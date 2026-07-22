/2100 करोड़ी ‘द ओडिसी’ को मिल रहा इंडियन ऑडियंस का प्यार, 5 दिनों से तोड़ रही कमाई के रिकॉर्ड; छठे दिन भी जमकर हुई नोटों की बारिश

साल 2026 की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से एक ‘द ओडिसी’ 17 जुलाई को अमेरिका और ब्रिटेन के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इससे पहले 6 जुलाई को लंदन में इसका ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर रखा गया था. ये फिल्म प्राचीन यूनानी कवि होमर के फेमस एपिक ओडिसी पर आधारित है. इस प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद से ही लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था. इसकी बड़ी वजह ये है कि इसका प्रोडक्शन हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने किया है. अपनी यूनिक कहानी कहने के स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले नोलन ने इस बार भी पर्दे पर एक जादुई दुनिया रची है.
‘ऑपेनहाइमर’, ‘इनसेप्शन’, ‘इंटरस्टेलर’ और ‘द डार्क नाइट’ जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके नोलन ने इस फिल्म का डायरेक्शन और लेखन दोनों खुद ही किया है. फिल्म में लीड रोल ओडीसियस के रोल में एक्टर मैट डेमन नजर आ रहे हैं. उनके अलावा टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो, जेंडाया, चार्लीज थेरॉन और सामंथा मॉर्टन जैसे मशहूर कलाकारों ने अपनी अदाकारी से जान फूंक दी है. इतने बड़े सितारों का एक साथ आना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बन गया है. यही वजह है कि दुनिया के हर कोने में ऑडियंस इसे देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रही है.
ट्रोजन युद्ध में जीत हासिल करने के बाद इथाका के राजा ओडीसियस अपने वतन और परिवार के पास वापस लौटना चाहते हैं. हालांकि, उनका ये सफर आसान नहीं होता और उन्हें कई पौराणिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है. रास्ते में साइक्लोप्स और सायरन जैसे खतरनाक जीवों से उनका मुकाबला होता है. वहीं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी पेनेलोप और बेटा टेलीमेकस सालों तक उनके लौटने का इंतजार करते रहते हैं. ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि परिवार के लिए प्यार, अपार साहस और कभी न हार मानने वाले जज्बे की है, जो ऑडियंस के दिलों को गहराई से छू लेती है.
खास बात ये है कि फिल्म को भारत समेत पूरी दुनिया में ऑडियंस और फिल्म क्रिटिक्स की ओर से बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. भारतीय सिनेमाप्रेमी खासकर आईमैक्स और प्रीमियम स्क्रीन्स पर इस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का लुत्फ उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन सीन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक की जमकर तारीफ हो रही है. इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने इसे नोलन के करियर की अब तक की सबसे शानादर फिल्म बताया है. फिल्म का हर एक सीन इतने बारीकी से फिल्माया गया है कि लोग पूरे समय पर्दे से अपनी नजरें हटा नहीं पाते हैं.
अगर फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो इस मामले में ये फिल्म काफी आगे निकल चुकी है. मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसको बनाने में लगभग 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ रुपये का मेगा बजट लगा है. इसे पूरी तरह से आईमैक्स कैमरों से शूट किया गया है, जो लोगों को एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है. कमाई के मामले में भी फिल्म नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. भारत में महज छह दिनों के अंदर इसने 77.98 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, जबकि दुनियाभर में इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 2700 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है.
रिव्यूज और रेटिंग्स के मामले में भी 3 घंटे की इस फिल्म ‘द ओडिसी’ ने नया बेंचमार्क सेट किया है. रेटिंग साइट IMDb पर इस फिल्म को 8.4 से 8.5 के बीच की मजबूत रेटिंग मिली है, जो किसी भी बड़े बजट की कमर्शियल फिल्म के लिए बेहद शानदार मानी जाती है. सिनेमा प्रेमियों ने इसे हाल के सालों की सबसे बेहतरीन और यादगार फिल्मों में से एक बताया है. नोलन का विजन, कलाकारों का बेमिसाल परफॉर्मेंस और तकनीक का सही इस्तेमाल मिलकर इस फिल्म को एक मास्टरपीस बनाते हैं. कुल मिलाकर, ये फिल्म 2026 की सबसे बड़ी और सफल ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है.