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नोलन की The Odyssey देखने के लिए भारतीय फैंस को चुकाने होंगे 3000 रुपये, फिर भी हाथ लगेगी निराशा; लेकिन क्यों?

Christopher Nolan Movie The Odyssey: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ‘द ओडिसी’ को लेकर सिनेमा प्रेमियों में भारी क्रेज देखने को मिल रहा है. ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है, जिसे 1570 आईमैक्स कैमरों से शूट किया गया है. हालांकि, भारी-भरकम पैसे खर्च करने के बाद भी भारतीय ऑडियंस इस फिल्म का असली मजा नहीं ले पाएंगे.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 16, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:27 AM IST
नोलन की The Odyssey देखने के लिए भारतीय फैंस को चुकाने होंगे 3000 रुपये, फिर भी हाथ लगेगी निराशा; लेकिन क्यों?
Image Credit: Christopher Nolan Movie The OdysseySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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