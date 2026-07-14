Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /हॉलीवुड
  • /Horror Lovers के लिए बड़ा झटका! डर और जबरदस्त खून-खराबे के बाद भी फ्लॉप हो गई ये फिल्म, जानिए किस चूक ने बिगाड़ा इसका खेल?

Horror Lovers के लिए बड़ा झटका! डर और जबरदस्त खून-खराबे के बाद भी फ्लॉप हो गई ये फिल्म, जानिए किस चूक ने बिगाड़ा इसका खेल?

Horror Movie: 45 साल पुरानी हॉरर फ्रेंचाइजी Evil Dead एक बार फिर नए चैप्टर Evil Dead Burn के साथ बड़े पर्दे पर वापस आई है. फिल्म ने रिलीज के बाद शुरुआती दिनों में हॉरर लवर्स को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाबी हासिल की. डरावने सीन्स, खून-खराबे और भयानक माहौल के दम पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की, लेकिन अब वीकडेज शुरू होते ही इसकी कमाई की रफ्तार रूक सी गई.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 14, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:49 PM IST
Horror Lovers के लिए बड़ा झटका! डर और जबरदस्त खून-खराबे के बाद भी फ्लॉप हो गई ये फिल्म, जानिए किस चूक ने बिगाड़ा इसका खेल?

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'कपिल शर्मा शो 70% होता है स्क्रिप्टेड', कीकू शारदा ने किए TGIKS के खुलासे
Kiku Sharda31 min ago
2
Pakistan31 min ago
3
delhi-ncr news39 min ago
4
Sonbhadra News41 min ago
5
eng vs ind42 min ago