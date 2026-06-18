Daveigh Chase Passes Away: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. आप सभी ने हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्म कहे जाने वाली The Ring तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक छोटी बच्ची समारा मॉर्गन की आत्मा 7 दिन के अंदर लोगों की जान ले लेती थी. वो बच्ची अब हमारे बची नहीं रही. उस बच्ची का असली नाम डेवी चेस था और सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. डेवी चेस को उनके दो एकदम अलग किरदारों के लिए हमेशा याद किया जाता है.
एक तरफ उन्होंने डिज्नी की फिल्म ‘लिलो एंड स्टिच’ में लिलो की प्यारी आवाज बनकर सबका दिल जीता. वहीं दूसरी तरफ, हॉरर फिल्म ‘द रिंग’ में समारा मॉर्गन के भूतिया और डरावने रोल से लोगों की रूह कंपा दी थी. डेवी चेस के बॉयफ्रेंड रॉय हर्नांडेज ने इस दुखद खबर को मीडिया के साथ शेयर किया है. रॉय ने टीएमजी को बताया कि डेवी का निधन मंगलवार को हुआ. वे पिछले कुछ समय से ‘मेनिन्जाइटिस’ नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और इसी के इन्फेक्शन की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी.
रॉय ने डेवी की मौत से कुछ दिन पहले उनके इलाज के लिए पैसे जुटाने के मकसद से एक ऑनलाइन पेज भी बनाया था. तब उन्होंने बताया था कि डेवी की हालत नाजुक है और अब वे हमारे बीच नहीं रहीं. डेवी चेस का जन्म 24 जुलाई, 1990 को लास वेगास में हुआ था और वे ओरेगन में पली-बढ़ी थीं. उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बेहद शौक था. महज 7 साल की उम्र से उन्होंने एड्स और थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था. जब वे 8 साल की हुईं, तो उन्हें टीवी सीरियल्स में रोल मिलने लगे. 2001 में वे ‘डोनी डार्को’ फिल्म में नजर आईं.
इस फिल्म में उनके काम को काफी पसंद किया गया. इसी साल उन्होंने मशहूर एनिमेटेड फिल्म ‘स्पिरिटेड अवे’ के हिंदी-इंग्लिश वर्जन में चिहिरो के किरदार को अपनी आवाज दी थी. 2002 डेवी चेस के करियर का सबसे बड़ा साल साबित हुआ. इसी साल उन्होंने डिज्नी की फिल्म ‘लिलो एंड स्टिच’ लीड रोल लिलो को अपनी आवाज दी. ये फिल्म और इसका कार्टून शो सालों तक चला. इसी साल डेवी ने फिल्म ‘द रिंग’ में समारा मॉर्गन नाम की लड़की का किरदार, जो एक आत्मा थी. इस फिल्म में उन्होंने अपने दमदार अभिनय से लोगों को खूब डराया.
उस वक्त डेवी सिर्फ 11 साल की थीं, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी डरावनी थी कि लोग आज भी उस फिल्म को देखकर डर जाते हैं. इस रोल के लिए उन्हें अवॉर्ड भी मिला था. साल 2006 से 2011 तक वे ‘बिग लव’ नाम के एक मशहूर टीवी शो में नजर आईं, जहां उन्होंने रोंडा वोल्मर का एक चालाक लड़की का किरदार निभाया. साल 2009 में वे अपनी पुरानी फिल्म के सीक्वल ‘एस डार्को’ में दोबारा दिखाई दीं. बड़े पर्दे पर वे आखिरी बार साल 2016 में आई एक हॉरर फिल्म ‘जैक गोज होम’ में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थी.
डेवी चेस के बॉयफ्रेंड रॉय हर्नांडेज ने बताया कि एक्टिंग से दूरी बनाने के बाद डेवी की जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव आए. लॉस एंजेलिस में रहने के दौरान उन्हें बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ा. इस मुश्किल वक्त में उनका अपने घरवालों से भी झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तबीयत बिगड़ने से कुछ दिन पहले उनके शरीर में न्यूट्रिशन की भारी कमी हो गई थी. इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इन्फेक्शन बढ़ने के चलते उनका निधन हो गया. उनके फैंस सदमे में हैं.