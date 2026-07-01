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6 करोड़ में बनी 2026 की सबसे डरावनी फिल्म... जिसने कमाए 3000 करोड़, अब OTT पर दे चुकी है दस्तक; इस प्लेटफॉर्म पर हो रही स्ट्रीम

2026 Horror Film OTT Release: हर साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं, जो अपनी कहानी और कमाई से इतिहास रचती हैं. साथ ही लोगों के बीच ट्रेंड करती हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 6 करोड़ में 3000 करोड़ कमा कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 01, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:11 PM IST
6 करोड़ में बनी 2026 की सबसे डरावनी फिल्म... जिसने कमाए 3000 करोड़, अब OTT पर दे चुकी है दस्तक; इस प्लेटफॉर्म पर हो रही स्ट्रीम
Image Credit: 2026 Horror Film Obsession OTT ReleaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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