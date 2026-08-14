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बदन में सिहरन पैदा कर देने वाली एक खौफनाक फिल्म... सपनों में भी डराएगी ये 90 मिनट की कहानी; देखकर छूटेगी कंपकंपी

Most Scariest Horror Movie: काले जादू, रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों और दिल दहला देने वाले बदले की एक ऐसी डरावनी दास्तान, जिसने कमजोर दिल वालों की चीखें निकाल दीं. जब एक अनाथालय के पुराने दबे हुए गुनाह सामने आए, तो वहां से बचना नामुमकिन हो गया. जानिए इस खौफनाक सफर के बारे में.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 14, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:21 PM IST
बदन में सिहरन पैदा कर देने वाली एक खौफनाक फिल्म... सपनों में भी डराएगी ये 90 मिनट की कहानी; देखकर छूटेगी कंपकंपी
Image Credit: बदन में सिहरन पैदा कर देने वाली खौफनाक फिल्म, जो सपनों में भी डराएगी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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