/‘हल्क वाला जबरदस्त ट्विस्ट...’, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ के दीवाने हुए जा रहे लोग, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की लगी लाइन; हाउसफुल हुए थिएटर्स

फिल्म: स्पाइडर ब्रांड न्यू डे
डायरेक्टर: डेस्टिन डैनियल क्रेटन
स्टार कास्ट: टॉम हॉलैंड, जेंडाया, सेडी सिंक, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल, फ्लोरेंस प्यू, ट्रामेल टिलमैन, माइकल मंडो और मार्क रफालो
रनटाइम: 2 घंटे 25 मिनट
Spider Brand New Day Twitter Review: टॉम हॉलैंड एक बार फिर सुपरहीरो के किरदार में बड़े पर्दे पर लौट आए हैं. उनकी नई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. 30 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म की तारीफ चारों तरफ हो रही है. फैंस को इसकी इमोशनल कर देने वाली कहानी, सांसें थमा देने वाला एक्शन और टॉम हॉलैंड की शानदार एक्टिंग बेहद पसंद आ रहा है. थिएटर में पहुंच रहे लोग फिल्म के थ्रिल और टर्न-ट्विस्ट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अगर आप भी एक्शन और बेहतरीन अदाकारी के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर बांधकर रखेगी.
‘नो वे होम’ के बाद की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये फिल्म पीटर पार्कर की जिंदगी के एक नए मोड़ को सामने लाती है. पिछली कहानी के आखिर में पूरी दुनिया पीटर की पहचान भूल चुकी थी, जिसके बाद अब वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है और अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों से खुद ही जूझ रहा है. सोनी पिक्चर्स के बैनर तले तैयार हुई इस फिल्म की कमान डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने संभाली है. इस नई कहानी में ऑडियंस को टॉम हॉलैंड, जेंडाया और मार्क रफेलो जैसे बड़े कलाकारों के साथ-साथ साडी सिंक का भी एक खास अंदाज देखने को मिलने वाला है.
#SpiderManBrandNewDay Review : Emotional Entertainer!
My Rating: 3.75/5
Totally different vibe from earlier Spider-Man films. This one digs deep into Peter’s loneliness and human vulnerability while delivering jaw-dropping action and next-level VFX.
A darker, more mature,… pic.twitter.com/ETNHT3nvXl
— Sreedhar Pillai (@sri50) July 30, 2026
#SpiderManReview:#SpiderManBrandNewDay starts off really well. The way it introduces every character and slowly builds the story keeps you engaged throughout the first half, even without many big high moments.
One of the film's biggest strengths is how grounded it feels.…
— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) July 29, 2026
सिनेमाघर से बाहर निकले लोगों का कहना है कि ये कहानी स्पाइडर-मैन की पुरानी कॉमिक्स की याद दिलाती है. इस बार पर्दे पर सिर्फ भारी-भरकम एक्शन और फाइट सीन नहीं परोसे गए, बल्कि पीटर के अंदर के दर्द और उसकी पर्सनल लाइफ की उलझनों को बहुत बारीकी से दिखाया गया है. लोग इस बात से काफी इंप्रेस हुए कि पर्दे पर सिर्फ एक सुपरहीरो की सुपरनैचुरल पावर्स की तारीफ नहीं हुई. बल्कि उसके पीछे छिपे एक आम इंसान की बेबसी, उसकी इंसानियत और उसके अकेलेपन को बेहद खूबसूरती से महसूस कराया गया. यही वजह है कि ये कहानी हर किसी के दिल को छू गई.
सोशल मीडिया पर इस मूवी को लेकर फैंस लगातार अपनी बात रख रहे हैं. एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए अपना रिव्यू दिया. यूजर ने एक्स हैंडल पर रिव्यू शेयर करते हुए लिखा कि ये मूवी पुरानी स्पाइडर-मैन सीरीज से काफी अलग और फ्रेश फील देती है. इसमें पीटर का अकेलापन बेहद इमोशन और डीप दिखाया गया है, साथ ही इसके एक्शन सीन और विजुअल इफेक्ट्स भी कमाल के हैं. वहीं दूसरे यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा कि कहानी काफी रियलिस्टिक और जमीन से जुड़ी लगती है. इसमें टॉम हॉलैंड की एक्टिंग वाकई दिल छू लेती है और हर सीन में उनकी मेहनत साफ नजर आती है.
#SpiderManBrandNewDay [4.5/5] : A Fun Emotional Action Ride..#Spiderman fans will get everything you expect from him..#Hulk is good..
Action set pieces are spectacular..#TomHolland - #Zendaya track will give the emotional high..
