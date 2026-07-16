/नोलन की The Odyssey देखने के लिए भारतीय फैंस को चुकाने होंगे 3000 रुपये, फिर भी हाथ लगेगी निराशा; लेकिन क्यों?

क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली फिल्म ‘द ओडिसी’ को लेकर दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसे पूरी तरह ‘आईमैक्स 70एमएम 15-पर्फ’ यानी ‘1570 फिल्म कैमरों’ से शूट किया गया है. ये वही खास फॉर्मेट है जिसे नोलन अपनी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. सिनेमा की दुनिया में इस तकनीक को ‘विनाइल रिकॉर्ड’ का दर्जा दिया गया है. नोलन के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
लेकिन भारतीय ऑडियंस के लिए एक बेहद दुख की खबर सामने आ रही है. भारत में लोग टिकट पर 2500 से 3000 रुपये तक भारी-भरकम रकम खर्च करने के बाद भी इस फिल्म को उसके असली रूप में नहीं देख पाएंगे. भारत के सिनेमाघरों में वो तकनीक ही मौजूद नहीं है, जो नोलन के इस विजुअल चमत्कार को पूरी तरह पर्दे पर उतार सके. ऐसे में महंगे टिकट खरीदने के बाद भी भारतीय फैंस को वो असली एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, जिसके लिए नोलन की फिल्में जानी जाती हैं.
इस 1570 फॉर्मेट का सीधा मतलब ये होता है कि 70एमएम फिल्म की हर एक फ्रेम में 15 परफोरेशन यानी छेद होते हैं. इस खास तकनीक की वजह से स्क्रीन पर बेहद ज्यादा डिटेलिंग, जबरदस्त ब्राइटनेस और बड़ी इमेज दिखाई देती है. इस फॉर्मेट का स्क्रीन रेशियो लगभग 1.43:1 तक चला जाता है, जिससे ऑडियंस को थियेटर में ऊपर से नीचे तक एक बहुत बड़ी इमजे देखने को मिलती है. नोलन की ‘ओपनहाइमर’, ‘डनकर्क’ और ‘इंटरस्टेलर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी ये तकनीक देखी जा चुकी है.
असल परेशानी ये है कि भारत में फिलहाल एक भी कमर्शियल ‘आईमैक्स 15/70 फिल्म प्रोजेक्शन थियेटर’ मौजूद नहीं है. यही वजह है कि नोलन की इस फिल्म को भारत में उसके ओरिजनल फिल्म-प्रिंट में नहीं दिखाया जा सकता. भारत की ज्यादातर आईमैक्स स्क्रीन डिजिटल लेजर या नॉर्मल डिजिटल प्रोजेक्टर तकनीक पर ही चलती हैं. इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय ऑडियंस को फिल्म का आईमैक्स वर्जन तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिल्म में इस्तेमाव हुआ ‘1570 स्क्रीन’ वाला मजा नहीं मिलेगा.
अगर भारत में आईमैक्स के नेटवर्क की बात करें तो ये लगातार बड़ा हो रहा है. देश में फिलहाल करीब 30 से ज्यादा ऑपरेशनल आईमैक्स स्क्रीन मौजूद हैं, लेकिन ये सभी डिजिटल आईमैक्स ही हैं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, नोएडा, सूरत और तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े शहरों में आईमैक्स थियेटर उपलब्ध हैं. हालांकि, इनमें से कोई भी थियेटर तकनीकी रूप से इतना एडवांस नहीं है कि ऑडियंस को असली ‘15/70 फिल्म प्रोजेक्शन’ का लाजवाब एक्सपीरियंस दे सके.
भारत के बड़े आईमैक्स थियेटरों में दिल्ली का पीवीआर प्रिया आईमैक्स, सेलेक्ट सिटीवॉक आईमैक्स, मुंबई का पैलेडियम आईमैक्स, वडाला आईमैक्स, जियो वर्ल्ड प्लाजा आईमैक्स और नोएडा का मॉल ऑफ इंडिया आईमैक्स शामिल हैं. इनके अलावा बेंगलुरु का वीआर बेंगलुरु आईमैक्स, चेन्नई का पलाजो आईमैक्स और कोच्चि का सेंटर स्क्वायर आईमैक्स भी बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं, पर ये नोलन के पसंदीदा फॉर्मेट के बराबर नहीं हैं यानी 3000 रुपये खर्च करके भी ऑडियंस को पूरा फ्रेम नहीं मिलेगा और जादू अधूरा रहेगा.