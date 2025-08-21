1 साल पहले आई वो फिल्म, जीते थे 5 ऑस्कर अवॉर्ड, दो पार्ट में क्यों बनी, एक्ट्रेस ने खोला राज

Michelle Yeoh: मिशेल यो ने पीपल मैगजीन को बताया कि हमने 'विकेड' और 'विकेड: फॉर गुड' एक ही समय पर शूट की थी." उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि फ्रैंचाइजी के वितरक और निर्माता, यूनिवर्सल पिक्चर्स, "बहुत बहादुर थे. मिशेल यो ने कहा कि यह काफी हद तक म्यूजिकल जैसा ही है. पहला पार्ट, फिर ब्रेक, और फिर दूसरा पार्ट. मुझे लगता है कि इस बारे में चर्चा हुई थी कि 'शायद हमें इसे एक साथ (समेट कर) रखना चाहिए.'
Wicked Part 2: साल 2024 में आई फिल्म 'विकेड' ने 5 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए थे. अब इसका दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने जा रहा है. इसमें ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मिशेल यो भी हैं. उन्होंने बताया कि क्यों इस फिल्म को दो पार्ट में बनाया गया है. 'विकेड 2' में ओज़ की चुड़ैलों की उत्पत्ति की कहानी है. 'पीपल' मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें सिंथिया एरिवो, एरियाना ग्रांडे, जेफ गोल्डब्लम और जोनाथन बेली भी हैं.
बताया 'विकेड' को दो भागों में क्यों बनाया?
मिशेल यो ने पीपल मैगजीन को बताया कि हमने 'विकेड' और 'विकेड: फॉर गुड' एक ही समय पर शूट की थी." उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि फ्रैंचाइजी के वितरक और निर्माता, यूनिवर्सल पिक्चर्स, "बहुत बहादुर थे. मिशेल यो ने कहा कि यह काफी हद तक म्यूजिकल जैसा ही है. पहला पार्ट, फिर ब्रेक, और फिर दूसरा पार्ट. मुझे लगता है कि इस बारे में चर्चा हुई थी कि 'शायद हमें इसे एक साथ (समेट कर) रखना चाहिए.' लेकिन अंतत: टीम ने कहानी को और विस्तार देने का फैसला किया. इसलिए ये दो पार्ट में आई. इसमें बहुत सारी और बारीकियां हैं, जो कहानी के साथ जोड़ी गई हैं और इसे पर्दे पर उतारने की भरपूर कोशिश की गई है. 'विकेड वन' देखने के बाद आपको लगता है, मैंने एक पूरी फिल्म देख ली है, लेकिन इसमे आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं और जानना चाहती हूं.
22 अगस्त को अमेरिकी सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'विकेड' के निर्देशक जॉन एम. चू हैं और इसके निर्माता मार्क प्लैट हैं. 'विकेड: फॉर गुड' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यो ने ये भी बताया कि फिल्म की कास्ट शूटिंग और प्रमोशन के दौरान एक-दूसरे के करीब रहे हैं. ‘एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स’ स्टार कहती हैं कि उनके बीच ग्रुप चैट होती है, लेकिन मैं आमतौर पर व्यक्तिगत चैट करना पसंद करती हूं. यो की आने वाली फिल्म की बात करें तो इसमें ‘अवतार’ का सीक्वल शामिल है. इसके अलावा, वो ‘ने झा 2’ के अंग्रेजी वर्जन में भी हैं. इसमें उन्होंने लेडी यिन की आवाज दी है. यह फिल्म 22 अगस्त को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी. (एजेंसी)