Villain and supporting characters add so… pic.twitter.com/PKoNw61F7v
— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 29, 2026
#SpidermanBrandNewDay is everything I hoped it would be!
A tragic yet poetic odyssey about what it truly means to feel alone, only to realize you may not have to be alone…
It’s thematically beautiful while still delivering an endlessly entertaining Spider-Man adventure that… pic.twitter.com/QCeOoY5JU4
— Zach Pope (@ZachhPope) July 28, 2026
परदे पर सेडी सिंक का आना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं रहा. उनकी एंट्री पर थिएटर्स में जमकर तालियां बजीं. दूसरी तरफ जेंडाया ने भी हर बार की तरह इस बार भी अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस करने में कोई को-कसर नहीं छोड़ी. एक यूजर ने लिखा कि 'स्पाइडर-मैन' के चाहने वालों के लिए ये एक बेहतरीन तोहफे जैसा है. इसमें वो सब कुछ मौजूद है, जिसे लोग बड़ी स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं. इसके अलावा जॉन बर्नथल का 'पनिशर' वाला धांसू अंदाज और फिर 'हल्क' की एंट्री ने थिएटर्स में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. सिनेमाघर आने वाले हर शख्स को इसमें मजा आ रहा है.
#SpiderManBrandNewDay is an amazing return to Rami-inspired form. DDC balances spectacle w/ genuine heart & maturity. Bernthal's Punisher is electric, Hulk rocks, Sadie Sink is memorable. Zendaya & Batalon are emotionally superb. Great Peter Parker story = great #SpiderMan movie! pic.twitter.com/EPskfab8u3
— Nick Zednik (@NickZednik) July 30, 2026
spiderman brand new day spoiler free review:
i can confidently say that it's one of the best spiderman movies ever made, the plot was well distributed and the plot twists exceede every expectation. it was done beautifully, the graphics were perfect, and the quality was too.
— gingerbread¹²³ (@ginnyx28) July 29, 2026
कई लोगों को यह स्पाइडर-मैन मूवी बेहद पसंद आई है. लोगों का मानना है कि इसकी कहानी और सस्पेंस वाकई शानदार हैं. हालांकि, कुछ लोगों की इस पर मिली-जुली राय भी रही. एक फैन का कहना है कि इसकी शुरुआत सैम राइमी वाले स्पाइडर-मैन की याद दिलाती है, जो कॉमिक्स के बहुत करीब लगती है. इसके बावजूद टॉम हॉलैंड की एक्टिंग ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. कुल मिलाकर, फिल्म ने ऑडियंस के बीच खूब हलचल मचाई है. जहां एक तरफ कहानी के ट्विस्ट्स लोगों को बांधकर रखते हैं, वहीं टॉम का काम भी छा गया है. दोस्तों के बीच इस मूवी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं.
इस फिल्म को ऑडियंस से काफी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. कहानी में एक्शन और इमोशंस का ऐसा बेहतरीन मेल बिठाया गया है, जो देखने वालों को आखिर तक बांधे रखता है. जो लोग लंबे समय से 'स्पाइडर-मैन' को एक गंभीर और इमोशनल मोड़ पर देखना चाहते थे, उनके लिए ये एक्सपीरियंस बेहद खास है. वहीं, दूसरी तरफ टॉम हॉलैंड ने अपनी शानदार अदाकारी से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि इस किरदार को निभाने के लिए उनसे बेहतर चुनाव कोई और हो ही नहीं सकता था. साथ ही फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि ये फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
#SpiderMan Brand New Day is a mixed bag. It evokes the very best and the very worst of Sam Raimi’s Spider-Man trilogy. The first 20 minutes are quintessential comic book Spidey and do for Spider-Man what the first 20 minutes of Matt Reeves’ The Batman did for Batman. The film… pic.twitter.com/Ou2HbF3Wlh
— The HoloFiles - Movie/TV News & Reviews (@theholofiles) July 28, 2026
फिल्म को पहले दिन जैसा धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला है, उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में ये कमाई के कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है. सोशल मीडिया पर हर तरफ बस इसी की चर्चा है और ऑडियंस से मिल रही तारीफों के चलते वीकेंड पर सिनेमाघरों में भारी भीड़ उमड़ने का पूरा अनुमान है. अगर आप भी कॉमिक्स या इस खास सुपरहीरो के बड़े दीवाने हैं, तो पीटर पार्कर का ये नया और इमोशनल सफर आपके दिल को छू लेगा. इसे मिस करना वाकई एक भूल होगी, इसलिए सिनेमाघर जाकर इस बेहतरीन एक्सपीरियंस का मजा जरूर उठाएं. अब देखना ये है कि ये फिल्म कितनी कमाई कर सकती है.