/महज 18 की उम्र में कार हादसे ने छीन ली ‘गॉडजिला वर्सेस कॉंग’ एक्ट्रेस की जिंदगी, सदमे में परिवार; पिता ने ड्राइवर को किया माफ

2021 में आी फिल्म ‘गॉडजिला वर्सेस काॉन्ग’ में काम कर चुकीं यंग एक्ट्रेस केली हॉटल का एक सड़क हादसे में निधन हो गया है. वे सिर्फ 18 साल की थीं. इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था. केली के अचानक इस दुनिया से चले जाने से हर कोई सदमे में है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस और हॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियां उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रही हैं. उनके जाने से हॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक बहुत ही टैलेंटेड और उभरते हुए सितारे को हमेशा के लिए खो दिया है.
उनकी यादें हमेशा बनी रहेंगी. केली हॉटल के निधन की बेहद दुखद जानकारी उनके पिता जोशुआ हॉटल ने एक फेसबुक लाइव स्ट्रीम के जरिए दी. उन्होंने अमेरिकी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए इस हादसे के बारे में बताया. बाद में उन्होंने टीएमजेड और वैराइटी से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि मैरीलैंड में हुए एक कार एक्सीडेंट में उनकी बेटी की जान चली गई. घटना की खबर मिलते ही उनके पिता टेक्सास से अपनी बेटी के शव को लेने के लिए मैरीलैंड रवाना हो गए. इस खबर के आने के बाद उनके फैंस भी सदमे में हैं.
केली हॉटल टेक्सास स्कूल फॉर द डीफ की आखिरी साल की स्टूडेंट थीं. उनके स्कूल प्रशासन ने भी सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल मैसेज पोस्ट करके इस दुखद खबर की पुष्टि की. स्कूल ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘हमारी सीनियर स्टूडेंट केली हॉटल का मैरीलैंड के फ्रेडरिक में हुई एक कार दुर्घटना में दुखद निधन हो गया है. इस मुश्किल वक्त में हमारी संवेदनाएं केली के परिवार, उनके दोस्तों, क्लासमेट्स और उन्हें प्यार करने वाले हर शख्स के साथ हैं’. स्कूल प्रशासन ने लोगों से केली के परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखने की अपली की.
ये हादसा मंगलवार तड़के अमेरिका के मैरीलैंड के इजैम्सविल इलाके में हुआ. सुबह करीब 3 बजे एक पुरानी कार अनकंट्रोल्ड होकर पुल से जा टकराई. गाड़ी में तीन लोग सवार थे, जिनमें केली भी मौजूद थीं. पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ. केली को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए. वहीं, गाड़ी चला रहे 19 साल के लड़के को मामूली चोटें आई हैं. केली के जाने से उनके फैंस और पूरी इंडस्ट्री सदमे में है.
केली के पिता जोशुआ हॉटल ने फेसबुक लाइव पर अमेरिकन साइन लैंग्वेज के जरिए बेटी के दुनिया से जाने की दुखद खबर दी. वे खुद भी बोल-सुन नहीं सकते. उन्होंने कहा, ‘हम केली के साथ बिताए 18 सालों के लिए भगवान के शुक्रगुजार हैं, काश हमें थोड़ा समय और मिलता’. वो अपनी बेटी की बॉडी लेने मैरीलैंड जा रहे हैं. इस दुख की घड़ी में अपनी दरियादिली दिखाते हुए उन्होंने कार चला रहे 19 साल के लड़के को माफ कर दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं तुम्हें माफ करता हूं, इस एक हादसे को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी मत होने देना’.
स्कूल प्रशासन ने कहा कि अभी हादसे से जुड़ी बहुत कम जानकारी सामने आई है, इसलिए किसी को भी एक्सीडेंट के वजहों को लेकर बेवजह की अटकलें या गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए. केली और उनके पिता दोनों सुन नहीं सकते थे और वे एक ऐसे परिवार से आते हैं, जहां कई पीढ़ियों से लोग बोल और सुन नहीं सकते. उनका पूरा परिवार इस समय बहुत गहरे सदमे में है. फिल्मों में केली ने ‘जिया’ नाम की एक अनाथ और मूक-बधिर बच्ची का किरदार निभाया था. वो साल 2021 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘गॉडजिला वर्सेस काॉन्ग’ में नजर आई थीं.
उसके बाद साल 2024 की फिल्म ‘गॉडजिला एक्स काॉन्ग: द न्यू एम्पायर’ में नजर आई थीं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया था. खासकर विशालकाय काॉन्ग के साथ उनके किरदार की खास बॉन्डिंग और डॉक्टर इलीन एंड्रयूज यानी रेबेका हॉल के साथ उनके सीन्स को लोगों ने खूब सराहा था. अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर केली ने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी. साल 2024 में आई फिल्म के लिए उन्हें सेटर्न अवॉर्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस बाय ए यंगर एक्टर कैटेगिरी के लिए नॉमिनेट भी किया गया था.