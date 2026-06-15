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आने वाले 6 महीने होंगे सिनेमा के लिए सबसे बड़े, 16000 करोड़ की 10 मेगा बजट फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर छिड़ेगी नई जंग; टिकी हैं पूरी इंडस्ट्री की निगाहें

सिनेमा लवर्स के लिए अगले 6 महीने बेहद खास रहने वाले हैं. 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बजट वाली 10 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही हैं. इन फिल्मों की सफलता पर पूरी ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री की निगाहें टिकी हुई हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:32 AM IST
आने वाले 6 महीने होंगे सिनेमा के लिए सबसे बड़े, 16000 करोड़ की 10 मेगा बजट फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर छिड़ेगी नई जंग; टिकी हैं पूरी इंडस्ट्री की निगाहें

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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