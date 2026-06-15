साल 2026 का दूसरा हिस्सा वैश्विक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है. आने वाले 6 महीनों में हॉलीवुड की कई ऐसी मेगा बजट फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिन पर कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का दांव लगा है. इनमें क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म ‘द ऑडेसी’ भी शामिल है, जो 17 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म ‘द ऑडेसी’ रिलीज होने जा रही है, लेकिन भारत में फिल्म की आईमैक्स टिकटों की एडवांस बुकिंग खुलते ही दर्शकों ने रिकॉर्ड स्तर पर सीटें बुक कर ली हैं. रिलीज से करीब 1 महीने पहले ही भारत में इस फिल्म के 1.5 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिससे मेकर्स अभी से मालामाल हो गए हैं.
बता दें कि नोलन की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओपेनहाइमर' के लिए साल 2023 में बुकिंग शुरू होने पर 65 हजार टिकट बिके थे. वहीं, 'द ऑडेसी' इतिहास की पहली ऐसी फिल्म भी है, जो पूरी तरह आईमैक्स कैमरों पर शूट की गई है. यह यूनानी कवि होमर की प्रसिद्ध महाकाव्य रचना पर आधारित है. कहानी ट्रॉय युद्ध के बाद इथाका के राजा के सफर को दिखाती है.
बता दें कि IMAX फिल्में एक खास सिनेमाई फॉर्मेट में बनाई और दिखाई जाती हैं, जिसमें सामान्य फिल्मों के मुताबिक बड़ी स्क्रीन, बेहतर क्वालिटी, ज्यादा डिटेल और दमदार साउंड का अनुभव मिलता है. IMAX कैमरों से शूट की गई फिल्मों में सीन काफी विशाल और रियल लगते हैं, क्योंकि इनमें बड़ा फ्रेम और बेहतर रिजॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है. इसकी वजह है कि बड़े पैमाने की एक्शन, युद्ध, अंतरिक्ष या फिर एडवेंचर फिल्मों का IMAX में देखने का एक अलग ही अनुभव होता है, जो काफी शानदार माना जाता है. क्रिस्टोफर नोलन जैसे बड़े निर्देशक अक्सर अपनी फिल्मों को IMAX तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि दर्शकों को बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके.
आने वाले 6 महीने सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास और मजेदार रहने वाले हैं. इन 6 महीनों में करीब 13 फिल्में ऐसी रिलीज होने वाली हैं जो आईमैक्स एक्सपीरियंस देंगी. इस लिस्ट में उनमें से कुछ फेमस फिल्में ये हैं. 'ड्यून: पार्ट थ्री' (Dune: Part Three) ये फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी. ये फिल्म डेनिस की साइंस-फिक्शन का तीसरा पार्ट है. 'टॉय स्टोरी 5' जो 19 जून को रिलीज होगी. ये एक पिक्चर की सबसे लोकप्रिय एनीमेशन फ्रेंचाइजी है. 'सुपरगर्ल' भी इस लिस्ट में शामिल है, ये 26 जून को रिलीज होगी जो डीसी यूनिवर्स की नई सुपरहीरो फिल्म है. 'द ओडिसी' (The Odyssey) जो 17 जुलाई को रिलीज होगी, ये नोलन की फिल्म है, जिसे आइमैक्स पर शूट किया गया है. 'रेजिडेंट ईविल' जो 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है. यह एक मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी का नया पार्ट आ रहा है. 'गॉडजिला माइनस जीरो' 6 नवंबर को दस्तक देगी. ये बड़े मॉन्स्टर यूनिवर्स की अगली पेशकश है. 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर को रिलीज होगी, ये मार्वल की मेगा इवेंट फिल्म है.