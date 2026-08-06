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‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ की दीवानी हुई सारी दुनिया! 7 दिनों में 9500 करोड़ कमा कर रचा नया इतिहास; हाउसफुल जा रहे थिएटर्स

Spider Man Brand New Day Collection Day 7: टॉम हॉलैंड की नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने रिलीज होते ही दुनिया भर के सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है. 7 दिनों के अंदर फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. भारत से लेकर विदेश तक लोग इस फिल्म पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं और मेकर्स छप्परफाड़ कमाई कर रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 06, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:06 AM IST
‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ की दीवानी हुई सारी दुनिया! 7 दिनों में 9500 करोड़ कमा कर रचा नया इतिहास; हाउसफुल जा रहे थिएटर्स
Image Credit: Spider Man Brand New Day Collection Day 8

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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