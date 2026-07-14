/Horror Lovers के लिए बड़ा झटका! डर और जबरदस्त खून-खराबे के बाद भी फ्लॉप हो गई ये फिल्म, जानिए किस चूक ने बिगाड़ा इसका खेल?

बॉलीवुड और हॉलीवुड में हर साल एक से बढ़कर हॉरर कंटेंट रिलीज होता है, जो कई बार ऑडियंस को काफी पसंद आता है, तो कई बार वो निराश हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ हॉलीवुड की फेमस फ्रेंचाइजी Evil Dead के साथ, जिसका नया पार्ट Evil Dead Burn हाल ही मनें सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है. इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनानी शुरू कर दी थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि आलिया भट्ट की 'अल्फा' इसके आगे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी. लेकिन फिल्म ऑडियंस के उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई.
हालांकि, आलिया भट्ट और शरवरी की फीमेल एक्शन फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. लेकिन Evil Dead Burn भी अच्छी शुरुआत के बाद, वीकडेज में गिरती हुई नजर आ रही है.
फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताने वाली Sacnilk के अनुसार, फिल्म रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को Evil Dead Burn की कमाई में गिरावट देखने को मिली. सोमवार को फिल्म ने 3,824 शोज के साथ करीब 2.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी, लेकिन मंगलवार को शो की संख्या घटकर 2,472 रह गई और फिल्म ने लगभग 1.21 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वीकडेज में अक्सर फिल्मों की कमाई कम हो जाती है और Evil Dead Burn के साथ भी यही देखने को मिला. हालांकि, फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ पूरी तरह नहीं छोड़ी है.
फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रही थी. रिलीज के पहले दिन Evil Dead Burn ने करीब 3.30 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद शनिवार को कलेक्शन बढ़कर 4.45 करोड़ और रविवार को 4.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वीकेंड पर फिल्म ने अच्छी रफ्तार पकड़ी, लेकिन सोमवार से कमाई में गिरावट शुरू हो गई. पांच दिनों के अंदर फिल्म ने भारत में करीब 15.96 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है, जबकि इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन लगभग 18.90 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.
पहले हफ्ते के बाद अब Evil Dead Burn के लिए असली चुनौती शुरू होने वाली है. फिल्म को दूसरे हफ्ते में ऑडियंस को सिनेमाघरों तक बनाए रखना होगा. हॉरर फिल्मों के लिए शुरुआती वीकेंड काफी जरूरी होता है, लेकिन लंबी रेस में बने रहने के लिए मजबूत वर्ड ऑफ माउथ और लोगों का रिएक्शन जरूरी होता है. अगर फिल्म अपनी पकड़ बनाए रखती है तो ये अच्छा कलेक्शन कर सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे नई रिलीज से कड़ी टक्कर मिलने वाली है.
अब बात करते हैं कि आखिर फिल्म को ऑडियंस से उम्मीद के बराबर रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है. जबरदस्त खून-खराबा, डरानवने सीन और दमदार एक्टिंग के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल क्यों हो रही है?. फिल्म के लेखक ने डेडाइट बने हर किरदार को अलग-अलग स्वभाव और अलग-अलग क्रूरता के साथ पेश किया है. वहीं मेकर्स ने फिल्म के सस्पेंस और हॉरर सीन्स पर जबरदस्त मेहनत की है, लेकिन उन्होंने इस कहानी के सबसे बड़े पहलू को नजरअंदाज कर दिया है, वो अहम हिस्सा स्टोरी में इमोशनल टच है. फिल्म के डरावने सीन्स के बीच सबसे ज्यादा मिसिंग एक्टर्स में इमोशनल पार्ट है, जो लोगों से उन्हें डायरेक्ट जोड़ नहीं पाता है.
Christopher Nolan- The Odyssey की टक्कर
अब फिल्म के सामने सबसे बड़ा मुकाबला हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट पॉपुलर फिल्म The Odyssey से होने वाला है. नोलन की फिल्मों को लेकर दुनियाभर में जबरदस्त एक्साइटमेंट रहती है और उनकी नई फिल्म की रिलीज का असर बाकी फिल्मों की कमाई पर पड़ सकता है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि Evil Dead Burn का हॉरर ऑडियंस को कितना पसंद आता है और क्या ये नोलन की फिल्म के सामने बॉक्स ऑफिस पर टिक पाती है या नहीं.