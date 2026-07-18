The Odyssey की असली दुनिया... इन 6 खूबसूरत देशों में हुई फिल्म की शूटिंग; जानिए सभी शानदार फिल्मिंग लोकेशंस

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ‘द ओडिसी’ इस समय दुनियाभर के सिनेमाघरों में कमाल दिखा रही है. होमर के फेमस महाकाव्य पर बनी इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर तैयार किया गया है, जिसके लिए डायरेक्टर ने फिल्म को बिल्कुल असली और शानदार रूप देने के लिए दुनिया के 6 सबसे खूबसूरत देशों को चुना. इन शानदार लोकेशंस में ग्रीस, इटली, मोरक्को, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और आइसलैंड जैसी जगहें शामिल हैं. हर जगह को कहानी के मिजाज और उसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर ही फाइनल किया गया.
नोलन हमेशा से ही अपनी फिल्मों में नकली सेट्स या कंप्यूटर ग्राफिक्स की जगह असली और नेचुरल लोकेशंस पर शूटिंग करने के लिए पहचाने जाते हैं. उनकी इस फिल्म ‘द ओडिसी’ में भी उन्होंने स्टूडियो के बंद कमरों की बजाय खुले आसमान और ऐतिहासिक धरोहरों के बीच काम करने को ज्यादा तवज्जो दी. उनका मानना है कि इससे फिल्म की कहानी बहुत सच्ची और बेहतरनी एक्सपीरियंस देने वाली लगती है. सिनेमाघरों में लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे वे खुद भी ओडिसियस की इस खतरनाक और एडवेंचर्स सफर का हिस्सा हैं.
ग्रीस को ‘द ओडिसी’ की सबसे खास और मेन लोकेशन माना जा रहा है, क्योंकि फिल्म की ओरिजनल कहानी की शुरुआत यहीं से होती है. यहां के खूबसूरत सी बिच, पुराने जमाने के खंडहर और प्राचीन इमारतें फिल्म के माहौल में पूरी तरह फिट बैठती हैं. ग्रीस में फिल्माए गए सीन ऑडियंस को सीधे पुरानी यूनानी सभ्यता के दौर में ले जाएंगे. यहां के विशाल समंदर और पथरीले आइलैंड नायक ओडिसियस की लंबी और मुश्किलों से भरे सफर को स्क्रीन पर बहुत ही दमदार तरीके से दिखाने में बिल्कुल कामयाब साबित होते हैं और असली रंग देते हैं.
फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इटली के कुछ बहुत ही खूबसूरत कोस्टल एरियास (तटीय इलाकों) का चुनाव किया गया है. यहां के नीले समंदर, ऐतिहासिक बनावट और कुदरती नजारे फिल्म के सीन्स को और ज्यादा शानदार और गहरा बनाते हैं. वैसे भी इटली हमेशा से ही बड़े डायरेक्टर्स की पहली पसंद रहा है. ‘द ओडिसी’ में इस जगह का इस्तेमाल पुराने समुद्री किनारों को पर्दे पर उतारने के लिए किया गया है. यहां के लाजवाब सीन ऑडियंस की आंखों को सुकून देंगे और एक अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कराते हैं, जिन्हें देखने में मजा आता है.
मोरक्को अपने बड़े-बड़े रेगिस्तान, सूखी पहाड़ियों और बेहद अनोखे नजारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, जहां डर, चुनौती और एक अनजानी दुनिया का माहौल दिखाना बहुत जरूरी था. ऐसे सस्पेंस से भरे सीन्स को फिल्माने के लिए मोरक्को सबसे बेहतरीन जगह साबित हुआ. यहां की लोकेशंस फिल्म में एक नया मोड़ लेकर आती हैं, जिससे ये कहानी सिर्फ पानी के जहाजों और समंदर की लहरों तक ही सिमट कर नहीं रह जाती, बल्कि ऐसा एक्सपीरियंस भी देती है, जो इसे और शानदार बनाता है.
स्कॉटलैंड का अलग मौसम और वहां की बेमिसाल प्राकृतिक खूबसूरती फिल्म के कई जरूरी सीन्स की जान बने. यहां के ऊंचे पहाड़, शांत झीलें और समुद्री किनारे मिलकर कहानी में एक अलग तरह का रोमांच पैदा करते हैं. नोलन को ऐसी जगहें बहुत पसंद आती हैं, जो स्क्रीन पर देखने में बहुत इंप्रेसिव और मैजिकल फील दे. स्कॉटलैंड का बदला-बदला सा मौसम और वहां की नेचुरल लाइटिंग इस फिल्म के कुछ सबसे यादगार और बेहतरीन सीन्स का बैकग्राउंड बनने के लिए एकदम सही रही, जो सच में ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहे.
आयरलैंड अपनी चारों तरफ फैली हरियाली, ऊंची चट्टानों और गजब के सुकून के लिए मशहूर है. फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जहां कहानी की डिमांड के हिसाब से एकदम शांत और सस्पेंस से भरे माहौल की जरूरत थी. वहां की खूबसूरत वादियों ने इस जरूरत को बखूबी पूरा किया है. यहां के शानदार नजारे फिल्म के किरदारों के इमोशंस को लोगों के दिलों तक सीधे पहुंचाया. ऑडियंस को सिनेमाघर में रोमांच का अहसास हुए. साथ ही उन्हें बड़े पर्दे पर कुदरत का एक मैजिकल और बेहद खूबसूरत रूप भी देखने को मिला. ये नजारे फिल्म की जान बन गए.
आइसलैंड अपनी यूनिक बनावट और बर्फीले मौसम के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां के धधकते ज्वालामुखी, विशालकाय ग्लेशियर और चारों तरफ फैली सफेद बर्फ किसी को भी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया का अहसास करा देते हैं. फिल्म ‘इंटरस्टेलर’ में जहां बेहद मुश्किल हालातों और अनजान रास्तों को पर्दे पर उतारना था, वहां आइसलैंड की इन खूबसूरत और खतरनाक जगहों का शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया. डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने यहां की बर्फीली खूबसूरती को विजुअल्स के जरिए एक अलग ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है, जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे.