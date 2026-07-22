2 फिल्में रिलीज हुईं और ये हसीना बन गई दुनिया की सबसे बड़ी कमाऊ एक्ट्रेस, 3 दिन में 4800 करोड़ रुपये की कमाई

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक एक्ट्रेस का खास दबदबा देखने को मिल रहा है. उनकी दो बड़ी फिल्में दुनियाभर में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही हैं और इसी के साथ वह दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं. यह हसीना कोई और नहीं, बल्कि हॉलीवुड एक्ट्रेस ऐनी हैथवे हैं. उनकी दो बड़ी फिल्में क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' और 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' रिलीज हुई हैं, जिन्होंने करीब 3 दिन में ही लगभग 3,200 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
इस तरह एक्ट्रेस ऐनी हैथवे सबसे बड़ी वीकेंड ओपनिंग करने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं. हालांकि, अभी उनकी दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होना बाकी हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 'द ओडिसी' में उनकी एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हो रही है और माना जा रहा है कि 2,400 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म कमाई का नया रिकॉर्ड दर्ज करेगी.
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' ने दुनियाभर में 264 मिलियन डॉलर (लगभग 2,542 करोड़ रुपये) का वीकेंड ओपनिंग कलेक्शन किया था. इस फिल्म में ऐनी हैथवे ने क्वीन पेनेलोपी का किरदार निभाया है. उनका किरदार इतना ज्यादा दमदार है कि इसकी हर किसी ने जमकर तारीफ की और इस भूमिका में ऐनी पूरी तरह डूबी हुई नजर आईं. 'द ओडिसी' अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 2,720 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म का निर्देशन क्रिस्टोफर नोलन ने किया है और इसमें मैट डेमन और टॉम हॉलैंड जैसे सितारे लीड रोल में नजर आए हैं.
वहीं, बात फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' की करें तो बॉक्स ऑफिस मोजो डॉट कॉम के मुताबिक, फिल्म ने पहले वीकेंड पर 233.6 मिलियन डॉलर (लगभग 2,250 करोड़ रुपये) का कलेक्शन किया था. 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' इस साल 2026 की सबसे हिट फिल्म सीक्वल है. इसमें ऐनी हैथवे के अलावा मेरिल स्ट्रीप, एमिली ब्लंट और स्टेनली टुच्ची नजर आए हैं. डेविड फ्रैंकेल ने फिल्म का निर्देशन किया है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1 मई 2026 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने दुनियाभर में 690 मिलियन डॉलर (लगभग 7,168 करोड़ रुपये) का कारोबार किया है और इसे करीब 100 मिलियन डॉलर (लगभग 969 करोड़ रुपये) के बजट में बनाया गया है.
बता दें कि ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस ऐनी हैथवे इस साल 5 बड़ी फिल्मों में नजर आएंगी. A24 की 'मदर मेरी' से शुरुआत, फिर 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' में एंडी सैक्स की धमाकेदार वापसी. क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' में पेनेलोपी बनकर एपिक सफर, 'द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट' और कोलीन हूवर की 'वेरीटी' में थ्रिलिंग रोल. साल 2026 उनके करियर का सबसे शानदार साल साबित होने वाला है. फिलहाल, इस वक्त एक्ट्रेस ऐनी हैथवे प्रेग्नेंट हैं. वह तीसरी बार मां बनने वाली हैं.