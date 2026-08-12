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11 दिनों में ‘स्पाइडर-मैन’ ने तोड़े ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड, खुद मेकर्स ने नहीं लगाई होगी उम्मीद; अब मिलियन में नहीं... बिलियन में पहुंची कमाई

Spider Man Brand New Day Collection Day 11: पीटर पार्कर की जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदल चुकी है. सभी से अलग होकर अकेले न्यू यॉर्क की रक्षा कर रहे ‘स्पाइडर-मैन’ ने सिनेमाघरों में अपनी जबरदस्त वापसी की है. इस नई कहानी ने भारत से लेकर दुनियाभर में कमाई के ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिनके बारे में ऑडियंस और खुद मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 12, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:22 AM IST
11 दिनों में ‘स्पाइडर-मैन’ ने तोड़े ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड, खुद मेकर्स ने नहीं लगाई होगी उम्मीद; अब मिलियन में नहीं... बिलियन में पहुंची कमाई
Image Credit: Spider Man Brand New Day Collection Day 11

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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