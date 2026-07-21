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Avengers Doomsday का ट्रेलर मचा रहा धमाल, फैंस के फेवरेट ‘आयरन मैन’ का बदला किरदार; जानें कौन-कौन से सुपरहीरो बचाएंगे दुनिया

Avengers Doomsday Superheros: मार्वल की नई और मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का ट्रेलर आते ही छा गया है. इस बार थानोस से भी बड़ा खतरा बनकर रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रोल में लौट रहे हैं. फैंटास्टिक फोर से लेकर एक्स-मेन तक के सुपरहीरो मिलकर इस जंग को कैसे लड़ेंगे, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 21, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:01 AM IST
Avengers Doomsday का ट्रेलर मचा रहा धमाल, फैंस के फेवरेट ‘आयरन मैन’ का बदला किरदार; जानें कौन-कौन से सुपरहीरो बचाएंगे दुनिया
Image Credit: Avengers Doomsday SuperherosSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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