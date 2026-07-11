/The Odyssey में इस्तेमाल हुई नई IMAX टेक्नोलॉजी, आखिर क्यों खास है Nolan की ये 2 घंटे 52 मिनट की एडवेंचर-ड्रामा फिल्म?

मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नई एडवेंचर-ड्रामा फिल्म ‘द ओडिसी’ सिर्फ एक बड़े बजट की फिल्म नहीं है. इसे सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. ये दुनिया की पहली ऐसी फीचर फिल्म है, जिसे शुरू से आखिर तक पूरी तरह से आईमैक्स कैमरों पर शूट किया गया है. क्रिस्टोफर नोलन पिछले कई सालों से अपनी फिल्मों में आईमैक्स तकनीक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं. लेकिन इस बार उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म को इसी तकनीक से बनाने का फैसला किया. यही वजह है कि रिलीज से पहले ही ये फिल्म ग्लोबली ऑडियंस के बीच चर्चा का विषय बन गई.
आम कैमरों के मुकाबले आईमैक्स कैमरे स्क्रीन पर कहीं ज्यादा बड़ा फ्रेम कैप्चर करते हैं. इससे स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीरें बहुत साफ, सुंदर और बिल्कुल असली जैसी लगती हैं. थिएटर में बैठी ऑडियंस को ऐसा महसूस होता है जैसे वे खुद इस फिल्म का एक अहम हिस्सा हैं. फिल्म ‘द ओडिसी’ में पुरानी ग्रीक दुनिया, समुद्र की खतरनाक सफर और बहुत बड़े युद्ध के सीन दिखाए गए हैं. इसलिए इस आईमैक्स तकनीक ने कहानी को पर्दे पर और ज्यादा शानदार बनाने में मदद की है. यही वजह है कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, जो 17 जुलाई को रिलीज होने वाली हैं.
इस खास फिल्म के लिए आईमैक्स कंपनी ने बिल्कुल नई जनरेशन के कैमरे तैयार किए हैं. पुराने आईमैक्स कैमरों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वे साइज में बहुत भारी होते थे. इसके अलावा उनसे बहुत तेज आवाज आती थी, जिससे कलाकारों के बातचीत वाले सीन रिकॉर्ड करना मुश्किल होता था. क्रिस्टोफर नोलन और आईमैक्स की टीम ने मिलकर इस बड़ी परेशानी का हल निकाला. उन्होंने ऐसे कैमरे बनाए जो पहले से बहुत हल्के हैं और काम करते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं. इसी बदलाव की वजह से पूरी फिल्म को आईमैक्स में शूट करना मुमकिन हो पाया.
इस नई तकनीक का सबसे जरूरी हिस्सा एक खास साउंड-प्रूफ कवर है, जिसे ‘ब्लिम्प’ कहा जाता है. ये कवर कैमरे से निकलने वाली आवाज को पूरी तरह रोक देता है, जिससे एक्टर्स के डायलॉग एकदम साफ रिकॉर्ड होते हैं. पहले के आईमैक्स कैमरों से कलाकारों के नजदीकी सीन शूट करना एक बड़ी चुनौती थी. लेकिन अब नए कैमरों की वजह से एक्टर बिल्कुल पास रहकर भी आसानी से एक्टिंग कर सकते हैं. इसी वजह से फिल्म के बहुत इमोशनल और पर्सनल सीन भी इस बड़े फॉर्मेट में बहुत खूबसूरती से कैमरे में कैद किए जा सके हैं, जो ऑडियंस को एक नया और धांसू एक्सपीरियंस देंगे.
क्रिस्टोफर नोलन को लंबे समय से सिनेमा में आईमैक्स तकनीक को बढ़ावा देने वाला डायरेक्टर माना जाता है. उन्होंने पहले भी ‘द डार्क नाइट’, ‘इंटरस्टेलर’, ‘डंकर्क’, ‘टिनेट’ और ‘ओपनहाइमर’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में आईमैक्स कैमरों का बहुत इस्तेमाल किया था. हालांकि, उन सभी फिल्मों के कुछ खास हिस्से ही आईमैक्स कैमरों से शूट हो पाए थे. लेकिन ‘द ओडिसी’ फिल्म ने क्रिस्टोफर नोलन के उस पुराने सपने को सच कर दिया है, जिसमें वे पूरी कहानी को शुरू से लेकर आखिरी सीन तक सिर्फ और सिर्फ आईमैक्स कैमरों में कैद करना चाहते थे.
इस पूरी तकनीकी कामयाबी में फिल्म के सिनेमैटोग्राफर होयटे वैन होयटेमा का भी बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के साथ मिलकर इन नए कैमरों की क्षमता को परखा. उन्होंने दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि आईमैक्स कैमरे सिर्फ बड़े एक्शन सीन के लिए नहीं, बल्कि बातचीत और इमोशनल सीन के लिए भी बेहतरीन हैं. उनके इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट से आने वाले समय में फिल्म बनाने के कई नए रास्ते खुल सकते हैं. इसे देखकर भविष्य में दूसरे नए डायरेक्टर्स भी अपनी फिल्मों के लिए इस बेहतरीन तकनीक को अपनाने के लिए इंस्पायर होंगे.
इस बड़ी फिल्म की शूटिंग दुनिया के कई अलग-अलग देशों में की गई है. इसे बनाने में लाखों फीट लंबी फिल्म रोल का इस्तेमाल हुआ है. आज के डिजिटल दौर में आईमैक्स 70एमएम फॉर्मेट में शूटिंग करना बहुत ज्यादा महंगा और मुश्किल काम माना जाता है. इसके बावजूद क्रिस्टोफर नोलन ने आसान डिजिटल ऑप्शन्स को छोड़कर पारंपरिक फिल्म फोटोग्राफी को ही चुना. क्रिस्टोफर नोलन का हमेशा से ये मानना है कि सिनेमा के बड़े पर्दे पर असली आनंद और गहरा असर सिर्फ इसी पुरानी और असली तकनीक के जरिए ही दिया जा सकता है.
देखा जाए तो फिल्म ‘द ओडिसी’ (The Odyssey) सिर्फ होमर की मशहूर पुरानी कहानी का नया रूप नहीं है. ये मॉर्डन सिनेमा की दुनिया का एक बहुत बड़ा, अलग और यूनिक एक्सपेरिमेंट भी है. नई आईमैक्स तकनीक, शानदार पिक्चर क्वालिटी और बिल्कुल असली जैसा अहसास इसे बाकी फिल्मों से बहुत अलग बनाते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर के सिनेमा प्रेमी इसे सिर्फ एक कहानी की तरह देखने के लिए नहीं, बल्कि एक कभी न भूलने वाले जादुई स्क्रीन अनुभव के लिए इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.