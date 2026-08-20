कब्र से लौटी 9 साल की बच्ची और शुरू हो गया मौत का खौफनाक खेल... 7 साल से लोगों को डरा रही ये फिल्म; OTT की बेस्ट हॉरर मूवी

साल 2019 सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मिस्ट्री, डर और सस्पेंस वाली कहानियां देखना पसंद है. उसी दौरान एक ऐसी फिल्म आई, जिसने मौत, अपनों से बिछड़ने के गम और इंसानी जज्बातों को एक अलग ही नजरिए से पेश किया. कमाल की बात ये है कि आज भी ये फिल्म लोगों को उतना ही डराती है, जितना 7 साल पहले डराया करती थी. इतना ही नहीं, आज ये फिल्म ओटीटी की बेस्ट हॉरर फिल्मों में से एक बन चुकी है, जिसे ओटीटी और हॉरर लवर्स देखना पसंद करते हैं.
इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका हैवी और डरावना माहौल है. वीरान जगहें, घने जंगल, अनसुलझी मिस्ट्री और धीरे-धीरे बढ़ता टेंशन देखने वाले के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर देते हैं. इसमें परिवार का प्यार, उनका दुख और अनदेखा डर सब कुछ बहुत ही डरावने लेवल पर दिखाया गया. ये उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है, जो तेज आवाजों से डराने की जगह इंसान के दिमाग में एक खौफ पैदा करती हैं. यही वजह है कि हॉरर जॉनर को पसंद करने वाले लोग काफी समय तक इसके बारे में बातें करते रहे.
ये फिल्म की कहानी फेमस राइटर स्टीफन किंग की फेमस किताब पर आधारित है. कहानी शुरू होती है जब एक डॉक्टर का परिवार शहर की भागदौड़ छोड़कर सुकून की तलाश में एक नए घर में शिफ्ट होता है. वहां उन्हें अपने घर के ठीक पीछे जंगल में बने एक पुराने और मिस्टीरियस कब्रिस्तान के बारे में पता चलता है. धीरे-धीरे उस जगह से जुड़ी डरावनी घटनाएं सामने आने लगती हैं और पूरा परिवार एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है, जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है. इसी खौफनाक फिल्म का नाम ‘पेट सेमेटरी’ है.
फिल्म ‘पेट सेमेटरी’ का डायरेक्शन केविन कोल्श और डेनिस विडमायर की जोड़ी ने मिलकर किया था. इसे पहली बार साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में दिखाया गया और फिर अप्रैल 2019 में बड़े स्केल पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. फिल्म में जेसन क्लार्क ने डॉक्टर लुईस क्रीड, एमी सीमेट्ज़ ने उनकी पत्नी रैचल क्रीड और जॉन लिथगो ने पड़ोसी जड क्रैंडल का लीड रोल प्ले नजर आते हैं. कलाकारों की सधी हुई अदाकारी ने कहानी के दर्द और खौफ को बिल्कुल असली बना दिया, जिसकी क्रिटिक्स ने भी खूब तारीफ की थी.
रिलीज के बाद इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. बहुत से लोगों को इसका डरावना माहौल, ह्यूमन इमोशन और कहानी पेश करने का सीरियस अंदाज बेहद पसंद आया. वहीं, कुछ पुराने लोगों ने इसकी तुलना राइटर की ओरिजनल किताब और साल 1989 में बनी पुरानी फिल्म से करते हुए इसे थोड़ा कमजोर बताया. IMDb पर इसे 5.7 की नॉर्मल रेटिंग मिली हुई है. मिली-जुली राय के बावजूद डर के शौकीन लोगों ने इसे खूब देखा और यह सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही.
कमाई और बॉक्स ऑफिस के लिहाज से ये प्रोजेक्ट काफी फायदेमंद साबित हुआ. इसका कुल बजट लगभग 145 करोड़ रुपये यानी करीब 21 मिलियन डॉलर था, जबकि इसने दुनियाभर के सिनेमाघरों से लगभग 780 करोड़ रुपये यानी करीब 113 मिलियन डॉलर का शानदार कलेक्शन किया. ये फिल्म अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई करने में सफल रही. अगर आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को देखना चाहते हैं, तो ये अमेजन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी या पैरामाउंट प्लस जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी.