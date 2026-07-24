2100 करोड़ी ‘द ओडिसी’ का भारत में तूफान, 7 दिन में जड़ा 'शतक'; विजय की 'जना नायकन' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

The Odyssey Box Office: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' दुनियाभर में ही नहीं, बल्कि भारत में भी धमाल मचा रही है. फिल्म को शुरुआत से लेकर अब तक दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और यह बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. नोलन की फिल्म ने अच्छी ओपनिंग के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार बनाए रखी.
अब इसी बीच थिएटर में साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की 'जना नायकन' बीते दिन रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की, लेकिन 'द ओडिसी' का कोई खास नुकसान नहीं कर पाई. 'द ओडिसी' ने भारत में 'शतक' मार दिया है. फिल्म का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 107.22 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यानी भारत में क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.
हाल ही में आई सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सातवें दिन 6.15 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया है. बीते दिन फिल्म के 11,111 शो लगे थे और ऑक्यूपेंसी रेट भी 33.9 प्रतिशत रहा. दरअसल, फिल्म ने इंग्लिश में बीते दिन 5 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसकी ऑक्यूपेंसी 57 प्रतिशत रही और कुल 5,651 शो बुक हुए थे. वहीं, फिल्म ने हिंदी में 85 लाख रुपये का कारोबार किया और कुल 4,372 शो रहे. जबकि, तमिल से 5 लाख रुपये और तेलुगु से 25 लाख रुपये का कारोबार हुआ. इतना ही नहीं, तमिल का ऑक्यूपेंसी रेट हिंदी से भी काफी अच्छा रहा.
दरअसल, 'द ओडिसी' के लिए भारत सबसे बड़े विदेशी बाजारों में से एक है. यह इस बात से साफ है कि नोलन और उनकी टीम ने फिल्म के दुनियाभर में हुए पांच प्रीमियर में से एक मुंबई में रखने का फैसला किया. बॉक्स ऑफिस रिटर्न से पता चलता है कि प्रमोशन वास्तव में सफल रहा. 'द ओडिसी' ने अपने शुरुआती सप्ताह में भारत में 70 करोड़ रुपये की कमाई की और गुरुवार तक 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.
100 CRORE AND COUNTING!
Christopher Nolan’s TheOdyssey has crossed the ₹100 crore gross mark at the Indian box office in just one week, becoming the biggest Hollywood film of 2026 in India and Nolan’s second film after Oppenheimer to join the ₹100 crore club.
India… twitter.com/BWqGJDYoHh
—Ramesh Bala (@rameshlaus) July 24, 2026
वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डेन्जिल डायस ने एक बयान में कहा, "एक यात्रा दूरी से मापी जाती है, न कि यह कैसे शुरू होती है. 'ओडिसी' की शुरुआत ने हमें बताया कि भारत के लोग इसे देखने के लिए तैयार हैं. इसके बाद जो हुआ, हर दिन उपलब्ध सिनेमा स्क्रीन को भरने के लिए दर्शकों का दिन-ब-दिन लौटना, हमें कुछ और मूल्यवान बताता है. यह एक पल नहीं, बल्कि विश्वास है. एक सप्ताह के भीतर 100 करोड़ रुपये को पार करना सिर्फ एक संख्या नहीं है."
पहले दिन - 17.40 करोड़ रुपये का कारोबार
दूसरे दिन - 22 करोड़ रुपये का कारोबार
तीसरे दिन - 21.90 करोड़ रुपये
चौथे दिन - 8 करोड़ रुपये
पांचवें दिन - 8.25 करोड़ रुपये
छठे दिन - 6.50 करोड़ रुपये
सातवें दिन - 6.15 करोड़ रुपये
'ऑपेनहाइमर', 'इनसेप्शन', 'इंटरस्टेलर' और 'द डार्क नाइट' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म का निर्देशन और लेखन दोनों खुद ही किया है. मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसको बनाने में लगभग 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ रुपये का मेगा बजट लगा है. फिल्म में लीड रोल ओडीसियस के किरदार में एक्टर मैट डेमन नजर आ रहे हैं. मैट डेमन के अलावा फिल्म में टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो, जेंडाया, चार्लीज थेरॉन और सामंथा मॉर्टन जैसे मशहूर सितारे भी नजर आए हैं. हर किरदार में इन सितारों ने अपनी अदाकारी से जान फूंक दी है.