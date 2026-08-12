/11 दिनों में ‘स्पाइडर-मैन’ ने तोड़े ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड, खुद मेकर्स ने नहीं लगाई होगी उम्मीद; अब मिलियन में नहीं... बिलियन में पहुंची कमाई

टॉम हॉलैंड की मेगा बजट सुपरहीरो फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ सिनेमाघरों में लोगों का दिल जीत रही है. ‘नो वे होम’ के चार साल बाद की ये कहानी पीटर पार्कर के एक बिल्कुल नए और अकेले सफर को दिखाती है. अब उसे उसका कोई भी पुराना साथी या अपना पहचानता तक नहीं है. एमजे और नेड भी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे. न्यू यॉर्क शहर को बचाते हुए वो अपनी पहचान छुपाकर एक शांत और अकेली जिंदगी बिता रहा है. मगर शहर में होने वाले अजीब क्राइम और अचानक आए नए बदलाव उसकी दुनिया में नया मोड़ ले आते हैं. फिल्म की ये कहानी लोगों को इमोशनल कर रही है.
इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का डायरेक्शन डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने बड़ी ही खूबसूरती से किया है. टॉम हॉलैंड के साथ फिल्म में जेंडया, जैकब बैटलन, सैडी सिंक, जॉन बर्न्थल और मार्क रफालो जैसे शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं. सभी स्टार्स की दमदार एक्टिंग पर्दे पर अलग ही जादू बिखेर रही है. भारत में ये बड़ी फिल्म 30 जुलाई को रिलीज हुई थी. इसके बाद से ही लोगों का प्यार थिएटर्स में लगातार देखा जा रहा है. फिल्म देखने पहुंचे लोग इमोशनल होकर बाहर निकल रहे हैं. कहानी के नए मोड़ों और सभी एक्टर्स की अदाकारी ने लोगों को थिएटर्स की तरफ बार-बार खींचने का काम पूरी शिद्दत से किया है.
फिल्म ने अपने रिलीज के पहले ही दिन से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में अपने पहले दिन फिल्म ने कुल 60.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दूसरे दिन 49.35 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 70.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज हुआ. फिल्म का पहला रविवार सबसे शानदार रहा, जब इसने एक ही दिन में रिकॉर्ड 77.75 करोड़ रुपये बटोर लिए. अपने शुरुआती 8 दिनों में फिल्म ने देश में 334.75 करोड़ रुपये नेट इकट्ठा किए थे. भारी बजट और बड़े स्केल पर बनी इस सुपरहीरो फिल्म ने अपने हर एक दिन के कलेक्शन से साबित कर दिखाया कि इंडियन ऑडियंस इस किरदार को कितना ज्यादा पसंद करते हैं.
पहले हफ्ते के बाद दूसरे वीकेंड में भी फिल्म का जलवा पूरी तरह कायम रहा. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने दूसरे वीकेंड के तीन दिनों में फिल्म ने लगभग 80.70 करोड़ रुपये का मजबूत कलेक्शन किया. इसमें नौवें दिन 15 करोड़ रुपये, दसवें दिन 31 करोड़ रुपये और ग्यारहवें दिन 34.70 करोड़ रुपये की कमाई शामिल रही. ग्यारहवें दिन तक फिल्म का कुल भारत में ग्रॉस कलेक्शन 496.86 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 415.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. हालांकि, दूसरे सोमवार यानी बारहवें दिन कमाई में थोड़ी गिरावट आई. बारहवें दिन फिल्म ने भारत में नेट 7.60 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद कुल भारत में नेट कमाई 423.05 करोड़ रुपये हो गई है.
12वें दिन की गिरावट के बावजूद फिल्म का भारत में टोटल ग्रॉस कलेक्शन 505.93 करोड़ रुपये हो चुका है. इस आंकड़े को छूते ही फिल्म ने ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को काफी पीछे छोड़ दिया है. अब ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. इसके साथ ही ये भारत में 500 करोड़ रुपये का ग्रॉस आंकड़ा पार करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है. टॉम हॉलैंड की इस सुपरहीरो फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच दिया है. हॉलीवुड सिनेमा के लिए भारतीय बाजार में ये अचीवमेंट अपने आप में बेहद खास और यादगार मानी जा रही है.
सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में यह फिल्म रोजाना नए रिकॉर्ड्स बना रही है. अमेरिका में फिल्म ने 360 मिलियन डॉलर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की. इसने ‘अवेंजर्स: एंडगेम’ के 357.10 मिलियन डॉलर के पुराने रिकॉर्ड को भी मात दे दी. इसके अलावा, फिल्म सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही दुनिया भर में 1 बिलियन डॉलर कमाने वाली दूसरी सबसे तेज फिल्म बन चुकी है. अब तक अमेरिका में 655 मिलियन डॉलर और दूसरे देशों से 1.01 बिलियन डॉलर के साथ इसकी टोटल वर्ल्डवाइड कमाई 1.67 बिलियन डॉलर पहुंच गई है. ये दुनिया की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.