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ओपनिंग डे पर 22 करोड़, पहले वीकेंड में 75 करोड़... बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने आ रही क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

The Odyssey Advance Booking: मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ‘द ओडिसी’ भारत में रिलीज के लिए तैयार है. एडवांस बुकिंग के मामले में इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. भारतीय फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई की उम्मीद है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 17, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:18 AM IST
ओपनिंग डे पर 22 करोड़, पहले वीकेंड में 75 करोड़... बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने आ रही क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’? क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Image Credit: The Odyssey Advance BookingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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