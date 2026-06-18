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याद है वो The Ring वाली छोटी बच्ची ‘समारा’? जो 7 दिन के अंदर ले लेती थी लोगों की जान; 35 की उम्र में छोड़ गई दुनिया

Daveigh Chase Passes Away: आप सभी ने हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्म कहे जाने वाली The Ring तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक छोटी बच्ची समारा मॉर्गन की आत्मा 7 दिन के अंदर लोगों की जान ले लेती थी. वो बच्ची अब हमारे बची नहीं रही. जी हां, महज 35 साल की उम्र में उस बच्ची ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसका असली नाम डेवी चेस था.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 18, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:20 AM IST
याद है वो The Ring वाली छोटी बच्ची ‘समारा’? जो 7 दिन के अंदर ले लेती थी लोगों की जान; 35 की उम्र में छोड़ गई दुनिया
Image Credit: The Ring Actress Daveigh Chase Passes Away

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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