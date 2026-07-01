/6 करोड़ में बनी 2026 की सबसे डरावनी फिल्म... जिसने कमाए 3000 करोड़, अब OTT पर दे चुकी है दस्तक; इस प्लेटफॉर्म पर हो रही स्ट्रीम

2026 Horror Film Obsession OTT Release: सिनेमा की दुनिया में हर साल सैकड़ों फिल्में आती हैं. कुछ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपनी कहानी और छप्परफाड़ कमाई से इतिहास रच देती हैं. आज हम एक ऐसी ही हॉरर थ्रिलर फिल्म की बात कर रहे हैं, जो इन दिनों हर तरफ ट्रेंड कर रही है. ये फिल्म इसी साल 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. पर्दे पर आते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि हर कोई हैरान रह गया. देखते ही देखते यह साल 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट साबित हुई.
सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि फिल्म का बजट बेहद मामूली था. इसे महज 750,000 डॉलर यानी करीब 6 करोड़ में तैयार किया गया था और ये ग्लोबली अब तक 370 मिलियन डॉलर यानी करीब 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकॉर्डतोड़ कमाई कर चुकी है. अगर भारत की बात करें, तो यहां भी इस फिल्म को लोगों का भरपूर प्यार मिला. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5 हफ्तों में 97.59 करोड़ रुपये का ग्रॉस बिजनेस और 81.95 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. अब ये भारत में 100 करोड़ के ग्रॉस आंकड़े को छूने से सिर्फ 2.4 करोड़ दूर है.
इस हॉरर फिल्म को एक नए डायरेक्टर करी बार्कर ने डायरेक्ट किया है. अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने ऐसा कमाल किया कि इस बड़ी कामयाबी के बाद वे रातों-रात मशहूर हो गए हैं. इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो, तो बिना बड़े सितारों और तामझाम के भी ऑडियंस का दिल जीता जा सकता है. फिल्म की सक्सेस ने सिनेमा जगत में नए डायरेक्टर्स के लिए एक मिसाल कायम की. जी हां, हम यहां सुपरहिट फिल्म ‘ऑब्सेशन’ की बात कर रहे हैं, जो थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने का तैयार है.
जो लोग इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे, वे अब इसे घर बैठे देख सकते हैं. इस फिल्म का अनरेटेड वर्जन 30 जून 2026 को एप्पल टीवी पर प्रीमियम वीडियो-ऑन-डिमांड रेंटल के तौर पर रिलीज कर दिया गया है. इस अनरेटेड वर्जन में उन सीन्स को दिखाया जाएगा, जिन्हें थिएटर्स में रिलीज के वक्त काट दिया गया था ताकि फिल्म को सख्त रेटिंग से बचाया जा सके. इस फिल्म से अपनी हॉरर-कॉमेडी वीडियोज के लिए पॉपुलर 26 साल के यंग डायरेक्टर करी बार्कर को सुर्खियों में ला दिया, जिन्होंने ‘ऑब्सेशन’ से अपना पहला डायरेक्शन डेब्यू किया है.
इस फिल्म को जेसन ब्लम की कंपनी ‘ब्लमहाउस एटॉमिक मॉन्स्टर’ ने प्रोड्यूस किया है. इस शानदार कामयाबी पर वैराइटी इंडिया से बातचीत करते हुए करी बार्कर ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, ‘मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ‘ऑब्सेशन’ भारत में इतनी बड़ी हिट साबित होगी. सच कहूं तो मुझे इसके कहीं भी इतने बड़े हिट होने की उम्मीद नहीं थी’. उन्होंने अपने दिल की बात रखते हुए आगे कहा, ‘आप हमेशा यही सपना देखते हैं कि आपकी फिल्म सक्सेस हो और लोग उसे पसंद करें. लेकिन जो प्रतिक्रिया मिल रही है, उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है’.
इस फिल्म की कहानी बियर नाम के एक सीधे-साधे और शाए लड़के की है, जो निक्की नाम की एक लड़की को बेहद पसंद करता है. उसका दिल जीतने के लिए बियर ‘वन विश विलो’ नाम की एक जादुई लकड़ी की मदद लेता है. लेकिन उसका ये तरीका उल्टा पड़ जाता है. निक्की उसके प्यार में इस कदर अंधी हो जाती है कि हालात डरावने और बद से बदतर होने लगते हैं. इस ब्लॉकबस्टर सुपरनैचुरल फिल्म में माइकल जॉनस्टन, इंडे नवारेत, कूपर टॉमलिंसन और मेगन लॉलेस जैसे कलाकारों ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म ऑडियंस को आखिर तक बांधे रखती है.