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The Odyssey की असली दुनिया... इन 6 खूबसूरत देशों में हुई फिल्म की शूटिंग; जानिए सभी शानदार फिल्मिंग लोकेशंस

The Odyssey Filming Locations: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ‘द ओडिसी’ को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म सिनेमाघरों में अपना कमाल दिखा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बैकग्राउंड को शानदार बनाने के लिए दुनिया के 6 सबसे खूबसूरत देशों में शूटिंग की गई है, जिससे ऑडिंयस को बड़े पर्दे पर एक असली और एडवेंचर्स सफर का अहसास हो.

Published: Jul 18, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:32 AM IST
The Odyssey की असली दुनिया... इन 6 खूबसूरत देशों में हुई फिल्म की शूटिंग; जानिए सभी शानदार फिल्मिंग लोकेशंस
Image Credit: Christopher Nolan Film The Odyssey Schooting LocationSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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