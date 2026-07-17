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The Odyssey X Reviews: क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ को लोगों ने बताया ‘विजुअल मास्टरपीस’; तो कुछ ने कहा ‘ओवररेटेड’

The Odyssey Twitter Reviews: क्या क्रिस्टोफर नोलन ने फिर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए तैयार है? सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी मच अवेटेड ‘द ओडिसी’ को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के रिव्यू आने शुरू हो चुके हैं. मैट डेमन की एक्टिंग और नोलन के विजुअल्स की तारीफों के बीच फिल्म की कमियों पर भी उठे बड़े सवाल.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 17, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:08 AM IST
The Odyssey X Reviews: क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ को लोगों ने बताया ‘विजुअल मास्टरपीस’; तो कुछ ने कहा ‘ओवररेटेड’
Image Credit: The Odyssey Twitter ReviewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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