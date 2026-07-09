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NCT 127 की 2 साल बाद धमाकेदार वापसी! कुछ ऐसे मनाएंगे 10 साल का जश्न; मिलिट्री सर्विस के बाद पहली बार साथ दिखेंगे पाचों मेंबर्स

NCT 127 Comeback on 10th Anniversary: के-पॉप लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. मशहूर म्यूजिक बैंड NCT 127 लगभग दो साल के लंबे इंतजार के बाद अपना 7वां फुल-लेंथ एल्बम लेकर धमाकेदार वापसी कर रहा है. अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर आ रहा ये एल्बम और नया वर्ल्ड टूर फैंस को दीवाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसको लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 09, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:23 AM IST
NCT 127 की 2 साल बाद धमाकेदार वापसी! कुछ ऐसे मनाएंगे 10 साल का जश्न; मिलिट्री सर्विस के बाद पहली बार साथ दिखेंगे पाचों मेंबर्स
Image Credit: NCT 127 Comeback on 10th AnniversarySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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