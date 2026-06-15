आने वाले 6 महीने सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास और मजेदार रहने वाले हैं. इन 6 महीनों में करीब 13 फिल्में ऐसी रिलीज होने वाली हैं जो आईमैक्स एक्सपीरियंस देंगी. इस लिस्ट में उनमें से कुछ फेमस फिल्में ये हैं. 'ड्यून: पार्ट थ्री' (Dune: Part Three) ये फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी. ये फिल्म डेनिस की साइंस-फिक्शन का तीसरा पार्ट है. 'टॉय स्टोरी 5' जो 19 जून को रिलीज होगी. ये एक पिक्चर की सबसे लोकप्रिय एनीमेशन फ्रेंचाइजी है. 'सुपरगर्ल' भी इस लिस्ट में शामिल है, ये 26 जून को रिलीज होगी जो डीसी यूनिवर्स की नई सुपरहीरो फिल्म है. 'द ओडिसी' (The Odyssey) जो 17 जुलाई को रिलीज होगी, ये नोलन की फिल्म है, जिसे आइमैक्स पर शूट किया गया है. 'रेजिडेंट ईविल' जो 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है. यह एक मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी का नया पार्ट आ रहा है. 'गॉडजिला माइनस जीरो' 6 नवंबर को दस्तक देगी. ये बड़े मॉन्स्टर यूनिवर्स की अगली पेशकश है. 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर को रिलीज होगी, ये मार्वल की मेगा इवेंट फिल्म है.