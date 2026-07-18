The Odyssey की असली दुनिया... इन 6 खूबसूरत देशों में हुई फिल्म की शूटिंग; जानिए सभी शानदार फिल्मिंग लोकेशंस

आयरलैंड अपनी चारों तरफ फैली हरियाली, ऊंची चट्टानों और गजब के सुकून के लिए मशहूर है. फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जहां कहानी की डिमांड के हिसाब से एकदम शांत और सस्पेंस से भरे माहौल की जरूरत थी. वहां की खूबसूरत वादियों ने इस जरूरत को बखूबी पूरा किया है. यहां के शानदार नजारे फिल्म के किरदारों के इमोशंस को लोगों के दिलों तक सीधे पहुंचाया. ऑडियंस को सिनेमाघर में रोमांच का अहसास हुए. साथ ही उन्हें बड़े पर्दे पर कुदरत का एक मैजिकल और बेहद खूबसूरत रूप भी देखने को मिला. ये नजारे फिल्म की जान बन गए.