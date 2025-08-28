2 मिनट 35 सेकेंड का धमाकेदार एक्शन वाला ट्रेलर लॉन्च, आ रहा है 'सिसु सीक्वेल'

Sisu Sequel का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. इस ट्रेलर में शुरुआत से लेकर आखिर तक एक्शन का ऐसा डोज दिया गया है कि आप इस फिल्म का ट्रेलर बिना पलक झपकाए देख लेंगे.
Sisu Sequel Trailer: साल 2022 में आई धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म 'सिसु' फिल्म का दूसरा पार्ट भी आ रहा है. इस फिल्म का नाम 'सिसु सीक्वेल' है. जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया. इस ट्रेलर में एक बार फिर से आटामी कोर्पी अपने उसी अवतार में नजर आ रहे हैं.
2 मिनट 35 सेकेंड का दमदार एक्शन
2 मिनट 35 सेकेंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि ये सीक्वेल पहली फिल्म की घटनाओं के बाद की कहानी कहता है. कोर्पी सोवियत कब्जे वाले करेलिया स्थित अपने घर लौटता है. जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके परिवार को बेरहमी से मार डाला गया था. उसके बाद वो उस घर को तोड़कर एक ट्रक पर लादता है. अपने परिवार वालों के सम्मान में उसे किसी सुरक्षित जगह पर फिर से बनाने का प्रण लेता है.
हाई वोल्ट्रेज ड्रामा और मारधाड़
इसके बाद ट्रेलर में काफी हाई वोल्ट्रेज ड्रामा और मारधाड़ दिखाई गई है. इस फिल्म का डायरेक्शन और राइटर जलमारी हेलैंडर हैं. जिसमें इस बार 'सिसु रोड टू रिवेंज' और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है. इस मूवी को लेकर इन्होंने कहा- 'स्टीफन लैंग येगोर का किरदार बेहतरीन है. मुझे लगता है कि दो बुर्जुगों को आपास में लड़ना अच्छा लगता है. उन्होंने फिल्म को एक संतुलन दिया है. इस फिल्म का जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.'
फैंस कर रहे कमेंट्स
कई यूजर्स ने यूट्यूब पर कमेंट किया. एक यूजर ने लिखा कि 'इस फिल्म के सीक्वेल की जरूरत नहीं थी. लेकिन, अब आ रही है तो मैं जरूर देखूंगा.' दूसरे यूजर ने लिखा- 'इसकी पहली फिल्म मेरे पिता की आखिरी फिल्म थी. इसकी उन्होंने बहुत तारीफ की थी. मुझे फर्क नहीं पड़ता की सीक्वेल होना चाहिए या नहीं. मैं बस खुश हूं.' आपको बता दें, ये फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी जिसमें अंग्रेजी के अलावा हिंदू और तेलुगू शामिल है. ये मूवी 21 नंवबर को रिलीज होगी.
