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16 साल पुराना खौफ और 7000 करोड़ की कमाई... आज भी लोगों को डरा रही ये 5 फिल्मों की फ्रैंचाइजी; 12 दिन बाद रिलीज होगी छठी फिल्म

Most Scariest Horror Movie: कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि दिलों-दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाती हैं. ऐसी ही एक फिल्म की फ्रेंचाइजी पिछले 16 साल से लोगों को डराती आ रही है. खास बात ये है कि 7000 करोड़ कमाने वाली इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म 12 दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका खौफनाक ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 09, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:24 PM IST
16 साल पुराना खौफ और 7000 करोड़ की कमाई... आज भी लोगों को डरा रही ये 5 फिल्मों की फ्रैंचाइजी; 12 दिन बाद रिलीज होगी छठी फिल्म
Image Credit: Most Scariest Horror Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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