4 साल बाद होगा कमबैक... BTS का मेगा शो बना ग्लोबल इवेंट, इंटरनेट पर छाईं तस्वीरें, सियोल में जुटेगी भारी भीड़, हाई अलर्ट पर पुलिस

BTS Comeback Concert: कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री आज सिर्फ उस देश तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि दुनियाभर में इसके फैन हैं. वहीं जब बात हो इस म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े और पॉपुलर बैंड BTS की तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं. वहीं ये बैंड 4 साल बाद फिर से कमबैक करने जा रहा है, जिसको लेकर ना सिर्फ कोरिया में हाइप है बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी ये न्यूज काफी वायरल हो रही है.
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ARIRANG WORLD TOUR: BTS के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दुनिया के सबसे पॉपुलर K-pop ग्रुप BTS एक बार फिर से अपने धमाकेदार कमबैक के लिए तैयार है. ये बैंड इस बार सियोल के मशहूर ग्वांगवामुन स्क्वायर में अपना कॉन्सर्ट होस्ट करेगी, जो कोरिया की संस्कृति और इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है. वहीं जैसे ही सोशल मीडिया पर इस मेगा इवेंट की पहली फोटो रिवील हो गई है, जो तेजी से वायरल हो रही है. इस कॉन्सर्ट की तैयारियां काफी बड़े स्तर पर की जा रही हैं, जिसमें स्टेज डिजाइन, हाईटेक और विजुअली ग्रैंड बातों का खास ध्यान रखा जाएगा.
खबरों के मुताबिक, ये शो सिर्फ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल इवेंट की तरह माना जा रहा है, जिसे दुनियाभर के फैंस ना सिर्फ लाइव बल्कि ऑनलाइन भी देख सकेंगे. वहीं इस कॉन्सर्ट में, BTS के हर मेंबर की एंट्री परफॉर्मेंस खास होगी. K-POP के इस बड़े कॉन्सर्ट के लिए फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, जिसके चलते ARMY (BTS के फैंस) सोशल मीडिया लगातार उसकी फोटोज शेयर कर रही है. वहीं कुछ समय पहले ही BTS के इस कमबैक को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कुछ मिनटों का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें मेंबर्स अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं.
4 सालों बाद BTS की वापसी
BTS के इस कॉन्सर्ट के लिए 22,000 लोग मेन गेट से एंट्री लेंगे. वहीं बीटीएस के लगभग 2 लाख फैंस, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाई वो ग्वांगवामुन स्क्वायर के चारों ओर इकट्ठा हो सकते हैं. कॉन्सर्ट देखने के लिए इन फैंस के लिए स्क्रीन भी लगाई गई हैं. ARIRANG वर्ल्ड टूर BTS के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि लगभग 4 सालों के बाद सभी मेंबर एक साथ फिर से वापसी कर रहे हैं.
कॉन्सर्ट से पहले सियोल पुलिस ने की तैयारी
ARIRANG वर्ल्ड टूर लगभग, 34 शहरों में कुल 82 शो को होस्ट करेगा, जिसकी शुरुआत टोक्यो के गोयांग में होने वाले ओपनिंग शो से होगी. खबरों के मुताबिक, सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी शो के दिन भीड़ को कंट्रोल और सुरक्षित रखने के लिए लगभग 6,500 ऑफिसर को तैनात करेगी, जिनमें 70 से अधिक रायट पुलिस कंपनियां शामिल हैं.
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