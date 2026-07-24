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2100 करोड़ी ‘द ओडिसी’ का भारत में तूफान, 7 दिन में जड़ा 'शतक'; विजय की 'जना नायकन' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

The Odyssey Box Office: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' लगी हुई है. इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के बाद यह क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' को नहीं हिला पाई. फिल्म ने 7 दिनों में भारत में 'शतक' जड़ दिया है. आइए जानते हैं, फिल्म ने कितने नोट छापे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 24, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:26 PM IST
2100 करोड़ी ‘द ओडिसी’ का भारत में तूफान, 7 दिन में जड़ा 'शतक'; विजय की 'जना नायकन' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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