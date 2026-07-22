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महज 18 की उम्र में कार हादसे ने छीन ली ‘गॉडजिला वर्सेस कॉंग’ एक्ट्रेस की जिंदगी, सदमे में परिवार; पिता ने ड्राइवर को किया माफ

Kaylee Hottle Passes Away: ‘गॉडजिला वर्सेस कॉंग’ फेम एक्ट्रेस केली हॉटले का 18 साल की उम्र में एक कार हादसे में निधन हो गया. ये दर्दनाक हादसा मैरीलैंड में हुआ. इस दुखद खबर ने पूरी दुनिया में मौजूद उनके फैंस और फिल्म जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 22, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:24 AM IST
महज 18 की उम्र में कार हादसे ने छीन ली ‘गॉडजिला वर्सेस कॉंग’ एक्ट्रेस की जिंदगी, सदमे में परिवार; पिता ने ड्राइवर को किया माफ
Image Credit: Kaylee Hottle Passes AwaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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