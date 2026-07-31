/हाउसफुल थिएटर, क्रेजी फैंस! ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने पहले ही दिन तोड़ा ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड; थर्राया बॉक्स ऑफिस

भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए ये साल बेहद खास साबित हो रहा है. इस साल की मोस्ट अवेटेड और पसंदीदा हॉलीवुड फिल्मों में शामिल ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ भारत के बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. सबसे खास बात ये रही कि इंडियन ऑडियंस को ये फिल्म अमेरिका में रिलीज होने से एक दिन पहले देखने का मौका मिला. देश भर के सिनेमाघरों में इस सुपरहीरो को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. बुकिंग विंडो खुलते ही टिकटें तेजी से बिकने लगीं, जिससे ये तो साफ पता चलता है कि लोगों के बीच ‘स्पाइडर-मैन’ का कितना जबरदस्त क्रेज है.
ये फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पीटर पार्कर के सफर को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाती है. फिल्म का डायरेक्शन डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने किया है, जिन्होंने इससे पहले ‘शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स’ जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई थी. इस फिल्म की कहानी ‘नो वे होम’ के बाद से शुरू होती है, जहां दुनिया पीटर को पूरी तरह भूल चुकी है. फिल्म में टॉम हॉलैंड के साथ जेंडाया, जैकब बैटलन, मार्क रफालो, जॉन बर्न्थल और सैडी सिंक जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आ रहे हैं. शानदार एक्शन के साथ ये फिल्म पीटर संघर्ष को भी खूबसूरती से दिखाती है.
कमाई और एडवांस बुकिंग के मामले में इस फिल्म ने आते ही इतिहास रच दिया. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म से ही लाखों टिकट एडवांस में बिक गए थे. देश की बड़ी सिनेमा मल्टीप्लेक्स चेन जैसे पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में पहले दिन के लिए करीब 4 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई. इस जबरदस्त रिस्पॉन्स के दम पर फिल्म ने भारत में अपने पहले ही दिन 60.60 करोड़ रुपये की रिकॉर्डतोड़ कमाई कर डाली. इस आंकड़े के साथ ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई.
इतना ही नहीं, टॉम हॉलैंड की फिल्म की पहले दिन की कमाई देखकर पूरा ट्रेड बाजार हैरान रह गया. स्पाइडर-मैन की इस नई रिलीज ने 2019 में आई मार्वल की ही सबसे बड़ी फिल्म ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ के भारत में बने पहले दिन की कमाई के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. लोगों के इस अपार प्यार ने साबित कर दिया कि भारत में स्पाइडर-मैन की फैन फॉलोइंग कितनी मजबूत है. फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इसे बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. कई लोग तो इसे टॉम हॉलैंड के करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म करार दे रहे हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को इतना शानदार और असरदार बनाने के लिए मार्वल और सोनी ने पानी की तरह पैसा बहाया है. हालांकि, कंपनियों ने ऑफिशियल बजट का ऐलान नहीं किया, लेकिन खबरों के मुताबिक, इस फिल्म को बनाने में लगभग 200 से 225 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं. भारतीय रुपयों में ये रकम करीब 1,700 करोड़ से 1,950 करोड़ रुपये के आसपास बैठती है. इसके अलावा फिल्म के प्रमोशन और मार्केटिंग पर भी बहुत बड़ा बजट खर्च किया गया है. इतनी बड़ी लागत का असर फिल्म के हर एक सीन और एक्शन सीक्वेंस में साफ तौर पर दिखाई देता है.
फिल्म को देखने के बाद लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म का रिव्यू करने वाली कुछ जानी-मानी वेबसाइटों पर इसे 90 प्रतिशत से ज्यादा रेटिंग मिल रही है. फिल्म केवल बड़ी लड़ाई या विजुअल इफेक्ट्स पर टिकी नहीं है, बल्कि ये पीटर पार्कर के दिल के दर्द, उसकी जिम्मेदारियों और अकेलेपन को गहराई से छूती है. यही वजह है कि बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के लोग इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं. जिस तरह से इसे शुरुआती रिस्पॉन्स मिला है, उसे देखकर यही लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के कई नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली है.