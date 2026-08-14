बदन में सिहरन पैदा कर देने वाली एक खौफनाक फिल्म... सपनों में भी डराएगी ये 90 मिनट की कहानी; देखकर छूटेगी कंपकंपी

आजकल लोगों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी फिल्मों का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग वीकेंड पर ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जो उनके पसीने छुड़ा दें और रात की नींद उड़ा दे. सिनेमा की दुनिया में खौफ का ये जादू हमेशा से चलता आ रहा है. जब अंधेरे कमरे में अचानक कोई डरावना साया सामने आता है या कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं. लोग डरना भी चाहते हैं और उस डर को महसूस भी करना चाहते हैं, जिसके लिए वे बार-बास ऐसी फिल्में देखते हैं.
खौफ का दायरा अब सिर्फ पुरानी घिसी-पिटी भूतों की कहानियों तक सीमित नहीं रहा. दुनिया भर के फिल्ममेकर्स अब ऐसी-ऐसी डरावनी और हॉरर फिल्में बना रहे हैं, जो रोंगटे खड़े कर देती है और चीखें निकाल देती है. जब अंधविश्वास, काले जादू और इंसान के अंदर छिपी क्रूरता का मेल होता है, तो वो डर कई गुना बढ़ जाता है. ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली फिल्म ने पर्दे पर आकर तहलका मचा दिया था. ये कहानी एक ऐसे काले साए और बदले की है, जिसे साल 2019 में रिलीज किया गया और इसका नाम था ‘द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक’.
इस फिल्म का असली नाम ‘रातू इल्मू हितम्’ है. इस रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म का डायरेक्शन किमो स्तंबोल ने किया है और इसकी कहानी मशहूर राइटर जोको अनवर ने लिखी है. कहानी की शुरुआत हनीफ और उसकी पत्नी नादिया से होती है. वे अपने तीन बच्चों सांदी, दीना और हाकी के साथ उस पुराने अनाथालय की तरफ निकलते हैं, जहां हनीफ का बचपन बीता था. वहां उनका पुराना केयरटेकर पाक बांदी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है. रास्ते में हनीफ की गाड़ी से कुछ टकरा जाता है, लेकिन वे बिना गहराई से देखे आगे बढ़ जाते हैं.
अनाथालय पहुंचने पर उन्हें बचपन के दोस्त एंटोन और जेफरी अपने परिवारों के साथ मिलते हैं. अनाथालय में उस वक्त सन्नाटा पसरा होता है, क्योंकि बाकी बच्चे एक बस ट्रिप पर गए होते हैं. वहां केवल दो बड़े बच्चे हसबी और रानी मौजूद होते हैं. जब बच्चे अपने कमरों में जाते हैं, तो वहां एक कमरे में लगा ताला देखते हैं. तब पता चलता है कि ये कमरा इबू मिराह नाम की एक पैर से लाचार केयरटेकर का था, जो सालों पहले पागल हो गई थी. लोगों का मानना था कि उसने एक बच्ची मुरनी की जान ली थी, जिसके बाद उसे उसी कमरे में बंद कर दिया गया था.
उसी कमरे में उसकी मौत भी हुई थी. इसी बीच हनीफ को बेचैनी होती है कि कहीं उसकी गाड़ी से कोई इंसान तो नहीं टकराया था. वो जेफरी के साथ उसी जगह वापस जाता है, जहां उन्हें सड़क किनारे वो अनाथालय वाली बस मिलती है. उस बस के अंदर सभी बच्चे बेजान पड़े होते हैं. पास ही एक घायल लड़की मुस्तिका मिलती है, जिसे वे अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखकर अस्पताल ले जाते हैं. दूसरी तरफ अनाथालय में मौजूद महिलाओं पर काले जादू का असर होने लगता है और वे खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती हैं और कई अजीब घटनाएं घटने लगती हैं.
जब हालात बेकाबू होते हैं, तो नादिया को पाक बांदी के कमरे से कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती हैं, जो अनाथालय की घिनौनी हकीकत बयां करती हैं. पता चलता है कि पाक बांदी ही असली गुनहगार था, जो वहां की मासूम बच्चियों पर जुल्म ढाता था. इबू मिराह ने उन बच्चियों को बचाने और बांदी से बदला लेने के लिए ही काले जादू का रास्ता चुना था, लेकिन उसे जिंदा दफना दिया गया. होश में आने के बाद मुस्तिका बताती है कि बस पर एक खूंखार औरत ने हमला किया था, जो असल में इबू मिराह की बेटी मुरनी थी, जिसके बाद कई और दफन रात खुलते जाते हैं.
मुरनी वहां सबके सामने आकर अपना खौफनाक रूप दिखाती है. उसका मानना था कि जुल्म देखकर चुप रहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है, इसलिए सबको उस दर्द से गुजरना होगा. वो नादिया के सामने अपने पति को खत्म करने की डरावनी शर्त रखती है, लेकिन किसी तरह नादिया और उसका बेटा हाकी हिम्मत दिखाकर मुरनी का मुकाबला करते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं. आग की लपटों में घिरी मुरनी तड़पते हुए उसी पापी पाक बांदी पर गिर जाती है और दोनों का अंत हो जाता है, जिसके बाद नादिया का परिवार वहां से बच निकलता है.
ये फिल्म सिर्फ दहशत ही नहीं पैदा करती, बल्कि ऑडियंस को अंदर तक झकझोर देती है. विकिपीडिया के मुताबिक, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को लोगों का भरपूर प्यार मिला था और ये उस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शामिल हुई थी. मशहूर रिव्यू वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर इसे 90 परसेंट का जबरदस्त क्रिटिक स्कोर मिला. क्रिटिक्स ने इसके सस्पेंस, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स की दिल खोलकर तारीफ की. हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए ये आज भी एक न भूलने वाला कल्ट एक्सपीरियंस मानी जाती है.