16 साल पुराना खौफ और 7000 करोड़ की कमाई... आज भी लोगों को डरा रही ये 5 फिल्मों की फ्रैंचाइजी; 12 दिन बाद रिलीज होगी छठी फिल्म

सिनेमा की दुनिया में डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियों की कोई कमी नहीं है. मगर उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं, जो सालों तक याद रह जाती हैं. ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ जंपस्केयर या चीख-पुकार ही सुनाई देती हैं, लेकिन जब किसी कहानी में डर के साथ-साथ सस्पेंस और थ्रिल भी छिपा होता है, तो वो फिल्म देखते ही देखते लोगों की पहली पसंद बन जाती है. ऐसी फिल्में सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि लोगों को अपने साथ एक बेहद डरावने सफर पर ले जाती हैं और स्पाइन-चिलिंग एक्सपीरियंस देती हैं.
पिछले 15 सालों में एक ऐसी ही खौफ और सस्पेंस से भरी फिल्म लोगों को डराती आ रही है, जिसने दुनियाभर के लोगों को बांधकर रखा है. जैसे-जैसे इसके नए पार्ट रिलीज होते रहे, लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ती चली गई. हर नए मोड़ पर मिलने वाले सस्पेंस और हैरान करने वाले सीन्स ने फैंस का रोमांच बनाए रखा. सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी इसके डरावने सीन और किरदार आज भी वायरल होते हैं. खास बात ये है कि 5 फिल्मों की इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है.
हॉरर सिनेमा के शौकीनों के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाली जिस फ्रेंचाइजी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम ‘इंसिडियस’ (Insidious) है. इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म का प्रीमियर 2010 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था. इसके बाद 2011 को इसे दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. इस फिल्म को जेम्स वान ने डायरेक्ट किया था, जबकि इसकी खौफनाक स्क्रीनप्ले लेह व्हानेल ने लिखा था. फिल्म में पैट्रिक विल्सन, रोज बर्न, टाय सिम्पकिन्स, बारबरा हर्शी और लिन शे जैसे बेहतरीन स्टार्स नजर आए थे.
इस फिल्म की पूरी कहानी लैम्बर्ट नाम के एक सीधे-सादे परिवार के आसपास घूमती है. हंसते-खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ता है, जब उनका छोटा बेटा डाल्टन अचानक कोमा में चला जाता है, जिसके बाद उनके घर में अजीब और डरावनी हरकतें शुरू हो जाती हैं. धीरे-धीरे ये सच सामने आता है कि डाल्टन की आत्मा ‘द फर्दर’ नाम की एक बेहद खौफनाक दुनिया में अटक गई है, जहां दुष्ट आत्माएं उसे अपना शिकार बनाना चाहती हैं. इस फिल्म की हर एक फ्रेंचाइजी में एक अलग और डरावनी कहानी देखने को मिलती है.
लोगों के इस फ्रेंचाइजी के यूनिक कॉन्सेप्ट को खूब पसंद किया. IMDb पर भी इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है. हैरानी की बात ये है कि इस फिल्म को बनाने में सिर्फ 1.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 13 करोड़ रुपये का बेहद मामूली सा खर्च आया था. लेकिन जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो इसने दुनियाभर में लगभग 7000 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया था. इतने छोटे बजट में इतनी बड़ी सफलता मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता.
अगर आप इस बेहतरीन कहानी को घर बैठे देखना चाहते हैं, तो इसके अलग-अलग पार्ट आपको अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन और कहीं-कहीं रेंट भी पे करना पड़ सकता है. खास बात ये है कि अब इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका खौफनदार और डरावना ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस बार कमान निर्देशक जैकब चेस के हाथों में है, जिससे फैंस की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं.