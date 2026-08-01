/‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भौकाल! दूसरे दिन ‘द ओडिसी’ मूवी का तोड़ा रिकॉर्ड; पहुंची 100 करोड़ के पार

टॉम हॉलैंड की ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. मार्वल और सोनी के इस सुपरहीरो का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. भारतीय फैंस के लिए ये मौका और भी खास रहा, क्योंकि यहां की ऑडियंस को दुनियाभर में रिलीज से ठीक एक दिन पहले इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिला. सिनेमाघरों में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, उससे साफ पता चलता है कि इंडियन ऑडियंस के दिल में स्पाइडर मैन के लिए कितनी खास जगह है. हर उम्र के लोग इस फिल्म को एंजॉय करने थिएटर्स पहुंच रहे हैं.
फिल्म देखने पहुंची ऑडियं की एक्साइटमेंट देखते ही बन रही है. स्पाइडर मैन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात एंटरटेनमेंट की आती है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है. वीकडे में रिलीज होने के बावजूद जिस तरह से लोगों ने थिएटर्स को हाउसफुल किया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई टॉम हॉलैंड के नए अवतार को देखकर बेहद रोमांचित नजर आ रहा है. हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है. लोगों के इस बेइंतहा प्यार ने फिल्म को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही मजबूत और यादगार शुरुआत दिला दी है.
‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ को काफी बड़े बजट पर तैयार किया गया है और इसकी कमाई के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं. फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन भारत के अंदर ऐसा तहलका मचाया कि हॉलीवुड फिल्मों के सारे पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट गए. मार्वल की ही सबसे बड़ी हिट मानी जाने वाली ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ से लेकर ‘द ओडिसी’ तक कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं. पहले दिन टॉम हॉलैंड की फिल्म ने ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ को बड़ा झटका देते हुए इसका रिकॉर्ड तोड़ा और भारत में 60.60 करोड़ का शानदार कलेक्शन करके हर किसी को चौंका दिया.
इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म ने ‘द ओडिसी’ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 49.35 करोड़ की कमाई. भले ही पहले दिन के मुकाबले फिल्म की शुरुआत धिमी रही, लेकिन इसका असर इसकी रफ्तार पर बिल्कुल नहीं पड़ा. शुक्रवार को भी बड़ी गिनती में लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स पहुंचे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दूसरे दिन भी सिनेमाघरों में करीब 64.8% सीटें भरी रहीं. फिल्म ने अपने दूसरे दिन भारत से 49.35 करोड़ का नेट कलेक्शन करते हुए दूसरे दिन ही 109.95 करोड़ रुपये की शानदार और दमदार कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया, जो बड़ी बात है.
टॉम हॉलैंड की ये फिल्म अब भारत में हॉलीवुड की तरफ से सबसे तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन चुकी है. साल 2019 में आई ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ ने 100 करोड़ का आंकड़ा छूने में तीन दिन का समय लिया था और ‘द ओडिसी’ को 7 दिन लगे थे, जबकि स्पाइडर-मैन ने ये कारनामा महज दो दिनों में ही करके दिखाया, जिस रफ्तार से लोग थिएटर्स तक पहुंच रहे हैं, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहला वीकेंड खत्म होने तक ये फिल्म आराम से 250 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर लेगी. अगर ऐसा होता है, तो ये स्पाइडर-मैन फ्रैंचाइजी की भारत में सबसे हिट बन जाएगी.
याद दिला दें कि स्पाइडर-मैन फ्रैंचाइजी की पिछली फिल्म ‘नो वे होम’ ने भारत में कुल मिलाकर 212 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. साल 2021 में महामारी के मुश्किल दौर में आई उस फिल्म में टॉम हॉलैंड के साथ-साथ पुराने स्पाइडरमैन यानी टोबी मैग्वायर और एंड्रयू गार्फील्ड भी नजर आए थे, जिसको लेकर फैंस में बहुत जबरदस्त क्रेज था. लेकिन अब ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ जिस तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि ये मार्वल के पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पूरी तरह ध्वस्त कर देगी और भारत में एक नया इतिहास रच देगी, जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होगी.