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2100 करोड़ी ‘द ओडिसी’ को मिल रहा इंडियन ऑडियंस का प्यार, 5 दिनों से तोड़ रही कमाई के रिकॉर्ड; छठे दिन भी जमकर हुई नोटों की बारिश

The Odyssey Box Office Collection Day 6: क्रिस्टोफर नोलन की एपिक एक्शन-एडवेंचर एक्शन फिल्म ‘द ओडिसी’ दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. पौराणिक यूनानी कथा पर आधारित ये फिल्म अपने शानदार विजुअल, दमदार कहानी और धमाकेदार अभिनय से लोगों का शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखती है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 22, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:28 AM IST
2100 करोड़ी ‘द ओडिसी’ को मिल रहा इंडियन ऑडियंस का प्यार, 5 दिनों से तोड़ रही कमाई के रिकॉर्ड; छठे दिन भी जमकर हुई नोटों की बारिश
Image Credit: The Odyssey Box Office Collection Day 6Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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