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‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भौकाल! दूसरे दिन ‘द ओडिसी’ मूवी का तोड़ा रिकॉर्ड; पहुंची 100 करोड़ के पार

Spider Man Brand New Day Collection Day 2: टॉम हॉलैंड की नई फिल्म ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने भारत में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. इसने मार्वल की 'एवेंजर्स: एंडगेम' और हालिया रिलीज ‘द ओडिसी’ जैसी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महज दो दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 01, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:58 AM IST
‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भौकाल! दूसरे दिन ‘द ओडिसी’ मूवी का तोड़ा रिकॉर्ड; पहुंची 100 करोड़ के पार
Image Credit: Spider Man Brand New Day Collection Day 2

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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