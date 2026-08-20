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कब्र से लौटी 9 साल की बच्ची और शुरू हो गया मौत का खौफनाक खेल... 7 साल से लोगों को डरा रही ये फिल्म; OTT की बेस्ट हॉरर मूवी

OTT Must Watch Horror Film: साल 2019 में आई एक खौफनाक फिल्म ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे. ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि अपनों को खोने के दर्द और एक भयानक फैसले की ऐसी दास्तान हैं, जिनके देखने के बाद आज भी डर से रूह कांप जाती है. अगर आप इस फिल्म देखना चाहते हैं तो प्लीज अकेले बिल्कुल न देखें.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 20, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:08 PM IST
कब्र से लौटी 9 साल की बच्ची और शुरू हो गया मौत का खौफनाक खेल... 7 साल से लोगों को डरा रही ये फिल्म; OTT की बेस्ट हॉरर मूवी
Image Credit: 7 साल बाद भी इस फिल्म को देखकर लगता है डर (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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