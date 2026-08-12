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1600 करोड़ के बजट में बनी वो सबसे बड़ी फ्लॉप... जिसका बॉक्स ऑफिस पर निकला दम; लेकिन OTT पर आते ही बन गई नंबर-1

Prime Video Most Watched Trending Movie: कुछ समय पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई 1600 करोड़ के मेगा बजट में बनी एक फिल्म, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, लेकिन जैसे ही इस फिल्म ने ओटीटी पर कदम रखा ये नंबर-1 पर ट्रेंड करने लगी और बड़ों से लेकर बच्चों की फेवरेट मस्ट वॉच मूवी बन गई. क्या आपने देखी?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 12, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:51 PM IST
1600 करोड़ के बजट में बनी वो सबसे बड़ी फ्लॉप... जिसका बॉक्स ऑफिस पर निकला दम; लेकिन OTT पर आते ही बन गई नंबर-1
Image Credit: Prime Video Most Watched Trending Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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