्न; मिलिट्री सर्विस के बाद पहली बार साथ दिखेंगे पाचों मेंबर्स

के-पॉप की दुनिया के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मशहूर म्यूजिक ग्रुप NCT 127 काफी लंबे इंतजार के बाद म्यूजिक की दुनिया में एक धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये ग्रुप आने वाली 24 अगस्त 2026 को अपना सातवां फुल-लेंथ एल्बम बाजार में रिलीज करने जा रहा है. जुलाई 2024 में आए उनके पिछले छठे एल्बम ‘वॉक’ के बाद से ग्रुप का कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया था, इसलिए फैंस इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है.
इतना ही नहीं, इस खबर पर ग्रुप की पैरेंट कंपनी एसएम एंटरटेनमेंट ने भी अपनी पक्की मुहर लगा दी है. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ तौर पर इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि NCT 127 अपने सातवें स्टूडियो एल्बम के साथ 24 अगस्त को म्यूजिक इंडस्ट्री में लौट रहा है. इसके साथ ही उन्होंने सभी फैंस से एक बेहड इमोशनल अपील की है कि वे ग्रुप के इस नए सफर में उन्हें अपना पूरा प्यार और सपोर्ट दें. इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है.
NCT 127 का ये नया एल्बम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनके दिलों के बेहद करीब है. इसके जरिए ग्रुप म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने शानदार 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. एजेंसी के मुताबिक, इस एल्बम में उनके पिछले एक दशक के उतार-चढ़ाव और खूबसूरत यादों को समेटा गया है. ये एल्बम फैंस के लिए एक इमोशनल तोहफा होने वाला है. इसके साथ ही, इसमें आने वाले समय के लिए ग्रुप का नया भरोसा और मजबूत हौसला भी साफ दिखेगा. ये उनके सफर का एक बेहद अनमोल हिस्सा बनने जा रहा है.
ग्रुप का ये नया एल्बम उनके पुराने और जाने-माने स्टाइल को एक बिल्कुल अलग और नए अंदाज में सामने लाएगा. इस एल्बम के गानों में फैंस को सभी मेंबर्स की कमाल की कलाकारी और उनका बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा. उनके पुराने सुपरहिट गानों की तरह ही इस नए एल्बम में भी उनकी वो असली पहचान साफ दिखेगी, जो उन्हें पूरी ‘के-पॉप’ इंडस्ट्री में सबसे अलग और खास बनाती है. ग्रुप के लिए उनका ये 10 साल का सफर और उनके फैंस के लिए ये मौका एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरह है.
ग्रुप के इस बार के कमबैक में फैंस को थोड़ा बदलाव दिखने वाला है, क्योंकि इस बार सिर्फ पांच मेंबर्स ही साथ नजर आएंगे. इस नए प्रोजेक्ट में जॉनी, तैयॉन्ग, यूटा, जेह्यून और हेचन अपनी परफॉर्मेंस का जादू बिखेरेंगे. फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि तैयॉन्ग और जेह्यून अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके वापस लौट आए हैं और काम पर लग गए हैं. दूसरी तरफ, दोयॉन्ग और जंघू इस समय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसी वजह से वे इस नए एल्बम में शामिल नहीं हो पाए हैं और फैंस को इस बार उनकी कमी जरूर महसूस होने वाली है.
के-पॉप ग्रुप अपने नए एल्बम के शानदार लॉन्च के बाद पांचवें बड़े वर्ल्ड टूर के लिए पूरी तरह तैयार है. उनके इस नए कॉन्सर्ट टूर का नाम ‘नियो सिटी – द रेड लाइन’ रखा गया है. इस धमाकेदार सफर की शुरुआत सितंबर में सियोल के मशहूर ‘केएसपीओ डोम’ से होने जा रही है, जहां 18 से 20 सितंबर तक लगातार तीन धांसू शो होंगे. इस बार कॉन्सर्ट की थीम अपनी सीमाओं को तोड़कर स्टेज पर सबसे बेहतरीन और हाई-वोल्टेज परफॉर्मेंस देने के आइडिया पर बनी है. फैंस इस यादगार म्यूजिकल सफर के लिए बेहद एक्साइटेड हैं.
सियोल में धूम मचाने के बाद के-पॉप बैंड ‘एनसीटी 127’ (NCT 127) 3 अक्टूबर को जकार्ता में परफॉर्म करेगा. इसके बाद अक्टूबर के महीने में ही वे हॉन्ग कॉन्ग, सिंगापुर और बैंकॉक में भी अपने कॉन्सर्ट से समां बांधेंगे. उनका ये शानदार सफर यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि अगले साल 2 जनवरी 2027 को वे ताइपे में भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे. साल 2016 में ‘फायर ट्रक’ गाने से शुरुआत करने वाले इस ग्रुप ने ‘चेरी बम’ और ‘हीरो’ जैसे कई जबरदस्त सुपरहिट गाने दिए हैं. अपनी बेहतरीन सिंगिंग और कमाल के डांस के दम पर उन्होंने आज पूरी दुनिया में एक खास पहचान बना ली है.