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‘हल्क वाला जबरदस्त ट्विस्ट...’, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ के दीवाने हुए जा रहे लोग, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की लगी लाइन; हाउसफुल हुए थिएटर्स

Spider Brand New Day Twitter Review: टॉम हॉलैंड की मच अवेटेड फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ आज 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में टॉम हॉलैंड एक बार फिर फैंस के फेवरेट पीटर पार्कर यानी ‘स्पाइडर’ का रोल प्ले करते नजर आते हैं. थिएटर्स से बाहर आते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपने रिव्यू शेयर करने शुरू कर दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 30, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:42 AM IST
‘हल्क वाला जबरदस्त ट्विस्ट...’, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ के दीवाने हुए जा रहे लोग, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की लगी लाइन; हाउसफुल हुए थिएटर्स
Image Credit: Spider Brand New Day Twitter Review

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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