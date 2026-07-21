Avengers Doomsday का ट्रेलर मचा रहा धमाल, फैंस के फेवरेट ‘आयरन मैन’ का बदला किरदार; जानें कौन-कौन से सुपरहीरो बचाएंगे दुनिया

मार्वल स्टूडियोज ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का पहला ट्रेलर जारी कर दिया है. ट्रेलर सामने आते ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की धमाकेदार वापसी है. हालांकि, इस बार वे टोनी स्टार्क (आयरन मैन) के आइकॉनिक किरदार में नजर नहीं आएंगे. इस बार वे मार्वल के सबसे खूंखार विलेन ‘डॉक्टर डूम’ का रोल प्ले करते नजर आएंगे. ये फिल्म भारत में 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को लेकर अभी से ही दर्शकों में भारी क्रेज बना हुआ है.
ट्रेलर देखने के बाद ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ‘डॉक्टर डूम’ कितना खतरनाक विलने है. इस बार पूरी दुनिया को तबाही से बचाने के लिए मार्वल के अलग-अलग सुपरहीरो और टीमों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा. फिल्म में एक बार फिर क्रिस हेम्सवर्थ 'थॉर' के दमदार किरदार में, 'कैप्टन अमेरिका' के किरदार में एंथनी मैकी के साथ-साथ क्रिस एवंस की वापसी होगी. इनके अलावा टॉम हिडल्स्टन, सेबेस्टियन स्टैन, पॉल रड, सिमु लियू और फ्लोरेंस प्यू जैसे शानदार कलाकार भी इस जंग में अपने-अपने किरदार में अपना दम दिखाके नजर आएंगे.
मार्वल की ये नई जंग सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी और धमाकेदार जंग साबित होने वाली है. ट्रेलर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, जहां तीन अलग-अलग यूनिवर्स के सुपरहीरो एक ही मोड़ पर आकर टकराएंगे. एक्स-मेन की पुरानी फिल्मों के कई स्टार्स इस बार धमाकेदार वापसी कर रहे हैं. प्रोफेसर एक्स के रोल में पैट्रिक स्टीवर्ट, मैग्नेटो के किरदार में इयान मैकेलेन और साइक्लोप्स के किरदार में जेम्स मार्सडेन पर्दे पर तहलका मचाएंगे. उनके साथ केल्सी ग्रामर, एलन कमिंग और रेबेका रोमिजन भी इस कहानी का हिस्सा होंगी.
मार्वल की आने वाली इस बड़ी जंग में 'फैंटास्टिक फोर' की टीम का रोल काफी खास होगा. इसमें 'रीड रिचर्ड्स' के किरदार में पेड्रो पास्कल, 'सू स्टॉर्म' के रोल में वैनेसा किर्बी, 'जॉनी स्टॉर्म' बने जोसेफ क्विन और 'बेन ग्रिम' के रोल में एबॉन मॉस-बचराच नजर आएंगे. दूसरी तरफ, वाकांडा का मोर्चा संभालने के लिए लैटिशिया राइट और विंस्टन ड्यूक तैयार हैं. इनका साथ देने के लिए टेनोच ह्युर्टा मेजिया और माबेल कैडेना भी एक्शन में दिखाई देंगे. इतने सारे पसंदीदा स्टार्स और किरदारों को एक साथ पर्दे पर देखना ऑडियंस के लिए लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस साबित होने वाला है.
‘एवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर’ और ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले रूसो ब्रदर्स (एंथनी और जो रूसो) एक बार फिर से डायरेक्शन की कमान संभालने जा रहे हैं. इस बड़े प्रोजेक्ट को केविन फाइगी, लुईस डी'एसपोसिटो और जोनाथन श्वार्ट्ज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी दमदार रखी गई है. इसमें कैनिंग टैटम, व्याट रसेल, डेविड हार्बर, लुईस पुलमैन, कैथरीन न्यूटन और डैनी रामिरेज जैसे बेहतरीन कलाकार अपनी अदाकारी का जादू बिखेरते नजर आएंगे. बड़े पर्दे पर इन सभी सितारों को एक साथ देखना वाकई काफी रोमांचक होने वाला है.
मार्वल की ये नई धमाकेदार फिल्म 18 दिसंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल या तेलुगु में रिलीज किया जाएगा. अगर आप फिल्म का असली मजा लेना चाहते हैं, तो ये 3डी और आईमैक्स जैसे प्रीमियम फॉर्मेट में भी दिखाई जाएगी. ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. ये फिल्म सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी और खास फिल्मों में गिनी जा रही है. मार्वल के फैंस और हर सिनेमा प्रेमी को इस जबरदस्त फिल्म का बहुत दिनों से इंतजार है. दिसंबर में ये फिल्म बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है.