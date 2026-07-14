/Horror Lovers के लिए बड़ा झटका! डर और जबरदस्त खून-खराबे के बाद भी फ्लॉप हो गई ये फिल्म, जानिए किस चूक ने बिगाड़ा इसका खेल?

अब बात करते हैं कि आखिर फिल्म को ऑडियंस से उम्मीद के बराबर रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है. जबरदस्त खून-खराबा, डरानवने सीन और दमदार एक्टिंग के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल क्यों हो रही है?. फिल्म के लेखक ने डेडाइट बने हर किरदार को अलग-अलग स्वभाव और अलग-अलग क्रूरता के साथ पेश किया है. वहीं मेकर्स ने फिल्म के सस्पेंस और हॉरर सीन्स पर जबरदस्त मेहनत की है, लेकिन उन्होंने इस कहानी के सबसे बड़े पहलू को नजरअंदाज कर दिया है, वो अहम हिस्सा स्टोरी में इमोशनल टच है. फिल्म के डरावने सीन्स के बीच सबसे ज्यादा मिसिंग एक्टर्स में इमोशनल पार्ट है, जो लोगों से उन्हें डायरेक्ट जोड़ नहीं पाता है.