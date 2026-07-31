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हाउसफुल थिएटर, क्रेजी फैंस! ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने पहले ही दिन तोड़ा ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड; थर्राया बॉक्स ऑफिस

Spider Man Brand New Day Day 1 Collection: टॉम हॉलैंड की ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देते ही तहलका मचा दिया. अमेरिका से एक दिन पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में पहले ही दिन कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इमोशन, जबरदस्त एक्शन और बड़े सितारों से सजी इस मूवी का हर कोई दीवाना हुआ जा रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 31, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:38 AM IST
हाउसफुल थिएटर, क्रेजी फैंस! ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने पहले ही दिन तोड़ा ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड; थर्राया बॉक्स ऑफिस
Image Credit: Spider Man Brand New Day Day 1 Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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