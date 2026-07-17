The Odyssey X Reviews: क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ को लोगों ने बताया ‘विजुअल मास्टरपीस’; तो कुछ ने कहा ‘ओवररेटेड’

मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड फिल्म ‘द ओडिसी’ आखिरकार सिनेमाघरों में आईमैक्स (IMAX) फॉर्मेट में रिलीज हो गई है. जहां एक तरफ फिल्म क्रिटिक होमर के इस फिल्म के सिनेमैटिक अडपशन की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऑडियंस की राय काफी बंटी हुई नजर आ रही है. शुक्रवार 17 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों के बहुत ही अलग और मिले-जुले रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं.
सुबह से ही सिनेमाघरों के बाहर फैंस की लंबी लाइनें लगी हुई हैं. शुरुआती शोज देखकर निकले फैंस का सोशल मीडिया पर कहना है कि ये फिल्म ‘विजुअली शानदार’ है, लेकिन इसकी कहानी लोगों को आपस में बांटने वाली है. कुछ लोगों ने तो इसे क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे बेहतरीन मास्टरपीस बताया, तो वहीं कई दूसरे लोग फिल्म की धीमी रफ्तार, कमजोर डायलॉग और उलझी हुई कहानी की जमकर आलोचना कर रहे हैं. फिल्म के बड़े स्केल को देखकर कई लोग हैरान रह गए और डायरेक्शन की तारीफ की.
**The Odyssey Review: Christopher Nolan Delivers a Stunning New Take on Homer’s Epic**
Christopher Nolan transforms *The Odyssey* into a breathtaking cinematic spectacle, blending grand visuals, emotional storytelling, and his signature ambitious filmmaking. His adaptation… pic.twitter.com/DAEQq0YhSW
— Layla Hollywood (@Laylahollywood) July 16, 2026
एक फैन ने लिखा, ‘ओडिसी मूवी को देखने का एक्सपीरियंस कमाल का था, इसके विजुअल्स बेहद शानदार हैं और क्रिस्टोफर नोलन लिखने और डायरेक्शन करने में वाकई उस्ताद हैं’. दूसरे यूजर ने आईमैक्स में फिल्म देखने के अपने एक्सीरियंस को शेयर करते हुए लिखा, ‘ये एक्शन और फैंटेसी से भरपूर एक बेहद इमर्सिव फिल्म है, जिसका लुक बहुत ही खूबसूरत है. फिल्म का साउंड काफी लाउड और जोरदार है, इसलिए जरा संभलकर जाएं. नोलन ने मैट डेमन के निभाए गए ओडिसियस के किरदार के उतार-चढ़ाव को बहुत समझदारी से पर्दे पर दिखाया है’.
इसके साथ ही एक और यूजर ने लिखा, ‘ये फिल्म होमर के ऐतिहासिक महाकाव्य को सिनेमा के पर्दे पर दिखाने वाली अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार प्रेजेंटेशन बनकर उभरी है, जिसे मिस नहीं किया जा सकता’. फिल्म को मिल रही तारीफों के बीच कई नेटिजन्स ने इसे ‘ओवररेटेड’ भी बताया. एक यूजर ने रिव्यू देते हुए लिखा, ‘मैंने आखिरकार ये फिल्म देख ली और मेरा रिव्यू यही है कि ये ओवररेटेड है. क्रिटिक्स जैसा दावा कर रहे हैं, ये वैसी लीजेंडरी फिल्म बिल्कुल नहीं है. फिल्म में कुछ जगह तो बहुत शानदार सीन हैं, लेकिन खराब कास्टिंग और एक मजबूत हीरो की कहानी को कमजोर तरीके से दिखाने के कारण यह फिल्म पूरी तरह से डूब जाती है’.
#TheOdyssey is the spectacle everyone expects but also so poignant. It just goes to show that the oldest stories and their themes still ring true and when that's told by a visionary filmmaker and personified by the greatest talent of multiple generations- a masterpiece is born.
— Dustin (@dustinddh) July 16, 2026
Just got out of #TheOdyssey. What a tale. What an amazing story. The cast, the scenery, the music.. the way Nolan keeps delivering those stories… bowing down to you, sir. What a chance we have to be alive as the same time as you. pic.twitter.com/5KxdfZcHC2
— Elley (@thisiselley) July 16, 2026
एक यूजर ने भी लिखा कि खराब फोकस, कमजोर किरदारों और अजीब ऑडियो मिक्सिंग के बाद भी ये सिर्फ एक ठीक-ठाक कहानी है. फिल्म की कमियों को उजागर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘पूरी फिल्म काफी उबाऊ और खिंची हुई लगती है. कुछ बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी के अलावा इस फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं है’. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘इस फिल्म का पहला एक घंटा सबसे ज्यादा कमजोर और थका देने वाला है. सीन्स का बार-बार जल्दी-जल्दी बदलना बहुत परेशान करता है. ये क्रिस्टोफर नोलन की एक बहुत ही टिपिकल फिल्म है, जिसमें समय और पुरानी यादों के साथ बेहद भारी-भरकम तरीके से खेला गया है, जो सिर दर्द देता है’.
कुछ लोग तो इसके कास्टिंग के तरीके से भी खुश नजर नहीं आए. फिल्म के केवल विजुअल्स ही नहीं, बल्कि इसके डायलॉग और कलाकारों के बोलने के तरीके ने भी ऑडिंयस को काफी निराश किया है. एक यूजर ने लिखा, ‘फिल्म देखते समय मैं खुद को कहानी से जोड़ नहीं पाया, क्योंकि सभी कलाकारों का बोलने का लहजा बिल्कुल अलग था. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे सभी एक ही दुनिया के हिस्से हैं’. एक और यूजप ने लिखा, ‘मॉर्डन डायलॉग ने फिल्म के माहौल को खराब कर दिया’. वहीं, एक और यूजर ने सीधे शब्दों में लिखा, ‘डायलॉग बेहद खराब लिखे गए हैं और नकली लहजे ने पूरी फिल्म का मजा किरकिरा कर दिया’.
One of the greatest Experiences ever had @odysseymovie the visuals are Stunning and #ChristopherNolan is insane in Writing and direction @Mr_RobPattinson his acting is just amazing #TheOdyssey #ChristopherNolan pic.twitter.com/DcEfNilVRB
— hemanth (@hemoSsmb) July 17, 2026
Yeah that was perfect. Score, cinematography, dialogue and acting all carry the theme Folly of Man so well. The whole cast has standout performances but ofc the family synergy w/ Damon, Hathaway and Holland is S tier . Patel, Pattinson & Page are S tier supporting too#TheOdyssey https://t.co/K237ZBwX7S pic.twitter.com/L1W5LPSHOI
— Nelajus (@jNelajus) July 16, 2026
पूरी फिल्म को लेकर भले ही लोगों की राय अलग हो, लेकिन ओडिसियस के लीड रोल में मैट डेमन की एक्टिंग की हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है. एक फैन ने लिखा, ‘मैट डेमन के अलावा कोई भी दूसरा एक्टर ओडिसियस के इस मुश्किल किरदार को इतनी बखूबी से नहीं निभा सकता था. पूरी फिल्म में उनका परफॉर्म मेरा सबसे पसंदीदा रहा और उन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए’. एक और यूजर ने भी तारीफ करते हुए लिखा, ‘मैट डेमन और ऐन हैथवे ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को संभाले रखा है’.