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‘नो वे होम’ के 4 साल बाद फिर लौट रहा पीटर पार्कर! लेकिन इंतजार कर रहा एक बड़ा खतरा; क्या होगी ‘स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे’ की नई कहानी?

Spider-Man Brand New Day: ‘नो वे होम’ की तबाही के बाद पीटर पार्कर अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका है. दुनिया उसे भूल चुकी है. न्यूयार्क में बढ़ते क्राइम के बीच वो एक नए रूप में लौट रहा है. आखिर क्या है वो नया खतरा और विलेन, जो ‘स्पाइडर मैन’ की नाम में करेगा दम. क्या हल्क बचा पाएगा स्पाइडर-मैन को?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 19, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:16 AM IST
‘नो वे होम’ के 4 साल बाद फिर लौट रहा पीटर पार्कर! लेकिन इंतजार कर रहा एक बड़ा खतरा; क्या होगी ‘स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे’ की नई कहानी?
Image Credit: Spider-Man Brand New Day 2026

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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