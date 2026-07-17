/ओपनिंग डे पर 22 करोड़, पहले वीकेंड में 75 करोड़... बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने आ रही क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों का जादू एक बार फिर इंडियन ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. आज शुक्रवार को उनकी नई फिल्म ‘द ओडिसी’ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म में मैट डैमन, ऐन हैथवे और टॉम हॉलैंड जैसे बड़े सितारे लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच जो दीवानगी देखने को मिल रही है, उसका अंदाजा इसकी भारतीय एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से लगाई जा सकती है. ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुकमायशो पर हर एक घंटे में हजारों टिकटें बुक हो रही हैं.
इससे ‘द ओडिसी’ की तगड़ी शुरुआत का अंदाजा लगाया जा सकता है. सोशल मीडिया पर भी चारों तरफ सिर्फ इसकी ही बातें हो रही है. क्रिस्टोफर नोलन का भारत से बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है. उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्मों ‘द डार्क नाइट’ की शूटिंग जोधपुर में और ‘टिनेट’ की शूटिंग मुंबई में की थी. इस बार तो उन्होंने अपनी नई फिल्म के प्रमोशन और स्पेशल प्रीमियर के लिए मुंबई को ही चुना. फिल्म की पूरी टीम पिछले दिनों मुंबई आई थी, जहां उनका वेलकम बहुत ही धूमधाम से किया गया था.
फैंस अपनी पसंदीदा स्टार कास्ट को अपने सामने देखकर बेहद एक्साइटेड नजर आए. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ‘द ओडिसी’ भारत में कमाई के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है. इससे पहले नोलन की फिल्म ‘ओपनहाइमर’ ने भारत में करीब 155 करोड़ का शानदार बिजनेस किया था. वहीं, कोरोना महामारी के बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘टिनेट’ ने भी 10.6 करोड़ की कमाई की थी. चेन्नई के जाने-माने ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला के मुताबिक, फिल्म के आईमैक्स फॉर्मेट की टिकटें एक महीने पहले ही बिक चुकी थीं.
अनुमान है कि फिल्म पहले वीकेंड में 65 से 75 करोड़ का कलेक्शन आसानी से कर सकती है. हालांकि, ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ‘द ओडिसी’ की तुलना ‘स्पाइडर-मैन’ या ‘एवेंजर्स’ जैसी मारधाड़ वाली सुपरहीरो फिल्मों से नहीं की जा सकती. ये एक अलग कहानी है, जो लोगों को अलग एक्सपीरियंस देगी. रमेश बाला ने बताया कि ये फिल्म उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जो डीप कहानियां देखना पसंद करते हैं. लेकिन एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये सिनेमाघरों में ऑडियंस को खींचने में कामयाब रह सकती है.
क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म को बेहद खास और एडवांस आईमैक्स कैमरों से शूट किया है. इन कैमरों की वजह से स्क्रीन पर दिखने वाले सीन्स आम फिल्मों के मुकाबले कई गुना ज्यादा साफ और शानदार नजर आते हैं. यही वजह है कि ऑडियंस इस बड़े पर्दे के मैजिकल एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं. रमेश बाला के अलावा ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन का कहना है कि फिल्म की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आईमैक्स स्क्रीन से ही आने वाला है, क्योंकि लोग इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को भी तैयार हैं.
इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर ‘द ओडिसी’ के सामने टक्कर देने के लिए कोई भी बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है. अतुल मोहन के मुताहिक, इस बात का सीधा फायदा क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को मिलेगा. इसके अलावा, फिल्म की कहानी नोलन की पिछली फिल्म ‘ओपनहाइमर’ के मुकाबले काफी सीधी और आसान है, जिसे आम ऑडियंस भी आसानी से समझ सकते हैं. फिल्म का आखिरी आधा घंटा किसी बॉलीवुड मसालेदार फिल्म की तरह धमाकेदार है, जो सिंगल स्क्रीन के ऑडियंस को भी खूब पसंद आएगा.
भारत के हिंदी भाषी राज्यों के साथ-साथ साउथ इंडिया में भी क्रिस्टोफर नोलन की एक बहुत बड़ी और वफादार फैन फॉलोइंग है. यही वजह है कि ‘द ओडिसी’ को पैन लेवल पर यानी इंग्लिश और हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज किया जा रहा है. रमेश बाला ने बताया कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से फिल्म को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है. इसके डब वर्जन को छोटे शहरों और कस्बों के थिएटर्स में भी लगाया जा रहा है, जिससे इसकी कमाई में भारी उछाल आने की उम्मीद है.
भारतीय सिनेमा के लिए साल 2026 हॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से बेहद शानदार साबित हो रहा है. आजकल हॉलीवुड फिल्में भारतीय फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दे रही हैं. अतुल मोहन ने बताया कि ‘मिनियंस एंड मॉस्टर्स’, ‘टॉय स्टोरी 5’ और ‘माइकल’ जैसी फिल्मों ने भारत में करोड़ों रुपये कमाए. कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय बॉक्स ऑफिस की टोटल कमाई में हॉलीवुड का हिस्सा अब 15 से 20 परसेंट तक पहुंच चुका है, जो ये साबित करता है कि इंडियन ऑडियंस अब ग्लोबल सिनेमा को पसंद कर रहे हैं.