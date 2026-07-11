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The Odyssey में इस्तेमाल हुई नई IMAX टेक्नोलॉजी, आखिर क्यों खास है Nolan की ये 2 घंटे 52 मिनट की एडवेंचर-ड्रामा फिल्म?

Christopher Nolan Movie The Odyssey: क्रिस्टोफर नोलन की नई एडवेंचर ड्रामा फिल्म ‘द ओडिसी’ ने सिनेमा की दुनिया में तहलका मचा दिया है. ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है, जिसे शुरू से आखिर तक असली IMAX कैमरों से शूट किया गया है. बड़े पर्दे पर ये फिल्म ऑडियंस को एक नई जादुई और बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस देने वाली है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 11, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:14 AM IST
The Odyssey में इस्तेमाल हुई नई IMAX टेक्नोलॉजी, आखिर क्यों खास है Nolan की ये 2 घंटे 52 मिनट की एडवेंचर-ड्रामा फिल्म?
Image Credit: Christopher Nolan Movie The OdysseySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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