/‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ की दीवानी हुई सारी दुनिया! 7 दिनों में 9500 करोड़ कमा कर रचा नया इतिहास; हाउसफुल जा रहे थिएटर्स

मार्वल फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और टॉम हॉलैंड की नई फिल्म सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. 31 जुलाई 2026 को दुनिया भर में रिलीज हुई ये फिल्म पहले ही दिन से लोगों को खूब पसंद आ रही है. कई देशों में तो इसके स्पेशल शो 29 और 30 जुलाई से ही दिखाने शुरू कर दिए गए थे. थिएटर्स के बाहर फैंस की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और हर शो पूरी तरह से हाउसफुल जा रहा है. स्पाइडर-मैन के एक्शन और कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया है.
इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई स्पाइडर-मैन के नए अंदाज को देखने के लिए थिएटर्स का रुख कर रहा है. फिल्म के मेकर्स को भी लोगों से इतने शानदार रिस्पॉन्स की उम्मीद थी. बड़े पर्दे पर टॉम हॉलैंड की वापसी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मार्वल की फिल्मों का जादू कभी कम नहीं होता. रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म ने कई पुरानी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और सिनेमाघरों में रौनक वापस ला दी है.
कमाई के मामले में इस फिल्म ने महज 8 दिनों के अंदर पूरी दुनिया में 1 अरब डॉलर (9500 करोड़) का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही ये सबसे तेजी से 1 अरब डॉलर कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. इससे आगे सिर्फ 'अवेंजर्स: एंडगेम' ही है, जिसने अपने पहले वीकेंड में 1.2 अरब डॉलर कमाए थे. साल 2026 में 'टॉय स्टोरी 5', 'माइकल' और 'द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी' के बाद 1 अरब डॉलर के क्लब में शामिल होने वाली ये चौथी हॉलीवुड फिल्म बन चुकी है.
भारत में भी स्पाइडर-मैन की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है. बुधवार को फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 318.45 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. हालांकि, वर्किंग डेज की वजह से डेली अर्निंग में थोड़ी गिरावट आई है, फिर भी फिल्म का कुल कलेक्शन बहुत शानदार रहा है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 318.45 करोड़ हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 380.78 करोड़ तक पहुंच गया है. भारत में इस फिल्म का जलाव है.
फिल्म ने भारत में अपने पहले दिन 60.60 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग ली थी. इसके बाद दूसरे दिन 49.35 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 70.25 करोड़ रुपये और चौथे दिन 77.75 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया. पांचवें दिन फिल्म ने 23.80 करोड़, छठे दिन 21.60 करोड़, 7वें दिन 15.20 करोड़ की कमाई की. वीकेंड पर हुई छप्परफाड़ कमाई ने फिल्म को बहुत मजबूत पकड़ दे दी. रोजमर्रा के दिनों में भी सिनेमाघरों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ बनी हुई है, जो की अच्छी बात है.
भारत में फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया गया था और हर भाषा में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अंग्रेजी शो से फिल्म ने सबसे ज्यादा 165.85 करोड़ रुपये कमाए, जबकि हिंदी शो से 108 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इसके अलावा तमिल में 15.70 करोड़ रुपये, तेलुगु में 13.05 करोड़ रुपये, मलयालम में 0.38 करोड़ रुपये और कन्नड़ में 0.27 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ. हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लोगों का रिस्पॉन्स सबसे बेहतरीन रहा है, जो भारत में स्पाइडर-मैन की फैन फॉलोइंग दिखाता है.