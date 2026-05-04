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Hindi NewsहॉलीवुडWaka Waka के बाद… शकीरा ने फिर बिखेरा अपना जलवा, फ्री कॉन्सर्ट में पहुंची फैंस की भारी भीड़, लाखों लोगों से खचाखच भरा स्टेडियम

Waka Waka के बाद… शकीरा ने फिर बिखेरा अपना जलवा, फ्री कॉन्सर्ट में पहुंची फैंस की भारी भीड़, लाखों लोगों से खचाखच भरा स्टेडियम

Shakira Concert in Rio Viral : दुनियाभर की मशहूर पॉप स्टार शकीरा (Shakira) एक बार फिर इतिहास रचते हुए खबरों में हैं. ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित उनके फ्री कॉन्सर्ट में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इवेंट में करीब 2 मिलियन यानी लगभग 20 लाख लोग शामिल हुए, जिसने इसे दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में से एक बना दिया. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 04, 2026, 10:46 AM IST
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Waka Waka के बाद… शकीरा ने फिर बिखेरा अपना जलवा, फ्री कॉन्सर्ट में पहुंची फैंस की भारी भीड़, लाखों लोगों से खचाखच भरा स्टेडियम

लैटिन पॉप सिंगर शकीरा ने शनिवार देर रात यानी 2 मई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कोपाकबाना बीच पर एक फ्री कॉन्सर्ट किया. इस शो में लगभग 20 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई, जो सिंगर के गानों पर झूमते हुए नजर आए. उन्होंने इस शो में सिंगर अनिता के साथ 'चोका चोका' गाने की लाइव परफॉर्मेंस भी दी. उम्मीद है कि ये कॉन्सर्ट टूरिस्ट के माध्यम से लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा. ये कॉन्सर्ट सिंगर के साल 2024 के एल्बम के नाम पर रखे गए 'लास मुजेरेस या नो ल्लोरा' ग्लोबल टूर का हिस्सा था और इसने बीच के किनारे को फैंस के सागर में बदल दिया.

ये कॉन्सर्ट उस जगह पर बड़े लेवल पर फ्री परफोमेंस की बढ़ती ग्रोथ, जिसमें मैडोना और लेडी गागा जैसी कलाकारों ने भी हाल के सालों में भारी भीड़ जुटाई थी. इस बार, सारा ध्यान शकीरा पर था, जिन्होंने कोपाकबाना पैलेस के पास एक बड़े मंच पर चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में परफॉर्मेंस दी.

शकीरा का सपना हुआ पूरा
इस कॉन्सर्ट से पहले शकीरा ने ब्राजील के टीवी ग्लोबो को दिए एक इंटरव्यू में अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए कहा था कि कोपाकबाना कॉन्सर्ट उनके करियर का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होगा. उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे लिए ये एक सपना है. मैंने हमेशा इस बीच पर गाने का सपना देखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक जादुई जगह है’ वहीं लाखों लोगों ने शकीरा के फ्री कॉन्सर्ट में आकर सिंगर का हौसला बढ़ाया है.

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‘वाका वाका’ ने बांधा समां
सिंगर शकीरा ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान करियर के सबसे पॉपुलर गानों में से एक ‘वाका वाका दिस टाइम फॉर अफ्रीका…’ Waka Waka (This Time for Africa)’ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. ये वही गाना है जो 2010 फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम था और जिसने शकीरा को ग्लोबल स्टेज पर एक अलग पहचान दिलाई थी. जैसे ही ये गाना स्टेज पर बजा, पूरा स्टेडियम झूम उठा और दर्शकों ने एक सुर में इसका आनंद लिया. माहौल इतना कमाल का था कि हर तरफ सिर्फ म्यूजिक, लाइट्स और एनर्जी का समां दिखाई दे रहा था.

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शकीरा की एनर्जी से मदहोश हुए फैंस 
शकीरा ने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान न सिर्फ पुराने हिट गाने पेश किए, बल्कि अपने एनर्जी से भरपूर डांस और स्टेज प्रेजेंस से भी फैंस का दिल जीत लिया. उन्होंने फैंस का वेलकम करते हुए कहा कि म्यूजिक हर बाउंड्री को तोड़ सकता है और लोगों को एक साथ जोड़ने की ताकत रखता है. उनकी इस बात पर पूरे स्टेडियम में जोरदार तालियां गूंजी और फैंस ने उनका उत्साह बढ़ाया.

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