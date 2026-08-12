1600 करोड़ के बजट में बनी वो सबसे बड़ी फ्लॉप... जिसका बॉक्स ऑफिस पर निकला दम; लेकिन OTT पर आते ही बन गई नंबर-1

आजकल सिनेमा के बिजनेस में कुछ भी तय नहीं होता. कभी बेहद कम बजट में बनी छोटी फिल्में सिनेमाघरों में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर लेती है, तो कभी करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी फिल्म फ्लॉप हो जाती है. आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बजट ने हर किसी के होश उड़ा दिए थे, लेकिन जब इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो ये 2026 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनकर रह गई. इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया से लेकर फैंस के बीच जो हाइप बनी हुई थी, वो सिनेमाघरों में देखने को नहीं मिली, जिसने मेकर्स को दिल तोड़ दिया.
इस फिल्म को बनाने में लगभग 1626 करोड़ रुपये (170 मिलियन डॉलर) का खर्च आया था. इसे देखते हुए फिल्म को कम से कम 4000 से 5000 करोड़ का कलेक्शन करना बेहद जरूरी होता है. हालांकि, दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सिर्फ 1090 करोड़ रुपये (114 मिलियन डॉलर) ही कमा पाई. बिजनेस के जानकारों के मुताहिक, इसके फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह इसका जरूरत से ज्यादा बजट था. इसके अलावा, पुरानी यादों से जुड़ी इस कहानी को आज की नई पीढ़ी से जोड़ने में मार्केटिंग टीम पूरी तरह नाकाम रही. हालांकि, देखने वाले 86 फीसदी लोगों ने इसकी तारीफ की.
क्रिटिक वेबसाइट पर भी इसे क्रिटिक्स से 67 फीसदी और आम लोगों से 88 फीसदी तक का शानदार स्कोर मिला था. इसका मतलब साफ था कि कहानी में कोई कमी नहीं थी, बस थियेटर का गणित बिगड़ गया था. बॉक्स ऑफिस पर मिली इस करारी हार के बाद मेकर्स ने बिल्कुल देरी न करते हुए एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने इसे रिलीज के महज 47 दिनों के अंदर ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारने की प्लानिंग बनाई गई. 22 जुलाई, 2026 को ये अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया और यहीं से शुरू हुआ एक्शन एडवेंचर फिल्म ‘ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स’ का असली जादू.
इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म का डायरेक्शन ट्रैविस नाइट ने किया है. अगर इसकी कहानी पर नजर डालें तो ये प्रिंस एडम नाम के एक ऐसे किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका बचपन धरती पर आम इंसान की तरह बीतता है. बाद में सिचुएशन बदलती हैं और उसे अपने होम स्टेट एटरनिया वापस लौटना पड़ता है. वहां पहुंचकर वो एक सुपरहिर ही-मैन बन जाता है. उसका मुकाबला खूंखास विलेन स्केलेटर से होता है, जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है. इस जबरदस्त जंग और रोमांच को दिखाने के लिए मेकर्स ने काफी पैसा खर्च किया था, ताकि हर सीन लोगों को हैरान कर दे.
फिल्म में लीज रोल निभाने के लिए शानदार स्टारकास्ट को शामिल किया गया था. निकोलस गैलिट्जिन ने प्रिंस एडम के किरदार में जान फूंक दी. उनके साथ विलेन के रोल में जेरेड लेटो ने बेहतरीन अदाकारी दिखाई. इसके अलावा इड्रिस एल्बा और कैमिला मेंडेस जैसे जाने-माने कलाकारों ने भी अपनी एक्टिंग से कहानी में नई रंगत भर दी. ये साल 1987 में आई डोल्फ लुंडग्रेन की सुपरहिट फिल्म के बाद इस कहानी का दूसरा लाइव-एक्शन मॉडिफिकेशन है. भले ही बड़े पर्दे पर ये स्टारकास्ट जादू नहीं चला पाई, लेकिन डिजिटल स्पेस में आते ही लोग इनकी एक्टिंग और एक्शन के कायल हो गए.
डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आते ही इस फिल्म की किस्मत पूरी तरह बदल गई, जो लोग सिनेमाघरों में इसे देखने नहीं गए थे, वे अब घर बैठे अपने फोन और टीवी पर ही-मैन की जादुई ताकतों का जमकर मजा ले रहे हैं. रिलीज होते ही ये फिल्म दुनियाभर के कई देशों में नंबर-1 पर ट्रेंड करने लगी है. ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि आज के दौर में अगर कोई फिल्म बड़े पर्दे पर फ्लॉप भी हो जाए, तो डिजिटल दुनिया उसे नई जिंदगी दे सकती है. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की ये कोशिश भले ही थियेटर में नाकाम रही, लेकिन इंटरनेट पर इसने सबका दिल जीत लिया है.