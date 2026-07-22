Add Zee Business As A Preferred Source
App

2 फिल्में रिलीज हुईं और ये हसीना बन गई दुनिया की सबसे बड़ी कमाऊ एक्ट्रेस, 3 दिन में 4800 करोड़ रुपये की कमाई

फिल्मी दुनिया में हर साल कई रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन इस बार साल 2026 में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. उनकी दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. इतना ही नहीं, अभी उनकी दो फिल्में रिलीज होना बाकी हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 22, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:55 PM IST
2 फिल्में रिलीज हुईं और ये हसीना बन गई दुनिया की सबसे बड़ी कमाऊ एक्ट्रेस, 3 दिन में 4800 करोड़ रुपये की कमाई

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समंदर में उतरा भारत का 'साइलेंट किलर', दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए बनेगा 'काल'
india-china news2 hrs ago
2
weather update2 hrs ago
3
film jana nayagan2 hrs ago
4
PV Sindhu2 hrs ago
5
Jantar Mantar protest2 hrs ago